Яблочный Спас 2019: главные приметы

Узнайте, как в старину предсказывали судьбу и прогнозировали погоду на Яблочный Спас

Яблочный Спас 2019 - главные приметы Фото: pexels.com

19 августа православные отмечают церковный праздник Преображение Господне. В народе этот день называют Яблочным Спасом. Этот день является одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Существует много народных примет о Яблочном Спасе.

Главные приметы Яблочного Спаса

Яблочный Спас — уходит лето от нас.

Какая погода 19 августа, такой будет и Покрова 14 октября.

Второй Спас — держи рукавички про запас.

Какой второй Спас, такой и январь. Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь — много.

Если в этот день мухи усядутся на вашу руку, то к вам придет успех. Потому не спешите прогонять насекомое, подождите, пока появится другое. И то, чего вы так ждали, непременно случится.

На Яблочный Спас хозяйки должны заниматься печением пирогов, консервированием, приготовлением блюд из яблок.

До 19 августа нужно завершить уборку зерна, потому что наступает время дождя. Ведь сжатая после Яблочного Спаса рожь, плохо хранится.

В течение дня надо натопить баньку и попариться веником, распаренным в яблочном отваре. Согласно поверью, таким образом можно снять с себя плохую энергетику.

Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым.

В Яблочный Спас нужно просить прощения, чтобы не осталось обид и злости.

Если ребенка в этот день укусила пчела, то что скоро в доме будут гости. Пора готовится к приему знакомых или родственников.

Любовные приметы на Яблочный Спас

Если в этот день в окно девушки постучала голубка, вскоре произойдет встреча с женихом. Даже говорят: "птица сватов зазывает".

А вот увидеть ласточку в этот день – к долгой разлуке с возлюбленным.

Для того чтобы желание сбылось, нужно отведать яблоко, освященное в церкви и заесть его медом.

Народные приметы на Яблочный Спас о здоровье.

Для здоровья во всей семье на ужин нужно приготовить яблочный пирог с медом.

Народная примета на Яблочный Спас для беременной женщины: если с утра она найдет на дороге пару веточек вербы, то с малышом все будет хорошо.

Яблочный Спас 2019 – приметы 19 августа Фото: pexels.com

Приметы на Яблочный Спас о работе

На такой день нельзя планировать важных дел – это сутки для отдыха в кругу семьи. Хорошая примета — съесть с утра кусочек освященного яблока или груши.

В народе говорят, что тех, кого задобришь на Яблочный Спас, тот поможет в течение года.

Окропленная святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от предательства и подлости коллег.

Денежные приметы на Яблочный Спас

Народные приметы обещают богатство тому, кто успеет пересчитать все деньги в доме до рассвета. Если в доме есть побитые тарелки или другая посуда – надбитую утварь нужно выбросить, иначе финансовых трудностей не избежать.

На Спаса раздают мелочь бедным.

На Яблочный Спас нужно избавиться от старых вещей, но нельзя стирать нижнее белье

На 19 августа дом должен быть убран, а мусор сожжен, чтобы призвать благополучие в дом.

Если накануне 19 августа наготовить много угощений и раздать их нуждающимся, такая примета обещает процветание всей семье.

Напомним, что ранее мы писали о том, что святят на Яблочный Спас.

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