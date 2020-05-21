5 рецептов простых и здоровых завтраков
Используем преимущества растительно-сливочной смеси
Смесь растительного и сливочного масла зарекомендовала себя не только как полезный и вкусный продукт, но и как незаменимый ингредиент в приготовлении различных блюд – от бутербродов до выпечки. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- содержит полезные ненасыщенные жиры;
- содействует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;
- не замерзает в холодильнике и всегда легко намазывается на хлеб;
- обладает приятным сливочным вкусом.
Предлагаем вашему вниманию пять рецептов простых и здоровых завтраков с использованием смеси растительного и сливочного масла.
Овсяная каша с яблоками и корицей
Ингредиенты:
- хлопья овсяные – 150 г
- яблоки – 60 г
- смесь растительного и сливочного масла – 1 ст. ложка
- корица молотая – 1 ч. ложка
- соль – щепотка
- сахар – 1 ст. ложка
- мед – 1,5 ст. ложки
- вода/молоко – 220 мл
Способ приготовления:
- Высыпать овсяные хлопья в кастрюлю, посолить и добавить ложку сахара. Варить на умеренном огне. Когда хлопья впитают воду – выключить огонь и оставить на плите закипать.
- Взять отдельную тарелку, нарезать квадратиками яблоки, посыпать корицей и добавить ложечку меда.
- Как только каша закипит, переложить ее в тарелку с яблоками, корицей и медом.
- Добавить растительно-сливочную смесь. Благодаря смеси каша получится рассыпчатой и приобретет приятный сливочный вкус.
- Можно также добавить в блюдо орехи, изюм и различные сухофрукты.
Бутерброды с рыбой и огурцом
Ингредиенты:
- багет
- огурец
- малосольная рыба
- смесь растительного и сливочного масла
- зелень
Способ приготовления:
- Багет нарезать толщиной 1-1,5 см, подсушить в духовке. Затем остудить и намазать каждый кусочек растительно-сливочной смесью.
- Малосольную рыбу (а это может быть семга, толстолобик, лосось или даже селедка) нарезать тонкими слайсами и положить на ломтики багета, смазанные растительно-сливочной смесью.
- Огурец помыть, нарезать тонкими кружечками.
- Промыть зелень, обсушить ее бумажным полотенцем и украсить маленькими веточками готовые бутерброды.
Омлет с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- яйца куриные – 2 штуки
- помидор – 1 штука
- сыр твердый – 50 г
- смесь растительного и сливочного масла – 20 г
- зелень – 20 г
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Взбить яйца, добавить в них соль и перец.
- В сковороде на растительно-сливочной смеси немного протушить помидоры, а затем залить их взбитой яичной смесью. На смеси очень удобно жарить, потому что она не пригорает на сковороде.
- Секунд через двадцать добавить тертый твердый сыр и мелко нарубленную зелень.
- Когда омлет поднимется, убирать сковороду с огня.
Панкейки с ягодами
Ингредиенты:
- яйца куриные – 1 штука
- молоко – 1 стакан
- мука пшеничная – 1 стакан
- разрыхлитель – 1 ч. ложка
- сахар – 1 ст. ложка
- соль – щепотка
- ягоды для украшения
- мед – по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- Яйцо взбить в пену. Добавить молоко и перемешать.
- Добавить полученную смесь в сухие ингредиенты и аккуратно перемешать.
- Растительно-сливочную смесь растопить и влить в тесто. Благодаря растительно-сливочной смеси панкейки приобретут приятный сливочный вкус.
- Выливать небольшие порции теста на сковороду и обжаривать каждый панкейк примерно по 2–3 минуты с каждой стороны на сухой раскаленной сковороде.
- Украсить любимыми ягодами и полить медом.
Тосты с томатами и сыром
Ингредиенты:
- хлеб
- смесь растительного и сливочного масла
- шпинат
- сыр фета или брынза
- томаты
- петрушка
- специи по вкусу
Способ приготовления:
- Нарезать ломтиками хлеб и подсушить в духовке или тостере.
- Мелко нарубленный шпинат соединить с растительно-сливочной смесью и намазать полученной массой поджаренный хлеб.
- Тонко нарезать томаты и запечь их в духовке или на гриле со специями по вкусу.
- Выложить томаты на ломтики хлеба.
- Поверх томатов выкладываем кусочки сыра и присыпаем измельченной петрушкой. Можно украсить листиком шпината.
Приятного аппетита!
Все подробности в спецтеме Что мазать на хлеб
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