100 тысяч долларов за барбекю. Как владелец кулинарного сайта монетизирует контент

По информации SimilarWeb, ресурс посещает 600 тысяч пользователей в месяц

Любовь американцев к барбекю настолько велика, что блюда, приготовленные на гриле, можно смело назвать национальной едой. Почти у каждого жителя США на заднем дворе дома стоит гриль, на котором готовят стейки, бургеры и сосиски. В специализированных отделах магазинов продают предварительно нарезанное и замаринованное мясо, которое американцы используют для барбекю. А в супермаркетах можно найти все необходимое оборудование: угли и средства для розжига, решетки, специальные прихватки, подносы, щипцы, скребки, перчатки и фартуки. Но для некоторых барбекю – не только гастрономическое удовольствие, а еще и способ заработка.

Стейки на гриле Фото: freepik.com

Так, сайт Smoked BBQ Source посещает около 600 тысяч пользователей в месяц. Саймон Овенс в своей рассылке Tech and Media Newsletter на Substack пишет, что ресурс приносит своему владельцу около 100 тысяч долларов каждый месяц. Больше всего хозяин зарабатывает с помощью партнерского маркетинга, сотрудничая с сайтами по продаже грилей.

Основатель Smoked BBQ Source Джо Клементс говорит, что попытался создать именно тот ресурс, который ему хотелось бы иметь, когда он только начал интересоваться барбекю. По его словам, на сайте есть вся необходимая информация, чтобы пройти путь от любителя до пит-мастера:

Подробные руководства, советы и техника приготовления гриля и барбекю;

Проверенные рецепты барбекю;

Беспристрастные обзоры оборудования.

Основатель сайта Джон Клементс Фото: smokedbbqsource.com

Пользователи также могут найти на сайте рецепты маринадов, соусов и гарниров к мясу.

Смотрите видео, как приготовить крылышки барбекю:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке, а также рассказывали, как приготовить сливовый соус к мясу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться