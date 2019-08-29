Выходные дни и праздники в сентябре 2019 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в сентябре 2019
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в сентябре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы отмечаем в начале осени 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Смотрите видео, как отдыхают украинцы:
Вот и закончилось лето. Завершилась активная пора летних отпусков и каникул. Жара постепенно сменяется приятной осенней прохладой, хотя впереди нас еще обязательно будет ждать бархатный сезон. Узнайте, когда и сколько дней украинцы отдыхают в сентябре 2019 года, и планируйте свой отдых.
Праздники и выходные дни в сентябре 2019
К сожалению, первый осенний месяц не порадует украинцев официальными государственными выходными днями. Так что для законного отдыха в сентябре 2019 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.
Общее количество рабочих дней в сентябре составляет 21. А выходных дней в начале осени будет 9.
Праздники в сентябре 2019
Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в сентябре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 сентября – День знаний и День предпринимателя.
2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.
5 сентября – Международный день благотворительности.
8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов, День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.
9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
13 сентября – День программиста.
14 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.
15 сентября – Международный день демократии и День работника леса.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
17 сентября – День спасателя Украины.
18 сентября – День HR-менеджера.
20 сентября – День рекрутера.
21 сентября – Международный день мира, День фармацевтического работника, а также День изобретателя и рационализатора.
22 сентября – День машиностроителя и День партизанской славы.
27 сентября – Всемирный день туризма, а также День воспитателя.
30 сентября – День усыновления, Всеукраинский день библиотек, а также Международный день переводчика.
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019.
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