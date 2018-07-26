10 сладостей в виде единорогов, которые сделают каждый день волшебным

"Единорожьи" десерты включают капкейки, торты, мороженое, печенье и напитки

"Единорожья" еда по-прежнему в тренде Фото: скриншот

Еда в виде единорогов – популярный фуд-тренд в соцсетях. Она не ограничена определенными блюдами, хотя чаще всего встречается в виде десертов и напитков. Для того, чтобы превратить обычное блюдо в "единорожье", его нужно раскрасить во все цвета радуги, посыпать съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой.

Маршмэллоу на палочке

Маршмэллоу в виде единорогов Фото: thedecoratedcookie.com

Мороженое со съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой

"Единорожье" мороженое breadboozebacon.com

Капкейки в виде единорогов

Капкейк-единорог Фото: tikkido.com

Конфетки в виде радужных какашек единорога

Радужные "следы" единорога Фото: tikkido.com

Макароны со спящими единорогами

Макароны в виде единорогов Фото: instagram.com/mac_lab

"Единорожьи" багели

Радужные булочки Фото: tikkido.com

Клубника в шоколаде в виде головы единорога

Клубника-единорог Фото: скриншот

Печенье в виде радужного единорога, который "какает" звездочками

Радужный единорог Фото: youtu.be

Именинный торт в виде единорога

Торт в виде единорога Фото: popsugar.com

"Акварельное" печенье в виде единорогов

Печенье в виде единорогов Фото: tikkido.com

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

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