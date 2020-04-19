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Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

Отправляйте на Пасху открытки, картинки, смс и поздравления близким людям

Ольга Козачок
Сегодня, 05:20

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Воскресеньем Христовым! Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, незабываемых приятных впечатлений, неиссякаемой веры и доброй надежды на лучшее!

Лучшие поздравления и открытки с Пасхой
Лучшие поздравления и открытки с Пасхой
Фото: Depositphotos

В этот радостный день не забудьте также поздравить своих родных, близких, друзей, подруг, коллег. А мы подготовили для вас замечательные, яркие и красочные открытки, а также искренние поздравления в праздник Пасхи 2020.

Лучшие открытки и добрые пожелания в праздник Пасхи

Красивые пожелания и открытки с Пасхой
Красивые пожелания и открытки с Пасхой
Фото: bonnycards

***

Поздравляю со Светлым Христовым Воскресеньем!

Пасха 2020: добрые открытки в праздник
Пасха 2020: добрые открытки в праздник
Фото: bonnycards

***

Желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви. Христос Воскресе!

Чудесные поздравления с Пасхой и эффектные открытки
Чудесные поздравления с Пасхой и эффектные открытки
Фото: bonnycards

***

Свершилось чудо из чудес –
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

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Короткие поздравления с Пасхой: красивые пожелания, стихи и смс

***

Святая весть, сошедшая с небес,
Нам говорит: Христос воскрес!

Поздравляем с Пасхой: прикольные картинки
Поздравляем с Пасхой: прикольные картинки
Фото: bonnycards

***

Зажгите свечу, куличи освятите
И добрым делам этот день посвятите

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

***

Поздравляю с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе! Желаю Божией помощи, сердечного тепла, крепости духа, здоровья родным и близким!

Милые открытки в день светлой Пасхи
Милые открытки в день светлой Пасхи
Фото: bonnycards

***

Пусть Христово Воскресенье принесет вам веру, свет, счастье, мир и любовь. Храни вас Господь!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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