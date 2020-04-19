Яркие открытки с Пасхой 2020: поздравления, стихи и картинки
Отправляйте на Пасху открытки, картинки, смс и поздравления близким людям
Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Воскресеньем Христовым! Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, незабываемых приятных впечатлений, неиссякаемой веры и доброй надежды на лучшее!
В этот радостный день не забудьте также поздравить своих родных, близких, друзей, подруг, коллег. А мы подготовили для вас замечательные, яркие и красочные открытки, а также искренние поздравления в праздник Пасхи 2020.
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Поздравляю со Светлым Христовым Воскресеньем!
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Желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви. Христос Воскресе!
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Свершилось чудо из чудес –
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
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Святая весть, сошедшая с небес,
Нам говорит: Христос воскрес!
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Зажгите свечу, куличи освятите
И добрым делам этот день посвятите
Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:
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Поздравляю с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе! Желаю Божией помощи, сердечного тепла, крепости духа, здоровья родным и близким!
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Пусть Христово Воскресенье принесет вам веру, свет, счастье, мир и любовь. Храни вас Господь!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
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