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Яркие открытки с 9 Мая поздравления, проза, стихи, смс и картинки

Отправляйте на 9 Мая эффектные открытки, картинки и поздравления своим близким

Ольга Козачок
Сегодня, 05:20

Поздравляем с 9 Мая, праздником победы над нацизмом во время Второй мировой войны! Желаем вам и вашим близким здоровья, гармонии, взаимопонимания и мира!

Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, открытках
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, открытках
Фото: Pexels

В этот исторический весенний день не забудьте поздравить знакомых ветеранов, а также своих родных, близких, друзей, коллег. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас яркие открытки, эффектные картинки, добрые поздравления, стихи и смс в день 9 Мая.

Красивые поздравления с 9 Мая ветеранов

***

9 Мая – праздник великий.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Живым ветеранам – низкий поклон,
А тех, что ушли – не забудем имен.

Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы.

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Поздравления с Днем победы 9 Мая в стихах

***

Мы вас за все благодарим:
За вашу смелость без преграды,
За то, что защищали мир
Не ради званий и награды.
Хотим здоровья пожелать,
Чтоб долго жили, не болели.
Спасибо говорим мы вам
За то, что жизни не жалели!

Искренние поздравления с 9 Мая в прозе

***

9 Мая – не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата – День Победы. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться и поблагодарить за великий подвиг. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия и пообещаем, что никогда не забудем их бесценной жертвы во имя нашей жизни. С праздником!

9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
9 Мая: поздравления, открытки и картинки
Фото: bonnycards, Depositphotos
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Лучшие открытки и пожелания в праздник 9 Мая

***

В День Победы хочу пожелать
Позабыть, наконец, о ненастьях –
В добром здравии годы встречать,
Если плакать – то только от счастья!
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни вам светит!

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Короткие поздравления с 9 Мая в стихах

***

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.

С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И спасибо говорим.

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Торжественные поздравления с 9 Мая своими словами

***

С Днем Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет нас вперед – к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть во всем мире закончатся все войны и воцарится мир на земле.

9 Мая: поздравление друзьям и близким

***

Поздравляем с Днем Победы –
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в краю родном.

Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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