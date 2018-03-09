ТОП-10 самых вкусных трендов мороженого

Удивительно, но и в такой классической сладости, как мороженое, могут быть свои новшества и даже тренды. Мода не стоит на месте и в этой сфере. Что сегодня в моде в кафе по всему миру и какое самое вкусное мороженое?

Мороженое-тако

Фото: blogTO

Калифорнийский магазин мороженого Sweet Cup создал сладость на основе любимой многими пикантной закуски – новое мороженое в виде тако. Новый десерт, конечно, не имеет вкуса тако, поэтому вам не нужно беспокоиться о наличии фарша в сливочном десерте.

В этом десерте присутствует обычное мороженое, завернутое в вафельную оболочку. Но есть и что-то необычное в том, что касается мороженого Sweet Cup. Оно украшено съедобным золотом, полито шоколадным сиропом, посыпано шипучими конфетами, имитирующими салат и соусы, которые обычно кладут в традиционное тако.

Какигори

Фото: pangolan.com

Какигори – популярный японский десерт, сделанный из натертого льда, приправленного сиропом. Он был подан в первый раз в префектуре Канагава в 1869 году. Добавки включают клубнику, вишню, лимон, зеленый чай, виноград, дыню, сладкую сливу "голубые Гавайи" и бесцветный сироп. Чтобы подсластить Какигори, поверх него часто наливают сгущенное молоко.

Какигори почти идентичен "снежному конусу", но может иметь немного более грубую консистенцию, и для его еды почти всегда используется ложка. Традиционный способ изделия этого сладкого блюда – использование специальной ручноймашины, которая вращает куска льда перед лезвием. Тем не менее, в наши дни для этого используются электрические лезвия для льда, хотя уличных торговцев все еще можно видеть нарезающими лед вручную.

Цветы Джелато

Фото: Broadsheet

I-Creamy Artisan Gelato предлагает один из самых вкусных видов мороженого в Сиднее, но не удостоенные наград творения или преобладающие азиатские ароматы отличают их от конкурентов. Отличает их то, как они подают свое мороженое, из-за чего все только и говорят об i-Creamy и их прекрасных "цветах Джелато".

Кому надо, чтобы ложечка для мороженного просто накладывала его в хрустящий рожок, если можно лакомиться восхитительными сладкими цветами? Судя по очереди, выстраивающейся даже в холодные зимние вечера перед кафе, и по популярности страницы i-Creamy в Instagram, никому. Конечно, превращение мороженого в произведение искусства занимает немного больше времени, чем подача обычного джелато, но это делает людей счастливыми, и они всегда возвращаются за добавкой.

Мороженое-сэндвич "Макарон"

Фото: Pinterest

Соедините классический макарон с мороженым и вы получите сэндвич с мороженым "Макарон". Что делает его таким особенным? По словам специалистов, наличие молочных продуктов уравновешивает собой ароматы и текстуру этого продукта. Вы можете найти сэндвичи с мороженым в виде пирожного макарон примерно за 5 долларов в кондитерских, кофейнях и – что удивительно – в районах вокруг залива Сан-Франциско.

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Готическое мороженое

Фото: CrazyRawl

Если вы устали от десертов, вдохновленных волшебными единорогами и покрытых разноцветными блестками, то уже появился десерт для самой темной части вашей души: темно-серое мороженое.

Последней сенсацией соцсети, получившей название "готического мороженого" в Интернете, является ручная работа магазина "Little Damage" в Лос-Анджелесе. Семейный магазин, открытый в феврале, быстро привлекает гурманов уникальными вкусами, в том числе клейким рисом с манго, вишней в шоколаде, слезами все того же единорога и многими другими.

Официальным вкусом "готического мороженого" является миндальный уголь, а темный оттенок десерта происходит от активированного угля. Клиенты могут получить свое сладкое блюдо в свежеприготовленном вафельном рожке также с углем, увенчанным сладостями, такими как кокосовая стружка или печенье, или, если вам хочется больше цвета, яркими хлопьями или радужной крошкой.

Мороженое-буррито

Фото: Pinterest

Это мороженое можно найти в магазине десертов Sugar Sugar в Сарнии, Онтарио. Оно состоит из трех ложек мороженого с радужными блестками (известными также как "пыль единорога"), а затем завернутых в сахарную вату в виде тортильи. Очевидно, что это идеальная еда после расставания или развода.

Мороженое "Галактика"

Фото: Pinterest

Мороженое "Галактика" уже существует, и оно готово принять титул самого прославленного мороженого, которое вы когда-либо видели. Пользователь Instagram под именем Li-Chi Pan дебютировал с этим домашним кондитерским изделием в 2016 году, продемонстрировав замысловатые образцы с космическими рисунками, которые ему удалось создать на замороженном десерте. Однако он не рассказал, как создал эти шедевры.

Мороженое-спагетти

Оно может выглядеть как гора макарон, но это на самом деле мороженое в виде спагетти. Родом из Германии, это кондитерское изделие – настоящее причудливое удовольствие, сделанное при помощи пресса, который отлично выглядел бы на фабрике Вилли Вонки. Конечно, вы не ограничены только красным соусом. Есть и другие его разновидности, например, карбонара и ванильная лапша из мороженого, подаваемая с буроватым ликерным соусом и орехами. Вы, возможно, захотите попробовать мороженое в виде японской лапши Соба с ванилью и красивым "соевым соусом" Nutella.

Светящееся в темноте мороженое

Фото: Project view / Bompas & Parr

Чарли Фрэнсис из компании по производству мороженого Lick Me, I'm Delicious, создал это необыкновенное мороженое для Хэллоуина. В этом светящемся в темноте мороженом из медузы использован кальций, активирующий белки, которые реагируют на ситуацию опасности или ведут себя совсем уж ненаучно: они светятся, когда вы лижете это мороженое. Продукт определенно недешев – до 200 долларов за порцию. Многие не захотят пробовать такой десерт.

Нетающее мороженое "Премиум"

Фото: So Good Magazine

Разве не было бы хорошо, если бы вы могли наслаждаться приятным освежающим мороженым в летний день, а оно при этом не таяло бы у вас в руках? Это вполне возможно, благодаря мороженому Gastronaut. 34-летний Роб Коллингтон, создатель мороженого Gastronaut, всегда был большим поклонником мороженого Astronaut, высушенного путем сублимации мороженого, продаваемого в космических музеях и магазинах для кемпингов в США. Он наслаждался им с тех пор, как был маленьким мальчиком, хотя он и признает, что оно не очень вкусное, так как сделано из самого дешевого мороженого и содержит искусственные ингредиенты.

Но у него есть значительное преимущество по сравнению с самым вкусным традиционным мороженым – оно не тает, независимо от того, насколько высока температура вокруг. Роб ушел с работы из офиса и три с половиной года работал над собственной версией натурального органического сухого мороженого, проехав более 20000 мильпо всей территории Соединенных Штатов, Мексики и Канады, чтобы попробовать различные виды мороженого Astronaut.

Процесс сублимационной сушки включает в себя сначала замораживание пищевого продукта, а затем создание мощного вакуума и добавление тепла, которое выделяет из продукта жидкость в виде пара. В отличие от обычного мороженого, Gastronaut при комнатной температуре крошится в руках, но как только вы откусите его, оно поглощает влагу во рту и превращается в "то же самое сладкое сливочное мороженое, которое вы знали всю жизнь, но без замораживания вашего мозга".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о мозаике из суши и роллов, которая стала кулинарным трендом в Японии. Мы также сообщали о набирающем популярность карамелизированном белом шоколаде.

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