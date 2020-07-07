Зеркальная дата 07.07: как загадать желание и привлечь удачу

Узнайте удивительные особенности сегодняшнего дня с зеркальной датой: как правильно загадывать желание

Помимо того, что 7 июля отмечается магический праздник Ивана Купала, этот день сам по себе также таит немало интересных и чудесных особенностей.

Магия числа 7 Фото: Depositphotos

Сегодня день, когда обязательно нужно зарядиться светлой энергией и загадать желание, а зеркальная дата 07.07 поспособствует его реализации. На самом деле, не так уж часто встречаются такие комбинации в датах.

Что означает число 7

Все дело в сочетании цифр. Нумерологи – специалисты в области цифр – недаром уделяют особое внимание семерке. Считается, что это загадочное число символизирует стремление к совершенству и даже божественности.

Оно ведет к таинственности, а также к познанию сути всех явлений. В нем развита интуиция. Это число любит и понимает природу, помогает разбираться в людях и самой сути вещей. Но при этом стремится к уединению и становится особенно сильным в непростых жизненных ситуациях. Цифра 7 проницательна, но осторожна: она никому не открывает своих тайн. Семерка, скорее, хранительница секретов, нежели способ их достижения для посторонних глаз.

Как загадать желание 7 июля

Осознав природу семерки, важно понять, что в день 07.07 следует больше внимания уделить духовному началу и поставить его выше материального, иначе вам не избежать проблем.

Полезно посмотреть внутрь себя и прислушаться к собственной интуиции. В этот день сбудутся лишь искренние желания, бескорыстные и добрые, несущие благо духовной, а не материальной составляющей.

Загадывая желание, старайтесь его визуализировать, как будто все, чего вы хотели, уже произошло или происходит с вами в этот момент. Так будет проще избавиться от сомнений и настроиться на воплощение своей мечты.

Не совсем правильными являются формулировки "пусть будет" или "чтобы было". Первая указывает на будущее время, которое еще не наступило, а вторая – как будто все уже прошло. Корректнее выглядит установка "я имею", "у меня есть" – призывая мысль о том, что ваша мечта стала реальностью.

Формулируйте свое желание не размыто, а более четко. Вы должны явно представлять, чего хотите и как этого достичь. Между вами и вашим желанием должен быть ощутимый надежный мостик, а не пропасть, через которую нереально перешагнуть.

Смотрите видео Крысиный гороскоп: какими чертами характера обладают люди

Облекайте свою мечту в позитивные эмоции – что вы будете ощущать, когда ваше желание исполнится? Радость и моральное удовлетворение, физическое наслаждение и спокойствие – думайте об этом состоянии, а не только о своем желании.

Действие семерки будет усиливаться за счет выбранного времени суток. К примеру, это можно сделать в 7 утра или же в 7 вечера.

Напомним, ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться