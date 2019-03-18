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Как из прокисшего молока за час сделать творог

Эксперты рассказали секрет мгновенного сворачивания молока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:47
Творог из скисшего молока
Творог из скисшего молока
Фото: Pixabay

В эпоху урбанизации и глобализации мы стараемся все меньше времени тратить на покупку и приготовление пищи и постепенно забываем традиционные рецепты и кулинарные хитрости. Например, такой кисломолочный продукт, как творог, имеет даже несколько способов приготовления: испробовав их все, можно выбрать наиболее подходящий для себя. 

Существует два основных варианта приготовления творога из прокисшего молока. Первый: свежее молоко нужно просто оставить в темном и теплом месте, при этом можно добавить в него в качестве закваски кефир, сметану или молоко. Скорость и результат будет зависеть от качества молока.

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Можно также использовать кефир, который тоже ставится в теплое место. Когда начинает отделяться сыворотка, можно ускорить процесс, нагрев смесь на тихом огне. Остается только отделить свернувшиеся белки от сыворотки, поместив их в дуршлаг или марлю.

Второй вариант сворачивания молока до состояния творога практически мгновенный. Молочная кислота может быть заменена любой другой, например лимонной. Поэтому достаточно добавить в нагретое молоко пару ложек лимонного сока и отделить сыворотку – и всего за час из молока получается творог.

Творог с фруктами
Творог с фруктами
Фото: Pixabay

Рецепт нежного домашнего творога

Три литра молока оставьте скисать в банке банке. Можно добавить свежую сметану, кефир или корочку черного хлеба, чтобы оно быстрее скисло. Когда получится простокваша (через 1-2 дня), отделите жидкую сыворотку от сгустка. Для этого часть сыворотки осторожно слейте из банки с простоквашей, а оставшийся сгусток перелейте в чистый полотняный мешочек, имеющий форму конуса.

Мешочек подвесьте над какой-либо посудой и оставьте на 6-8 часов. В течение этого времени сыворотка постепенно вытечет из простокваши. Положите мешочек с творогом под пресс весом 3-5 кг. Через 5 часов получится нежный домашний творог (всего выйдет 500 г). Он не будет крошиться, а станет отламываться крупными пластами.

Рецепт плотного домашнего творога 

Чтобы сделать творог суше, чем в первом рецепте, 3 л скисшего молока в банке поставьте в кастрюлю с водой и подогрейте на медленном огне. Через 2-3 минуты после закипания воды сыворотка останется внизу, а сгусток простокваши будет наверху. Важно не перегреть простоквашу, иначе творог станет жестким, неприятным на вкус, так как кислое молоко заварится.

Осторожно слейте сыворотку, а сгусток простокваши положите в полотняный мешочек. Так же, как в первом рецепте, дайте творогу стечь в течение 6-8 часов и по желанию положите под пресс на 5 часов. Получится плотный творог.

Напомним, ранее мы писали, как распознать поддельный творог. "Сегодня" также писали, как похудеть на творожной диете

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

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Источники: Сегодня , vokrugsveta.ua
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