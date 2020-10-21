Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в ноябре-2020
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в ноябре 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в конце осени? Кого поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.
Увы, последний осенний месяц не порадует украинцев дополнительными выходными днями по случаю официальных государственных праздников. Так что для законного отдыха в ноябре-2020 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.
Общее количество рабочих дней в ноябре составляет 21. А выходных и праздничных дней в конце осени будет 9.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, а также День вегана.
2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
4 ноября – День железнодорожника.
5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
7 ноября – День мужчин.
8 ноября – Всемирный день градостроительства, День виноградаря и винодела Украины, Международный день КВН.
9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День книги рекордов Гиннеса.
10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности, Всемирный день качества.
13 ноября – Международный день слепых.
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета и Международный день логопеда.
15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины.
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи и Международный день терпимости.
17 ноября – Международный день студентов, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
18 ноября – Всемирный день географических информационных систем.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Всемирный день мужчин, Международный день философии, а также Международный день отказа от курения.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, День Десантно-штурмовых войск, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
27 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
28 ноября – День памяти жертв голодомора.
30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
Ранее мы рассказывали о переносе рабочих дней в 2021 году в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное