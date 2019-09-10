Выходные дни и праздники в октябре 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в октябре 2019

Выходные и праздники в октябре 2019 Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в октябре 2019 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине осени 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Осень постепенно вступает в свои права и набирает силу. Самое время основательно подготовиться к зимним холодам, заняться консервацией и солениями из сезонных осенних плодов, всерьез приступить к укреплению своего иммунитета в межсезонье, а еще успеть прогуляться по золотым октябрьским аллеям парка, надышаться бодрящим свежим воздухом, закутаться в плед и насладиться согревающим глинтвейном в компании любимого человека. Чтобы все это успеть, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в октябре 2019 года, и заранее планируйте свой отдых.

Праздники и выходные дни в октябре 2019

Октябрь порадует украинцев официальным государственным выходным днем – 14 числа. Причем на этот день в середине месяца приходится целых три значимых для Украины праздника – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

Примечательно, что в 2019 году 14 октября выпадает на понедельник, так что у нас будет три выходных дня подряд – с субботы, 12 октября, по понедельник, 14 число включительно.

Общее количество рабочих дней в октябре составляет 22. А выходных и праздничных дней в середине осени будет 9.

Праздники в октябре 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в октябре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 октября – Международный день музыки, а еще Международный день пожилых людей.

2 октября – Международный день ненасилия.

4 октября – Всемирный день улыбки и Всемирный день животных.

5 октября – День учителя.

6 октября – День работников образования.

7 октября – Всемирный День архитектора и Международный день врача.

8 октября – День юриста Украины.

9 октября – День риэлтора, а также Всемирный день почты.

10 октября – Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии, а также Европейский день борьбы против смертной казни.

11 октября – Международный день девочек, а еще Всемирный день яйца.

12 октября – День кадрового работника, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

13 октября – День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов Украины.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

15 октября – Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день белой трости (день слепых), а также Всемирный день мытья рук.

16 октября – Всемирный день анестезиолога, Всемирный день продовольствия, а также День шефа.

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, а еще Международный день кредитных союзов.

17 октября – Европейский День борьбы с торговлей людьми.

19 октября – День работника целлюлозно-бумажной промышленности.

20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы, Всемирный день статистики, День работника пищевой промышленности, а также Международный день повара и кулинара.

23 октября – День рекламиста.

24 октября – День Организации Объединенных Наций, а также Всемирный день информации о развитии.

25 октября – День маркетолога, Всемирный день макарон, а также День рождения Национального союза художников Украины.

27 октября – День автомобилиста.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а еще Международный день анимации.

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны и Всемирный день борьбы с инсультом

31 октября – Международный день Черного моря, а также Хэллоуин.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

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