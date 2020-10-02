Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 добавок, которые сделают вкус горячего шоколада ярче

Сегодня, 17:44

Простые ингредиенты кардинально преобразят вкус напитка

Осень – сезон горячего шоколада. И хотя нет ничего плохого в том, чтобы традиционно добавить несколько маршэллоу в напиток, есть много других способов улучшить его вкус. Если вы хотите попробовать что-то новое, эти 10 ингредиентов поднимут ваш горячий шоколад на новый уровень.

Арахисовое масло

Если вы поклонник сочетания арахисового масла и шоколада, этот вариант – для вас. Просто добавьте несколько ложек кремообразного арахисового масла в кастрюльку, когда будете готовить напиток.

Нутелла

Горячий шоколад с нутеллой
Горячий шоколад с нутеллой
Фото: freepik.com

Чтобы получить аромат лесного ореха, добавьте в горячий шоколад немного нутеллы. Такой напиток лучше всего сочетается с гарниром из взбитых сливок.

Читайте также:
Простой шоколадный десерт: готовим брауни из трех ингредиентов

Кленовый сироп

Пару чайных ложек кленового сиропа заменят сахар в напитке. А чтобы сделать напиток ароматнее, добавьте несколько щепоток мускатного ореха.

Корица

Горячий шоколад станет вкуснее благодаря корице
Горячий шоколад станет вкуснее благодаря корице
Фото: Depositphotos

Просто добавьте в шоколадную смесь чайную ложку молотой корицы. Вам дом мгновенно наполнится ароматами осени.

Печенье Oreo

Измельчите четыре печенья с помощью кухонного комбайна или блендера. Добавьте его в смесь горячего шоколада, а сам напиток украсьте взбитыми сливками и крошкой из Oreo.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:

Мята

Для приготовления горячего шоколада с мятным вкусом будет достаточно трех капель мятного масла и щепотки соли.

Имбирь

Горячий шоколад со взбитыми сливками
Горячий шоколад со взбитыми сливками
Фото: Depositphotos

Чтобы горячий шоколад был на вкус, как имбирный пряник, добавьте во время приготовления один кусок имбиря, 10 бутонов гвоздики и две палочки корицы.

Порошок чили

Если вы хотите получить действительно пряный напиток, приготовьте порцию горячего мексиканского шоколада. Для этого нужно добавить немного молотой корицы и щепотку порошка чили.

Вишня

Чтобы напиток имел вкус вишни, требуется несколько столовых ложек вишневого сока из сорта мараскино.

Алкоголь

В горячий шоколад можно добавить алкоголь
В горячий шоколад можно добавить алкоголь
Фото: freepik.com

Есть много видов алкоголя, которые хорошо сочетаются с горячим шоколадом. Некоторые варианты включают бренди, калуа, мятный шнапс, малиновый ликер, текилу, амаретто, бейлис и даже красное вино.

Напомним, ранее мы сообщали, что инженер Tesla создал геометрические шоколадные чипсы. Сегодня.Lifestyle также сообщали, какой секретный ингредиент сделает брауни вкуснее.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Швейцарии впервые сварили пиво по рецепту искусственного интеллекта Рецепт легкого завтрака: кокосовый чиа-пудинг с манго Фиш-энд-чипс за 10 минут: быстрый рецепт традиционного английского блюда от Гордона Рамзи Спагетти а-ля путанеска: пошаговый рецепт от Григория Германа
шоколад рецепт добавки горячий шоколад
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор

Популярные статьи

Сегодня, 12:51Шоу-бизнес

Андрею Данилко – 47! ТОП-10 малоизвестных фактов об украинской звезде

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 15:26Fun

"Я люблю Коз". В Казатине недосчитались букв в знаке для туристов (фото)

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Горбань порадовала фанатов откровенным фото без белья
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Эпатажная жена футболиста Александрии взрывает инстаграм
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять