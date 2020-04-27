Актуально

3 позитивные мысли о карантине, навеянные хорошим вином

Именно трудные времена рождают героев, открывая в людях все самое лучшее

Карантин внес свои коррективы в рабочий процесс и теперь образцы вин, по которым нужно высказать свое авторитетное мнение, присылают на дом. При моей специализации это, скорее, плюс, ведь все-таки наслаждаться вином в атмосфере домашнего уюта куда приятнее, чем в офисе. И вот, передо мной 3 образца из новой линейки вин Adjari. Я последовал профессиональной традиции сомелье – начинать с белых, поэтому вино Adjari Acharuli тут же полилось в прозрачный бокал вместе с потоком мыслей о вынужденной изоляции.

Мысль № 1. Изоляция – прекрасное время познакомиться с собой

Оценив прозрачно-золотистый цвет, отдав должное приятному цветочному букету, я сделал глоток и подумал, что легкий и освежающий вкус этого прекрасного вина чувствовался мной по-особенному… Я пил хорошее вино и мне просто хотелось им наслаждаться, не оценивая, не сравнивая, не разбирая на молекулы и составляющие букета и вкуса. И я задумался, что не могу вспомнить, когда в последний раз я сам был свободен от оценок, суждений, сравнений и выбора. Каждый день нас оценивают посторонние люди, вешают сотни ярлыков – он добрый, она заносчивая, она хорошо пишет, а он разбирается в вине и т.д., и со временем, за количеством этих ярлыков уже не видно даже самого человека, а самое поразительное, что и сам человек начинает верить в присвоенные и навешанные на него качества и штампы, даже если они не имели к нему никакого отношения. Я провел в вынужденной изоляции всего 3 дня и мне кажется, впервые за долгое время начал по-настоящему прислушиваться к себе, так может быть, вирус и карантин – самое время снять навешанные ярлыки и познакомиться с собой настоящим, честно ответив себе на вопросы "кто ты?" и "кем хочешь стать, когда "вырастешь"?"

Мысль № 2. Карантин – время наконец-то быть Здесь!

Я откупорил вторую бутылку полусухого красного Adjari Pirosmani и взгрустнул по поводу моего несостоявшегося отпуска в Грузии. Я целый год мечтал о том, как буду прогуливаться по горному району Рача, сфотографируюсь на фоне водопада Махунцети и выпью вина в домашнем кафе какого-нибудь гостеприимного грузина. Карантин заставил сдать путевку и всем моим планам в один момент пришел крах, хотя… не всем! Вино, которое я пил сейчас, было абсолютно не хуже того, которое я распивал в своих мечтах в батумском ресторанчике, и очередной глоток заставил меня задуматься о том, что мы так редко пребываем в настоящем моменте, торопим время, пытаясь дожить до очередной контрольной точки в виде отпуска, концерта, какой-то большой покупки. Наше "сейчас" и "здесь" совершенно потеряло ценность, хотя именно оно составляет основу нашей жизни. Я потратил деньги на путевку в дорогой отель, чтобы пошиковать неделю, при этом дверца на моей кухне все время отваливается, кран течет, в холодильнике не загорается лампочка, а про обои, которые выцвели и местами отклеились, я и вообще молчу. И тем не менее, я пренебрег тем, чтобы навести порядок в доме, где провожу минимум 333 дня в году (вычтем поездки к родителям, друзьям и тот же отдых), ради того, чтобы 7 дней пожить, как человек. И вот карантин наглядно демонстрирует нам, что будущее, которое мы себе запланировали, намечтали, забронировали – вещь хрупкая и ненадежная, которая может никогда и не случиться или отложиться на неопределенный срок, и все, что у нас есть – наше "Здесь" и "Сейчас", и именно его нужно стараться улучшить и сохранить, создавая в нем то, что составляет наше счастье, и освобождает от того, что счастья не приносит.

Мысль № 3. Время для важного

Наливая в бокал полусладкое красное Adjari Doluri, я думал, что единственное, чего не хватает этому вину – компании. Именно таким вином в Грузии должны встречать дорогих гостей, поднимать с ним сердечные философские тосты… Так и сделаю после карантина – закуплю ящик Adjari и позову всех друзей! А пока… Я смотрел сквозь окно на опустевшую улицу и думал о том, как замедлилось время… Улицы опустели, звуки и шумы стихли, нет машин, нет людей, никто никуда не едет, никто никуда не спешит и не опаздывает. И есть время для всего… Всего того, для чего раньше, по нашим собственным заверениям, времени не было. Я сделал еще глоток вина, и его терпкий вкус и сладковатое ягодное послевкусие напомнили мне о том, что было для меня важно и для чего теперь есть время! Например, кайфонув за просмотром сериала, я уже давно хотел перечитать "Ведьмака"! А еще больше я хотел научиться играть на гитаре! Гитару купил, но она так и висит на стене, как дорогой декор и вечное напоминание моего страстного намерения. А вы? Чего по-настоящему страстно желаете вы? Научиться печь? Выучить язык? Провести генеральную уборку? Ведь именно сейчас отговорки потеряли силу – время есть!

Именно так стоит воспринимать испытание, которое нам выпало, – как необходимую остановку, чтобы оглянуться на свою жизнь, вспомнить свои победы и поражения, обещания, которые мы не сдержали или нарушили, честно признаться себе в том, кто мы, и вспомнить свои мечты. Именно трудные времена рождают героев, открывая в людях все самое лучшее. И это шанс для каждого из нас – стать этим героем – простить старые обиды, сделать что-то большее, лучшее и сильнее любить. И тогда, когда человечество победит смертельный вирус, а это произойдет обязательно, мы получим новый Мир – лучше, добрее, умнее и чище прежнего.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться