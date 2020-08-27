10 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваши время и нервы
Вы сразу захотите применить эти советы на собственной кухне
Часто нам не хочется идти на кухню и проводить долгие часы у плиты. Зная несколько хитростей, можно не только выиграть для себя время, но сделать любимые блюда еще вкуснее, заслужив гордое звание кулинара в кругу близких и друзей. Мы собрали для вас кулинарные лайфхаки, которые поразят вас своей простотой.
Если вы пересолили молочную рисовую кашу, попытайтесь ее разбавить дополнительной порцией молока или сливок. Возможно, вам придется сварить порцию риса без соли и добавить ее в кастрюлю.
Наполните стеклянную банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют. Помните, что холодные сливки взбиваются гораздо быстрее. Вам также нужно будет остудить емкость для взбивания.
Чтобы сделать аромат специй ярче, профессиональные повара советуют прогревать их перед употреблением. Для этого нужно сложить пряности в маленькую кастрюльку с толстым дном и нагреть на умеренном огне, помешивая деревянной ложкой. Важно не сжечь специи, иначе они потеряют вкус и начнут горчить. Вы поймете, когда пряности будут готовы – они начнут источать сильный аромат.
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После обжаривания специи нужно переложить в тарелку, чтобы они слегка остыли. Охлажденные семена можно измельчить в ступке или кофемолке перед добавлением в блюдо.
Так готовит бекон даже принц Гарри. Выложите бекон на тарелку, пригодную для микроволновой печи, два-три слоя бумажных полотенец. Поместите сверху 10 полосок бекона в один слой, чтобы жирные края соприкасались с постными. Накройте еще одним бумажным полотенцем.
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Отправьте в микроволновую печь и нагревайте на максимальной мощности в течение 2 минут. Затем достаньте и проверьте готовность. При необходимости верните бекон в микроволновку еще на минуту, и снова посмотрите на степень прожарки. Повторяйте, пока не получите желаемую степень готовности.
Просто возьмите терку и натрите на ней холодное масло. Измельченное, оно достигнет комнатной температуры за считанные минуты. Кроме того, натертое масло легче смешивать с мукой и другими сухими ингредиентами. Такой трюк также пригодится, если вы готовите что-то, что требует холодного масла (например, основу для тарта или печенье), и у вас нет под рукой готового теста.
Нарезанный тонкими полукольцами фрукт следует заморозить, разложив на разделочной доске, и только после этого отправить в пакет и вернуть в морозилку. Такие кусочки лимона можно добавлять в чай, глинтвейн пироги и компоты. Храниться в морозильной камере лимон может минимум три месяца.
Сложите остатки гарнира в обычный пластиковый контейнер или даже простой пакет для бутербродов. Отправьте в морозильную камеру. Теперь вам понадобится всего несколько минут, чтобы разогреть все в микроволновке.
Точно так же вы сэкономите целый час, если заморозите суп. Удобнее всего вылить его в лоток или специальный пакет для жидкости. Если такого нет, подойдет и обычный. Обед за 5 минут готов! Он будет ждать своего часа в морозилке.
Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.
Возьмите стакан и пищевую фольгу. Разрежьте фольгу на квадраты со стороной 10-12 см. Полученными заготовками плотно оберните дно стакана, покрывая его снаружи примерно до половины. Обрежьте и загните книзу неровные края. Аккуратно снимите получившиеся формочки. Наполните их тестом и пеките, как указано в рецепте. После выпечки дайте кексам немного остыть и снимите фольгу, чтобы тесто не отсырело.
Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем. Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки. Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.
Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.
Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг.
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