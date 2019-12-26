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Выходные на Рождество 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Когда и сколько дней будут отдыхать украинцы на Рождественские праздники 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Рождественские праздники в Украине
Рождественские праздники в Украине
Фото: Pexels

Близятся долгожданные новогодние праздники, во время которых украинцы будут отдыхать целых четыре дня подряд, с 29 декабря по 1 января. Но это не единственный приятный сюрприз в начале 2020 года. Какие будут выходные на Рождество 2020 в Украине и сколько мы будем отдыхать на праздники, узнайте в нашей статье. Зная эту информацию, вы сможете заранее спланировать свой качественный и интересный отдых на Рождество.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Выходные на Рождество Христово 2020 в Украине

Рождество 7 января в 2020 году выпадает на вторник. В связи с этим украинское правительство подготовило народу приятный сюрприз. Кабинет министров Украины издал распоряжение № 995-р, в котором содержится рекомендация руководителям предприятий перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Таким образом, в честь празднования Рождества Христова украинцы будут официально гулять целых четыре дня подряд – с субботы, 4-го числа, до вторника, 7 января.

Правда, один выходной день придется затем отрабатывать в субботу, 11 января. Но зато этот рабочий день будет укорочен на 1 час как предпраздничный.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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