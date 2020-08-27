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10 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваши время и нервы

Сегодня, 09:04

Вы сразу захотите применить эти советы на собственной кухне

Часто нам не хочется идти на кухню и проводить долгие часы у плиты. Зная несколько хитростей, можно не только выиграть для себя время, но сделать любимые блюда еще вкуснее, заслужив гордое звание кулинара в кругу близких и друзей. Мы собрали для вас кулинарные лайфхаки, которые поразят вас своей простотой.

Спасти пересоленную рисовую кашу

Рисовая каша
Рисовая каша
Фото: Depositphotos

Если вы пересолили молочную рисовую кашу, попытайтесь ее разбавить дополнительной порцией молока или сливок. Возможно, вам придется сварить порцию риса без соли и добавить ее в кастрюлю.

Взбить сливки без миксера

Взбитые сливки в банке
Взбитые сливки в банке
Фото: Depositphotos

Наполните стеклянную банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют. Помните, что холодные сливки взбиваются гораздо быстрее. Вам также нужно будет остудить емкость для взбивания.

Раскрыть аромат специй

Специи перед готовкой можно нагреть
Специи перед готовкой можно нагреть
Фото: freepik.com

Чтобы сделать аромат специй ярче, профессиональные повара советуют прогревать их перед употреблением. Для этого нужно сложить пряности в маленькую кастрюльку с толстым дном и нагреть на умеренном огне, помешивая деревянной ложкой. Важно не сжечь специи, иначе они потеряют вкус и начнут горчить. Вы поймете, когда пряности будут готовы – они начнут источать сильный аромат.

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После обжаривания специи нужно переложить в тарелку, чтобы они слегка остыли. Охлажденные семена можно измельчить в ступке или кофемолке перед добавлением в блюдо.

Поджарить бекон в микроволновке

Бекон – важный ингредиент английского завтрака
Бекон – важный ингредиент английского завтрака
Фото: freepik.com

Так готовит бекон даже принц Гарри. Выложите бекон на тарелку, пригодную для микроволновой печи, два-три слоя бумажных полотенец. Поместите сверху 10 полосок бекона в один слой, чтобы жирные края соприкасались с постными. Накройте еще одним бумажным полотенцем.

Смотрите видео, как сделать разноцветные блины:

Отправьте в микроволновую печь и нагревайте на максимальной мощности в течение 2 минут. Затем достаньте и проверьте готовность. При необходимости верните бекон в микроволновку еще на минуту, и снова посмотрите на степень прожарки. Повторяйте, пока не получите желаемую степень готовности.

Быстро размягчить масло для выпечки

Масло можно натереть на терке
Масло можно натереть на терке
Фото: Depositphotos

Просто возьмите терку и натрите на ней холодное масло. Измельченное, оно достигнет комнатной температуры за считанные минуты. Кроме того, натертое масло легче смешивать с мукой и другими сухими ингредиентами. Такой трюк также пригодится, если вы готовите что-то, что требует холодного масла (например, основу для тарта или печенье), и у вас нет под рукой готового теста.

Заготовить лимон впрок

Лимоны можно заморозить
Лимоны можно заморозить
Фото: Depositphotos

Нарезанный тонкими полукольцами фрукт следует заморозить, разложив на разделочной доске, и только после этого отправить в пакет и вернуть в морозилку. Такие кусочки лимона можно добавлять в чай, глинтвейн пироги и компоты. Храниться в морозильной камере лимон может минимум три месяца.

Правильно заморозить готовую еду

Замораживать можно самые разные блюда
Замораживать можно самые разные блюда
Фото: Depositphotos

Сложите остатки гарнира в обычный пластиковый контейнер или даже простой пакет для бутербродов. Отправьте в морозильную камеру. Теперь вам понадобится всего несколько минут, чтобы разогреть все в микроволновке.

Точно так же вы сэкономите целый час, если заморозите суп. Удобнее всего вылить его в лоток или специальный пакет для жидкости. Если такого нет, подойдет и обычный. Обед за 5 минут готов! Он будет ждать своего часа в морозилке.

Избавить еду от лишнего жира

Жир легче снимать с охлажденного блюда
Жир легче снимать с охлажденного блюда
Фото: freepik.com

Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.

Испечь кексы без формочек

Формы для кексов можно сделать самому
Формы для кексов можно сделать самому
Фото: Depositphotos

Возьмите стакан и пищевую фольгу. Разрежьте фольгу на квадраты со стороной 10-12 см. Полученными заготовками плотно оберните дно стакана, покрывая его снаружи примерно до половины. Обрежьте и загните книзу неровные края. Аккуратно снимите получившиеся формочки. Наполните их тестом и пеките, как указано в рецепте. После выпечки дайте кексам немного остыть и снимите фольгу, чтобы тесто не отсырело.

Почистить гранат за 30 секунд

Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд
Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд
Фото: freepik.com

Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем. Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки. Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.

Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.

Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг.

Напомним, ранее мы писали, как очистить овощи от семян, а также рассказывали, как открыть вино без штопора.

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Источник: Сегодня
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