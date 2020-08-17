Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Узнайте, как украинцы отдыхают в сентябре-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в сентябре 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают в сентябре 2020? Когда будет День знаний, Международный день благотворительности, День грамотности, День отца, День солидарности журналистов, Международный день мира? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в сентябре 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в сентябре Фото: Pexels

Вот и заканчивается лето. На смену жаре приходит приятная осенняя прохлада, а впереди нас еще будет ждать бархатный сезон. Самое время выбраться на пикник с друзьями, отправиться за грибами или просто побродить по лесу, вдыхая свежий осенний воздух. Узнайте, когда и сколько дней украинцы отдыхают в сентябре 2020 года, и планируйте свой отдых.

Выходные дни в сентябре 2020 года

Первый осенний месяц, увы, не порадует украинцев официальными государственными выходными днями. Так что для законного отдыха в сентябре 2020 года у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья. Да и то, их будет всего 8. А общее количество рабочих дней в сентябре составляет 22.

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Праздники в сентябре-2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в сентябре 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.

5 сентября – Международный день благотворительности.

6 сентября – День предпринимателя.

8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.

9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

12 сентября – День программиста, День украинского кино, День физкультуры и спорта.

13 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.

15 сентября – Международный день демократии.

Пикник выходного дня Фото: Pexels

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, а также День HR-менеджера.

17 сентября – День спасателя Украины.

19 сентября – День фармацевтического работника и День изобретателя и рационализатора, а также День рождения смайлика.

18-20 сентября – Рош Ха-Шана (еврейский Новый год).

20 сентября – Всемирный день отца, а еще День рекрутера и День работника леса.

21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.

22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.

24 сентября – Всемирный день моря.

26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, а еще Всемирный день контрацепции.

27 сентября – Всемирный день туризма, День машиностроителя, Международный день глухих, а также День воспитателя и дошкольных работников, православные отмечают Воздвижение креста Господня.

28 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца, День отоларинголога и Всемирный день борьбы против бешенства.

30 сентября – День усыновления, Всеукраинский день библиотек, а также Международный день переводчика.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

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