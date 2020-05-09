Яркие открытки с 9 Мая поздравления, проза, стихи, смс и картинки

Отправляйте на 9 Мая эффектные открытки, картинки и поздравления своим близким

Поздравляем с 9 Мая, праздником победы над нацизмом во время Второй мировой войны! Желаем вам и вашим близким здоровья, гармонии, взаимопонимания и мира!

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, открытках Фото: Pexels

В этот исторический весенний день не забудьте поздравить знакомых ветеранов, а также своих родных, близких, друзей, коллег. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления, стихи и смс в день 9 Мая.

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранов

***

9 Мая – праздник великий.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Живым ветеранам – низкий поклон,

А тех, что ушли – не забудем имен.



Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось красное их знамя,

Перенесенное сквозь годы.

Поздравления с Днем победы 9 Мая в стихах

***

Мы вас за все благодарим:

За вашу смелость без преграды,

За то, что защищали мир

Не ради званий и награды.

Хотим здоровья пожелать,

Чтоб долго жили, не болели.

Спасибо говорим мы вам

За то, что жизни не жалели!

Искренние поздравления с 9 Мая в прозе

***

9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата – День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что никогда не забудем их бесценной жертвы во имя нашей жизни. С праздником!

9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 9 Мая: поздравления, открытки и картинки Фото: bonnycards, Depositphotos 1/7

Лучшие открытки и пожелания в праздник 9 Мая

***

В День Победы хочу пожелать

Позабыть, наконец, о ненастьях –

В добром здравии годы встречать,

Если плакать – то только от счастья!

Пусть успехами радуют вас

Ваши правнуки, внуки и дети!

И пускай каждый миг, каждый час

Солнце ласково в жизни вам светит!

Короткие поздравления с 9 Мая в стихах

***

Праздник радостный и светлый

Отмечает вся страна.

Пусть всем мирно солнце светит

Миру не нужна война.



С Днем Победы всех поздравим,

Слава павшим и живым.

Подвиг ваш великий славим

И спасибо говорим.

Смотрите: День памяти и примирения Украины отмечает вместе с Европой

Торжественные поздравления с 9 Мая своими словами

***

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.

9 Мая: поздравление друзьям и близким

***

Поздравляем с Днем Победы –

С легендарным, светлым днем.

Мы желаем мира в доме,

В обществе, в краю родном.



Мы желаем, чтоб на свете

Впредь нигде и никогда

Не случилась, не разверзлась

Больше ни одна война.



Мы желаем, чтобы люди

Охраняли, берегли

Мир, который наши деды

Своим внукам принесли.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться