Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки

Отправляйте на Пасху открытки, картинки, смс и поздравления близким людям

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Воскресеньем Христовым! Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, незабываемых приятных впечатлений, неиссякаемой веры и доброй надежды на лучшее!

Лучшие поздравления и открытки с Пасхой Фото: Depositphotos

В этот радостный день не забудьте также поздравить своих родных, близких, друзей, подруг, коллег. А мы подготовили для вас замечательные, яркие и красочные открытки, а также искренние поздравления в праздник Пасхи 2020.

Лучшие открытки и добрые пожелания в праздник Пасхи

Красивые пожелания и открытки с Пасхой Фото: bonnycards

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Поздравляю со Светлым Христовым Воскресеньем!

Пасха 2020: добрые открытки в праздник Фото: bonnycards

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Желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви. Христос Воскресе!

Чудесные поздравления с Пасхой и эффектные открытки Фото: bonnycards

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Свершилось чудо из чудес –

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

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Святая весть, сошедшая с небес,

Нам говорит: Христос воскрес!

Поздравляем с Пасхой: прикольные картинки Фото: bonnycards

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Зажгите свечу, куличи освятите

И добрым делам этот день посвятите

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

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Поздравляю с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе! Желаю Божией помощи, сердечного тепла, крепости духа, здоровья родным и близким!

Милые открытки в день светлой Пасхи Фото: bonnycards

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Пусть Христово Воскресенье принесет вам веру, свет, счастье, мир и любовь. Храни вас Господь!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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