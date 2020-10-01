12 тысяч долларов чаевых курьеру. Сколько в Украине принято оставлять на чай

В Европе проблему скупых клиентов решают радикально – чаевые закладывают в счет

89-летний американский курьер доставки пиццы получил 12 тысяч долларов чаевых. Эту сумму собрали несколько постоянных клиентов, чтобы поблагодарить пенсионера за добросовестный труд. Насколько щедры украинцы и сколько оставляют чаевых – далее в материале.

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Чаевые – это традиционный знак благодарности за качество обслуживания. Обычно они составляют не менее 10% от счета. Однако, всегда остаются на усмотрение клиента. Но в Украине ситуация с чаевыми не стабильна.

К примеру, недавно две иностранные туристки оставили в одном из ресторанов Киева четыре гривны с чека на 400 гривен. Это всего один процент от суммы.

Работники сферы обслуживания рассказали, щедро ли их благодарят клиенты. Парикмахер Наталья признается, что только каждый третий посетитель оставляет чаевые. Самую большую сумму, которую она получила были 800 грн, а самую меньшую – 5 грн.

Официантка Виктория говорит, что карантин на размере чаевых не сказался. Оставляют 5-10% всегда. Если девушка обслуживает банкет до 20 человек, то со счета в 10-15 тысяч гривен чаевые составят 1000-1500 грн.

Во время карантина курьеры стали одной из самых рискованных профессий. Но деньгами их не балуют. По словам курьера Богдана, чаевые редко оставляют. При этом самые маленькие – это 2-3 грн, а самые большие – 100 грн.

Сколько необходимо оставлять чаевых Фото: Depositphotos

Зато звездные клиенты, ведущие канала "Украина", за качественное обслуживание вознаграждают охотно.

Ведущая программы "Утро с Украиной" Лилия Ребрик: "Парикмахерам я всегда оставляю чаевые, делаю это от души, потому что понимаю насколько это важно. Это ведь мастерство, отдельная профессия чувствовать клиента. Обычно эта работа должна быть оплачена".

Ее коллега по программе ведущий Анатолий Анатолич также за то, чтобы вознаградить труд людей.

"Оставляю в районе 15%, потому что это не простая работа. И на заправке так, у меня есть маленький карман в машине где у меня мелочь по 5-10 грн. Также оставляю чаевые парикмахеру, к примеру, если прическа стоит 300-400 грн, я оставляю 500 грн", – отметил ведущий.

Известный ресторатор Дмитрий Борисов рассказывает, что в Европе проблему скупых клиентов решают радикально – чаевые закладывают в счет.

"Чаевые не оставляют, потому что так построена система, в стоимости уже есть зарплата работника. В США сумма чаевых – вообще фиксированная. Там включают в счет от 15 до 25%", – пояснил ресторатор Дмитрий Борисов.

В Украине же размер благодарности за качество и ловкость обслуживания оставляют на усмотрение клиента.

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