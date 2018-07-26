10 сладостей в виде единорогов, которые сделают каждый день волшебным
"Единорожьи" десерты включают капкейки, торты, мороженое, печенье и напитки
Еда в виде единорогов – популярный фуд-тренд в соцсетях. Она не ограничена определенными блюдами, хотя чаще всего встречается в виде десертов и напитков. Для того, чтобы превратить обычное блюдо в "единорожье", его нужно раскрасить во все цвета радуги, посыпать съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой.
Маршмэллоу на палочке
Мороженое со съедобными блестками и яркой кондитерской посыпкой
Капкейки в виде единорогов
Конфетки в виде радужных какашек единорога
Макароны со спящими единорогами
"Единорожьи" багели
Клубника в шоколаде в виде головы единорога
Печенье в виде радужного единорога, который "какает" звездочками
Именинный торт в виде единорога
"Акварельное" печенье в виде единорогов
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.
Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.
Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько: