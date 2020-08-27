10 кулинарных лайфхаков, которые сэкономят ваши время и нервы

Вы сразу захотите применить эти советы на собственной кухне

Часто нам не хочется идти на кухню и проводить долгие часы у плиты. Зная несколько хитростей, можно не только выиграть для себя время, но сделать любимые блюда еще вкуснее, заслужив гордое звание кулинара в кругу близких и друзей. Мы собрали для вас кулинарные лайфхаки, которые поразят вас своей простотой.

Спасти пересоленную рисовую кашу

Рисовая каша Фото: Depositphotos

Если вы пересолили молочную рисовую кашу, попытайтесь ее разбавить дополнительной порцией молока или сливок. Возможно, вам придется сварить порцию риса без соли и добавить ее в кастрюлю.

Взбить сливки без миксера

Взбитые сливки в банке Фото: Depositphotos

Наполните стеклянную банку сливками до половины. Добавьте чистую пробку (например, от бутылки белого вина), плотно закройте крышкой и энергично трясите, пока сливки не загустеют. Помните, что холодные сливки взбиваются гораздо быстрее. Вам также нужно будет остудить емкость для взбивания.

Раскрыть аромат специй

Специи перед готовкой можно нагреть Фото: freepik.com

Чтобы сделать аромат специй ярче, профессиональные повара советуют прогревать их перед употреблением. Для этого нужно сложить пряности в маленькую кастрюльку с толстым дном и нагреть на умеренном огне, помешивая деревянной ложкой. Важно не сжечь специи, иначе они потеряют вкус и начнут горчить. Вы поймете, когда пряности будут готовы – они начнут источать сильный аромат.

После обжаривания специи нужно переложить в тарелку, чтобы они слегка остыли. Охлажденные семена можно измельчить в ступке или кофемолке перед добавлением в блюдо.

Поджарить бекон в микроволновке

Бекон – важный ингредиент английского завтрака Фото: freepik.com

Так готовит бекон даже принц Гарри. Выложите бекон на тарелку, пригодную для микроволновой печи, два-три слоя бумажных полотенец. Поместите сверху 10 полосок бекона в один слой, чтобы жирные края соприкасались с постными. Накройте еще одним бумажным полотенцем.

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Отправьте в микроволновую печь и нагревайте на максимальной мощности в течение 2 минут. Затем достаньте и проверьте готовность. При необходимости верните бекон в микроволновку еще на минуту, и снова посмотрите на степень прожарки. Повторяйте, пока не получите желаемую степень готовности.

Быстро размягчить масло для выпечки

Масло можно натереть на терке Фото: Depositphotos

Просто возьмите терку и натрите на ней холодное масло. Измельченное, оно достигнет комнатной температуры за считанные минуты. Кроме того, натертое масло легче смешивать с мукой и другими сухими ингредиентами. Такой трюк также пригодится, если вы готовите что-то, что требует холодного масла (например, основу для тарта или печенье), и у вас нет под рукой готового теста.

Заготовить лимон впрок

Лимоны можно заморозить Фото: Depositphotos

Нарезанный тонкими полукольцами фрукт следует заморозить, разложив на разделочной доске, и только после этого отправить в пакет и вернуть в морозилку. Такие кусочки лимона можно добавлять в чай, глинтвейн пироги и компоты. Храниться в морозильной камере лимон может минимум три месяца.

Правильно заморозить готовую еду

Замораживать можно самые разные блюда Фото: Depositphotos

Сложите остатки гарнира в обычный пластиковый контейнер или даже простой пакет для бутербродов. Отправьте в морозильную камеру. Теперь вам понадобится всего несколько минут, чтобы разогреть все в микроволновке.

Точно так же вы сэкономите целый час, если заморозите суп. Удобнее всего вылить его в лоток или специальный пакет для жидкости. Если такого нет, подойдет и обычный. Обед за 5 минут готов! Он будет ждать своего часа в морозилке.

Избавить еду от лишнего жира

Жир легче снимать с охлажденного блюда Фото: freepik.com

Жирные рагу или суп можно избавить от лишнего жира, даже не остужая. Просто высыпьте на поверхность жидкости кубики льда. Когда жир соберется в плотные капли, соберите его шумовкой вместе с остатками льда.

Испечь кексы без формочек

Формы для кексов можно сделать самому Фото: Depositphotos

Возьмите стакан и пищевую фольгу. Разрежьте фольгу на квадраты со стороной 10-12 см. Полученными заготовками плотно оберните дно стакана, покрывая его снаружи примерно до половины. Обрежьте и загните книзу неровные края. Аккуратно снимите получившиеся формочки. Наполните их тестом и пеките, как указано в рецепте. После выпечки дайте кексам немного остыть и снимите фольгу, чтобы тесто не отсырело.

Почистить гранат за 30 секунд

Зерна граната можно извлечь буквально за 30 секунд Фото: freepik.com

Помойте фрукт и обсушите его кухонным полотенцем. Срежьте ножом верхушку с хвостиком так, чтобы в срезе появились белые прожилки. Сделайте небольшие надрезы вдоль граната, желательно вдоль этих светлых прожилок.

Переверните гранат срезом вниз. Возьмите столовую ложку и начните постукивать по кожуре. Постукивания должны быть умеренными и равномерными по всей поверхности граната. Так гранатовые зерна начнут сами сыпаться в посудину без каких-либо повреждений.

Также гранат можно положить в небольшой целлофановый пакетик перед тем, как начать стучать по нему ложкой. Это спасет вас от случайных брызг.

Напомним, ранее мы писали, как очистить овощи от семян, а также рассказывали, как открыть вино без штопора.

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