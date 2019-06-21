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Выпускной 2019: красивые поздравления для выпускников в смс и стихах

Отправляйте лучшие поздравления с выпускным 2019 в стихах, смс и картинках детям и взрослым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Фото: Depositphotos

На выпускной вечер 2019 адресуйте самые лучшие поздравления и пожелания всем выпускникам, а также любимым учителям, классному руководителю, родителям, одноклассникам. А мы присоединяемся к душевным и теплым пожеланиям на пороге самостоятельной и взрослой жизни вчерашних школьников и публикуем для вас добрые, прикольные, красивые и радостные поздравления на выпускной.

Смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:

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Смс поздравления с выпускным школьникам

**

Сегодня твой выпускной.
Так много дорог пред тобой,
И столько всего впереди.
Ты смело по жизни иди!

Ты правильный выбери путь,
Учили чему – не забудь,
Задумки все в жизнь воплоти.
Успехов тебе впереди!

Последний звонок
Последний звонок
Фото: Depositphotos

Выпускной вечер: душевные поздравления выпускнику от родителей

***

Сегодня взрослый праздник твой –
Ведь день сегодня выпускной!
Все поздравленья для тебя!
Прими же их от нас, любя!

Иди по жизни смело ты,
Пусть для тебя цветут цветы,
И каждый день пусть дарит лишь
Удачу, счастье и престиж!

Поздравления одноклассникам от выпускников

***

День сегодня не простой –
Долгожданный выпускной,
И смешались в сердце чувства,
Радость и немного грусти.

Празднуем сегодня смело,
И рассвет идем встречать,
Мир огромный, безграничный
Будем вместе открывать!

Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Фото: Depositphotos

Выпускной вечер: добрые поздравления выпускнику

***

Выпускной, прекрасный праздник,
Поздравления прими,
Эти светлые мгновения
В памяти своей храни.

Я желаю, чтоб успешной
И красивой жизнь была,
Чтобы радостной и яркой
Была новая пора.

Поздравления с выпускным от учителя

***

Звонок последний прозвенел,
Остались годы позади
Среди уроков, перемен,
И школьной жизни-суеты.

Вперед идти и только прямо
Я Вам желаю не свернуть,
С дороги верной только самой
И выбрать нужный в жизни путь!

Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Фото: Depositphotos

Душевные поздравления учителям в выпускной вечер

***

Как много сделали для нас,
Не передать всего словами.
Сказать хотим мы в этот час:
Спасибо вам, что были с нами!

Сравнится с маминой любовь,
Которой вы нас наградили.
Улыбок, счастья, веры вновь.
И чтоб родные рядом были!

Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Выпускной 2019: лучшие поздравления для выпускников
Фото: Depositphotos

Самые лучшие стихи классному руководителю на выпускной вечер

***

Спасибо вам за честный труд,
Что были рядом все года,
Что вы любили и ругали,
И выручали нас всегда!

Вы понимали нас, учили
Имели к каждому подход
И обо всем нам говорили...
Прошел последний школьный год.

Наш выпускной... Мы все в нарядах.
Покинем школу навсегда.
Достойны высшей вы награды,
Мы будем помнить вас всегда.

Как классом вы руководили,
Смогли пройти вы долгий путь,
Вас всей душой мы полюбили,
Года бы школьные вернуть!

Быть может, мы б учились лучше
И большего смогли достичь.
Но вас бы слушались мы точно.
За все мы просим нас простить.

Мы от души вам пожелаем
Успеха, счастья и добра.
Вы лучше всех! Не забывайте
Свой класс веселый никогда!

Ранее мы рассказывали, как подобрать идеальный маникюр на выпускной вечер.

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