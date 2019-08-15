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Яблочный Спас 2019: главные приметы

Узнайте, как в старину предсказывали судьбу и прогнозировали погоду на Яблочный Спас

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Яблочный Спас 2019 - главные приметы
Яблочный Спас 2019 - главные приметы
Фото: pexels.com

19 августа православные отмечают церковный праздник Преображение Господне. В народе этот день называют Яблочным Спасом. Этот день является одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме.

Смотрите видео, как в народе отмечают Яблочный Спас:

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Существует много народных примет о Яблочном Спасе.

Главные приметы Яблочного Спаса

  • Яблочный Спас — уходит лето от нас.

  • Какая погода 19 августа, такой будет и Покрова 14 октября.

  • Второй Спас — держи рукавички про запас.

  • Какой второй Спас, такой и январь. Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь — много.

  • Если в этот день мухи усядутся на вашу руку, то к вам придет успех. Потому не спешите прогонять насекомое, подождите, пока появится другое. И то, чего вы так ждали, непременно случится.

  • На Яблочный Спас хозяйки должны заниматься печением пирогов, консервированием, приготовлением блюд из яблок.

  • До 19 августа нужно завершить уборку зерна, потому что наступает время дождя. Ведь сжатая после Яблочного Спаса рожь, плохо хранится.

  • В течение дня надо натопить баньку и попариться веником, распаренным в яблочном отваре. Согласно поверью, таким образом можно снять с себя плохую энергетику.

  • Если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и тяжелым.

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  • В Яблочный Спас нужно просить прощения, чтобы не осталось обид и злости.

  • Если ребенка в этот день укусила пчела, то что скоро в доме будут гости. Пора готовится к приему знакомых или родственников.

Любовные приметы на Яблочный Спас

  • Если в этот день в окно девушки постучала голубка, вскоре произойдет встреча с женихом. Даже говорят: "птица сватов зазывает".
  • А вот увидеть ласточку в этот день – к долгой разлуке с возлюбленным.
  • Для того чтобы желание сбылось, нужно отведать яблоко, освященное в церкви и заесть его медом.
  • Народные приметы на Яблочный Спас о здоровье.
  • Для здоровья во всей семье на ужин нужно приготовить яблочный пирог с медом.
  • Народная примета на Яблочный Спас для беременной женщины: если с утра она найдет на дороге пару веточек вербы, то с малышом все будет хорошо.

Яблочный Спас 2019 – приметы 19 августа
Яблочный Спас 2019 – приметы 19 августа
Фото: pexels.com

Приметы на Яблочный Спас о работе

  • На такой день нельзя планировать важных дел – это сутки для отдыха в кругу семьи. Хорошая примета — съесть с утра кусочек освященного яблока или груши.
  • В народе говорят, что тех, кого задобришь на Яблочный Спас, тот поможет в течение года.
  • Окропленная святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от предательства и подлости коллег.

Денежные приметы на Яблочный Спас

  • Народные приметы обещают богатство тому, кто успеет пересчитать все деньги в доме до рассвета. Если в доме есть побитые тарелки или другая посуда – надбитую утварь нужно выбросить, иначе финансовых трудностей не избежать.
  • На Спаса раздают мелочь бедным.
  • На Яблочный Спас нужно избавиться от старых вещей, но нельзя стирать нижнее белье
  • На 19 августа дом должен быть убран, а мусор сожжен, чтобы призвать благополучие в дом.
  • Если накануне 19 августа наготовить много угощений и раздать их нуждающимся, такая примета обещает процветание всей семье.

Напомним, что ранее мы писали о том, что святят на Яблочный Спас

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