Выходные дни и праздники в сентябре 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в сентябре 2019

Выходные и праздники в сентябре 2019 Фото: pexels.com

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в сентябре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в начале осени 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Вот и закончилось лето. Завершилась активная пора летних отпусков и каникул. Жара постепенно сменяется приятной осенней прохладой, хотя впереди нас еще обязательно будет ждать бархатный сезон. Узнайте, когда и сколько дней украинцы отдыхают в сентябре 2019 года, и планируйте свой отдых.

Праздники и выходные дни в сентябре 2019

К сожалению, первый осенний месяц не порадует украинцев официальными государственными выходными днями. Так что для законного отдыха в сентябре 2019 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.

Общее количество рабочих дней в сентябре составляет 21. А выходных дней в начале осени будет 9.

Праздники в сентябре 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в сентябре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 сентября – День знаний и День предпринимателя.

2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.

5 сентября – Международный день благотворительности.

8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов, День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября – День программиста.

14 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.

15 сентября – Международный день демократии и День работника леса.

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября – День спасателя Украины.

18 сентября – День HR-менеджера.

20 сентября – День рекрутера.

21 сентября – Международный день мира, День фармацевтического работника, а также День изобретателя и рационализатора.

22 сентября – День машиностроителя и День партизанской славы.

27 сентября – Всемирный день туризма, а также День воспитателя.

30 сентября – День усыновления, Всеукраинский день библиотек, а также Международный день переводчика.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019.

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