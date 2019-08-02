Яблочный Спас 2019: дата, история и традиции

Узнайте, когда празднуем Яблочный Спас и Преображение Господне в 2019 году

Яблочный Спас Фото: Pixabay

Яблочный Спас 2019 приходит вскоре после Маковея. Это Второй Спас, самый главный и значимый в череде летних праздников Спасов, его еще называют Великим Спасом. Со Спасами связано много ритуалов в честь даров щедрой матушки-природы, сбора первого летнего урожая, угощений и запасов на зиму. О дате, истории и традициях Яблочного Спаса узнайте в нашей статье.

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Какого числа Яблочный Спас в 2019 году

Следом за Первым Спасом, спустя всего пять дней после 14 августа, идет Второй Спас. Ежегодно Яблочный Спас отмечается 19 августа. В 2019 году этот праздник наступит в понедельник, в самом начале рабочей недели. А значит, вы можете отпраздновать его не только в семье, но и с коллегами, по доброй народной традиции угощаясь свячеными яблочками и домашней выпечкой с фруктовой начинкой.

Яблочный Спас: история и традиции праздника

19 августа помимо Яблочного Спаса православные чтут еще одну значимую дату – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот светлый день был установлен церковью в честь явления Божественного величия и славы Иисуса во время молитвы на горе своим ближайшим ученикам – Петру, Иакову и Иоанну. Христос предстал перед ними как будто в обновленном виде, его лицо просияло, одежды стали белоснежными. А свыше прозвучал Божий глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Его слушайте".

Преображение Господне – один из долгожданных и любимых в народе праздников. Считалось, что в этот день природа преображается и поворачивает с лета на осень. К этому времени как раз массово поспевали в садах яблоки, виноград, груши, сливы и другие фрукты, начинался более активный сбор урожая, за что праздник и получил название – Яблочный Спас.

Главной традицией у православных было освящение яблок в храме. До Второго Спаса их нельзя было есть, и лишь после праздничной церковной службы, когда природные дары окроплялись святой водой, разрешалось угощаться яблочками и другими фруктами, печь с ними пироги, варить варенья и запасать на зиму.

Как и во время других великих и значимых церковных праздников, на Яблочный Спас люди придерживались определенных традиций и запретов. В этот день старались не выполнять тяжелую, грязную домашнюю работу: шить, стирать, убирать, строить, копать и т.д.

Преображение Господне выпадает как раз на период Успенского поста, и в честь праздника разрешается послабление в рационе верующих. На Яблочный Спас можно есть рыбу, горячие блюда с растительным маслом и в небольших количествах пить вино.

Праздник Яблочного Спаса знаменует окончание лета. По погоде в этот день судили о том, каким будет день Покрова, 14 октября, и вся осень.

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