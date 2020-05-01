Яркие открытки с 1 Мая: поздравления, стихи, проза и картинки
Отправляйте на 1 Мая эффектные открытки, картинки, смс и поздравления близким и друзьям
Поздравляем с 1 Мая, праздником труда, весны, цветения и процветания! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, огромного счастья, горячей любви, незабываемых впечатлений, неиссякаемых доходов, доброй удачи и веры в лучшее!
В этот весенний праздник не забудьте также поздравить своих родных, близких, друзей, подруг, коллег. А мы подготовили для вас яркие открытки, эффектные фото, красочные картинки, а также милые поздравления с 1 Мая.
Лучшие открытки и пожелания в праздник 1 Мая
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Этот светлый день весенний
Пусть поднимет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!
Пусть любимая работа
Не покажется заботой –
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
Торжественное поздравление с Первомаем в стихах
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Пусть празднует дружно родная страна
День Мира и Солнца, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Вовек не покинет пускай вдохновение!
Работа окажется делом любимым,
В семье будет тихо, спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
С Днем 1 Мая поздравлю я вас!
Эффектные поздравления с 1 Мая в прозе
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Поздравляю с 1 Мая, с праздником Солнца, Весны, Мира и Труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, у вас получается на отлично, доставляет удовольствие, приносит вознаграждение и радует своими результатами! Желаю вам успеха, творчества, креативности и дружеской поддержки в любом начинании!
Поздравления с 1 Мая прикольные
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Наступает Первомай,
Отдыхом его встречай!
Хоть сегодня день труда –
Полениться не беда.
Набирайся быстро сил,
Чтобы труд не подкосил,
Ведь работать надо в меру,
И в порядке будут нервы.
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Добрые поздравления с 1 Мая в смс
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Светлый день в начале мая –
Праздник мира и труда.
Вам я счастья пожелаю
И здоровья на года,
Долгих лет, любви без края,
Улыбаться, не грустить
И, улыбкою сверкая,
С позитивом жизнь прожить!
С 1 Мая: пожелания коллегам в прозе
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С 1 Мая поздравляю и желаю, чтобы труд ваш был посильным, интересным, достойным, добросовестным и высокооплачиваемым. Желаю энергичности, бодрости, энтузиазма, идей, знаний и результативности. Желаю твердо стоять на своих ногах, уверенно идти к своей мечте, не бояться преград и препятствий. Пусть воздастся вам по делам и заслугам!
Красивые поздравления с 1 Мая своими словами
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Поздравляю с Днем труда! Желаю, чтобы ваша работа всегда приносила достойные плоды в виде удовольствия и денег. Пусть работа будет в радость. Пусть поставленные цели осуществятся, а финансы приумножатся! Добра, тепла, достатка, удачи и благополучия!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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