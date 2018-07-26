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10 сладостей в виде единорогов, которые сделают каждый день волшебным

"Единорожьи" десерты включают капкейки, торты, мороженое, печенье и напитки

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:45
&quot;Единорожья&quot; еда по-прежнему в тренде Фото: скриншот
"Единорожья" еда по-прежнему в тренде Фото: скриншот

Еда в виде единорогов – популярный фуд-тренд в соцсетях. Она не ограничена определенными блюдами, хотя чаще всего встречается в виде десертов и напитков. Для того, чтобы превратить обычное блюдо в "единорожье", его нужно раскрасить во все цвета радуги, посыпать съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой.

Маршмэллоу на палочке

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Маршмэллоу в виде единорогов
Фото: thedecoratedcookie.com

Мороженое со съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой

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"Единорожье" мороженое
breadboozebacon.com

Капкейки в виде единорогов

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Капкейк-единорог
Фото: tikkido.com

Конфетки в виде радужных какашек единорога

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Радужные "следы" единорога
Фото: tikkido.com

Макароны со спящими единорогами

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Макароны в виде единорогов
Фото: instagram.com/mac_lab

"Единорожьи" багели

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Радужные булочки
Фото: tikkido.com

Клубника в шоколаде в виде головы единорога

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Клубника-единорог
Фото: скриншот

Печенье в виде радужного единорога, который "какает" звездочками

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Радужный единорог
Фото: youtu.be

Именинный торт в виде единорога

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Торт в виде единорога
Фото: popsugar.com

"Акварельное" печенье в виде единорогов

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Печенье в виде единорогов
Фото: tikkido.com

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:

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Источник: "Сегодня"
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