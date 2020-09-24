Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в октябре-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в октябре 2020 года? Какие официальные государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине осени? Как и сколько украинцы отдыхают в октябре 2020-го? В какой день в нынешнем году поздравляем учителей? Когда будет Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины, День украинского казачества и другие праздники? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в октябре 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в октябре Фото: Pexels

Осень набирает силу. Пора основательно подготовиться к зимним холодам, заняться консервацией сезонных овощей и фруктов, всерьез приступить к укреплению своего иммунитета в период межсезонья, а еще успеть прогуляться по золоченым октябрьским аллеям, надышаться бодрящим осенним воздухом, закутаться в плед и насладиться согревающим глинтвейном в компании друзей. Чтобы все это успеть, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в октябре 2020 года, и заранее планируйте свой отдых.

Также не забудьте, что в октябре состоится переход на зимнее время-2020 в Украине. Традиционно стрелки часов мы переведем на 1 час назад в последнее воскресенье месяца – 25 октября. Подготовьтесь к этому заранее, чтобы легче пережить смену времен.

Праздники и выходные дни в октябре 2020 года

Октябрь предоставит украинцам официальный государственный выходной – 14-го числа. Причем на этот день в середине месяца, а также середине недели, приходится целых три значимых для Украины праздника – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

В 2020 году 14 октября выпадает на среду, так что длинных выходных в этом месяце не предвидится. Но зато предыдущий вторник, 13 октября, в честь праздника будет сокращенным на 1 час.

Общее количество рабочих дней в октябре составляет 21. А выходных и праздничных дней в середине осени будет 10.

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Праздники в октябре-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в октябре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 октября – Международный день музыки , Международный день пожилых людей и Всемирный день геронтолога.

2 октября – Международный день ненасилия, Всемирный день улыбки, Международный день уролога и Международный день социального педагога.

3 октября – Всемирный день стомированных больных, а также День германского единства.

4 октября – украинский День учителя (День работников образования), а еще Всемирный день животных и Всемирная неделя космоса.

5 октября – Всемирный День учителя , Международный день врача , Всемирный День архитектора, Всемирный день жилья Хабитат.

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания.

8 октября – День юриста Украины, Всемирный день зрения.

9 октября – Всемирный день почты и День риелтора.

10 октября – День работников стандартизации и метрологии, Всемирный день психического здоровья, Европейский день борьбы против смертной казни, а также Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

11 октября – Международный день девочек, День художника, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы и День профсоюзов Украины.

12 октября – День кадрового работника и Всемирный день борьбы с артритом.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества , а еще Международный день стандартизации.

15 октября – Всемирный день по борьбе с раком груди, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости (день слепых), Всемирный день мытья рук, Международный день кредитных союзов.

Выходные дни в октябре Фото: Pexels

16 октября – Всемирный день анестезиолога, День аллерголога, Всемирный день продовольствия, Всемирный день здорового питания, а также День шефа .

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, а еще День работника целлюлозно-бумажной промышленности.

18 октября – Европейский День борьбы с торговлей людьми и День работника пищевой промышленности.

20 октября – Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы , Всемирный день статистики, Всемирный день профилактики остеопороза, Международный день повара и кулинара, а также Международный день авиадиспетчера.

22 октября – Всемирный день людей с нарушениями речи (День заикающихся людей).

23 октября – День рекламиста (День работников рекламы), а еще Международный день снежного барса.

24 октября – День Организации Объединенных Наций , Всемирный день информации о развитии, а также Неделя разоружения .

25 октября – День маркетолога, День автомобилиста и дорожника, Всемирный день макарон, а также День рождения Национального союза художников Украины.

26 октября – Международный день школьных библиотек.

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия.

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков , а еще Международный день анимации.

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны, Всемирный день борьбы с инсультом и Международный день псориаза.

31 октября – Международный день Черного моря, Международный день экономии, а также Хэллоуин .

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

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