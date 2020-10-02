10 добавок, которые сделают вкус горячего шоколада ярче

Простые ингредиенты кардинально преобразят вкус напитка

Осень – сезон горячего шоколада. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы традиционно добавить несколько маршэллоу в напиток, есть много других способов улучшить его вкус. Если вы хотите попробовать что-то новое, эти 10 ингредиентов поднимут ваш горячий шоколад на новый уровень.

Арахисовое масло

Если вы поклонник сочетания арахисового масла и шоколада, этот вариант – для вас. Просто добавьте несколько ложек кремообразного арахисового масла в кастрюльку, когда будете готовить напиток.

Нутелла

Горячий шоколад с нутеллой Фото: freepik.com

Чтобы получить аромат лесного ореха, добавьте в горячий шоколад немного нутеллы. Такой напиток лучше всего сочетается с гарниром из взбитых сливок.

Кленовый сироп

Пару чайных ложек кленового сиропа заменят сахар в напитке. А чтобы сделать напиток ароматнее, добавьте несколько щепоток мускатного ореха.

Корица

Горячий шоколад станет вкуснее благодаря корице Фото: Depositphotos

Просто добавьте в шоколадную смесь чайную ложку молотой корицы. Вам дом мгновенно наполнится ароматами осени.

Печенье Oreo

Измельчите четыре печенья с помощью кухонного комбайна или блендера. Добавьте его в смесь горячего шоколада, а сам напиток украсьте взбитыми сливками и крошкой из Oreo.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:

Мята

Для приготовления горячего шоколада с мятным вкусом будет достаточно трех капель мятного масла и щепотки соли.

Имбирь

Горячий шоколад со взбитыми сливками Фото: Depositphotos

Чтобы горячий шоколад был на вкус, как имбирный пряник, добавьте во время приготовления один кусок имбиря, 10 бутонов гвоздики и две палочки корицы.

Порошок чили

Если вы хотите получить действительно пряный напиток, приготовьте порцию горячего мексиканского шоколада. Для этого нужно добавить немного молотой корицы и щепотку порошка чили.

Вишня

Чтобы напиток имел вкус вишни, требуется несколько столовых ложек вишневого сока из сорта мараскино.

Алкоголь

В горячий шоколад можно добавить алкоголь Фото: freepik.com

Есть много видов алкоголя, которые хорошо сочетаются с горячим шоколадом. Некоторые варианты включают бренди, калуа, мятный шнапс, малиновый ликер, текилу, амаретто, бейлис и даже красное вино.

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