Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки

Отправляйте на 1 Мая эффектные открытки, картинки, смс и поздравления близким и друзьям

Поздравляем с 1 Мая, праздником труда, весны, цветения и процветания! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, огромного счастья, горячей любви, незабываемых впечатлений, неиссякаемых доходов, доброй удачи и веры в лучшее!

Открытки и картинки с 1 Мая Фото: Pexels

В этот весенний праздник не забудьте также поздравить своих родных, близких, друзей, подруг, коллег. А мы подготовили для вас яркие открытки, эффектные фото, красочные картинки, а также милые поздравления с 1 Мая.

Открытки и картинки в праздник 1 Мая Фото: bonnycards

Лучшие открытки и пожелания в праздник 1 Мая

***

Этот светлый день весенний

Пусть поднимет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

Пусть любимая работа

Не покажется заботой –

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

1 Мая: добрые открытки в праздник Фото: bonnycards

Торжественное поздравление с Первомаем в стихах

***

Пусть празднует дружно родная страна

День Мира и Солнца, Весны и Труда!

Пусть будет удача, пусть будет везение,

Вовек не покинет пускай вдохновение!

Работа окажется делом любимым,

В семье будет тихо, спокойно и мирно.

Пусть хватит здоровья на долгие годы,

Пусть мимо проходят любые невзгоды.

Улыбок, добра и тепла вам сейчас!

С Днем 1 Мая поздравлю я вас!

Эффектные поздравления с 1 Мая в прозе

***

Поздравляю с 1 Мая, с праздником Солнца, Весны, Мира и Труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, у вас получается на отлично, доставляет удовольствие, приносит вознаграждение и радует своими результатами! Желаю вам успеха, творчества, креативности и дружеской поддержки в любом начинании!

Поздравления с 1 мая: фото, картинки, стихи Фото: bonnycards

Поздравления с 1 Мая прикольные

***

Наступает Первомай,

Отдыхом его встречай!

Хоть сегодня день труда –

Полениться не беда.



Набирайся быстро сил,

Чтобы труд не подкосил,

Ведь работать надо в меру,

И в порядке будут нервы.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Добрые поздравления с 1 Мая в смс

***

Светлый день в начале мая –

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

С 1 Мая: пожелания коллегам в прозе

***

С 1 Мая поздравляю и желаю, чтобы труд ваш был посильным, интересным, достойным, добросовестным и высокооплачиваемым. Желаю энергичности, бодрости, энтузиазма, идей, знаний и результативности. Желаю твердо стоять на своих ногах, уверенно идти к своей мечте, не бояться преград и препятствий. Пусть воздастся вам по делам и заслугам!

Яркие поздравления с 1 Мая: картинки и пожелания Фото: Pexels

Красивые поздравления с 1 Мая своими словами

***

Поздравляю с Днем труда! Желаю, чтобы ваша работа всегда приносила достойные плоды в виде удовольствия и денег. Пусть работа будет в радость. Пусть поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, удачи и благополучия!

С 1 Мая: эффектные картинки и открытки Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться