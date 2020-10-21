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Выходные дни и праздники в ноябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Сегодня, 18:50

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в ноябре-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в ноябре 2020 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в конце осени? Кого поздравлять с профессиональным праздником? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в ноябре
Выходные дни в ноябре
Фото: Pexels

Праздники и выходные дни в ноябре 2020 года

Увы, последний осенний месяц не порадует украинцев дополнительными выходными днями по случаю официальных государственных праздников. Так что для законного отдыха в ноябре-2020 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.

Общее количество рабочих дней в ноябре составляет 21. А выходных и праздничных дней в конце осени будет 9.

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Праздники в ноябре-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, а также День вегана.

2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.

4 ноября – День железнодорожника.

5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

7 ноября – День мужчин.

8 ноября – Всемирный день градостроительства, День виноградаря и винодела Украины, Международный день КВН.

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День книги рекордов Гиннеса.

10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности, Всемирный день качества.

13 ноября – Международный день слепых.

14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета и Международный день логопеда.

15 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины.

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи и Международный день терпимости.

Выходные дни в ноябре
Выходные дни в ноябре
Фото: Pexels

17 ноября – Международный день студентов, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

18 ноября – Всемирный день географических информационных систем.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Всемирный день мужчин, Международный день философии, а также Международный день отказа от курения.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, День Десантно-штурмовых войск, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

27 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.

28 ноября – День памяти жертв голодомора.

30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Ранее мы рассказывали о переносе рабочих дней в 2021 году в Украине.

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