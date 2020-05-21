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5 рецептов простых и здоровых завтраков

Используем преимущества растительно-сливочной смеси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45

Смесь растительного и сливочного масла зарекомендовала себя не только как полезный и вкусный продукт, но и как незаменимый ингредиент в приготовлении различных блюд – от бутербродов до выпечки. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- содержит полезные ненасыщенные жиры;

- содействует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- не замерзает в холодильнике и всегда легко намазывается на хлеб;

- обладает приятным сливочным вкусом.

Предлагаем вашему вниманию пять рецептов простых и здоровых завтраков с использованием смеси растительного и сливочного масла.

Бутерброд с растительно-сливочной смесью
Бутерброд с растительно-сливочной смесью
Фото: Depositphotos

Овсяная каша с яблоками и корицей

Ингредиенты:

  • хлопья овсяные – 150 г
  • яблоки – 60 г
  • смесь растительного и сливочного масла – 1 ст. ложка
  • корица молотая – 1 ч. ложка
  • соль – щепотка
  • сахар – 1 ст. ложка
  • мед – 1,5 ст. ложки
  • вода/молоко – 220 мл

Способ приготовления:

  1. Высыпать овсяные хлопья в кастрюлю, посолить и добавить ложку сахара. Варить на умеренном огне. Когда хлопья впитают воду – выключить огонь и оставить на плите закипать.
  2. Взять отдельную тарелку, нарезать квадратиками яблоки, посыпать корицей и добавить ложечку меда.
  3. Как только каша закипит, переложить ее в тарелку с яблоками, корицей и медом.
  4. Добавить растительно-сливочную смесь. Благодаря смеси каша получится рассыпчатой и приобретет приятный сливочный вкус.
  5. Можно также добавить в блюдо орехи, изюм и различные сухофрукты.

Овсяная каша с яблоками и корицей
Овсяная каша с яблоками и корицей
Фото: Depositphotos

Бутерброды с рыбой и огурцом

Ингредиенты:

  • багет
  • огурец
  • малосольная рыба
  • смесь растительного и сливочного масла
  • зелень

Способ приготовления:

  1. Багет нарезать толщиной 1-1,5 см, подсушить в духовке. Затем остудить и намазать каждый кусочек растительно-сливочной смесью.
  2. Малосольную рыбу (а это может быть семга, толстолобик, лосось или даже селедка) нарезать тонкими слайсами и положить на ломтики багета, смазанные растительно-сливочной смесью.
  3. Огурец помыть, нарезать тонкими кружечками.
  4. Промыть зелень, обсушить ее бумажным полотенцем и украсить маленькими веточками готовые бутерброды.

Бутерброд с рыбой и огурцом
Бутерброд с рыбой и огурцом
Фото: Depositphotos

Омлет с сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 2 штуки
  • помидор – 1 штука
  • сыр твердый – 50 г
  • смесь растительного и сливочного масла – 20 г
  • зелень – 20 г
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца, добавить в них соль и перец.
  2. В сковороде на растительно-сливочной смеси немного протушить помидоры, а затем залить их взбитой яичной смесью. На смеси очень удобно жарить, потому что она не пригорает на сковороде.
  3. Секунд через двадцать добавить тертый твердый сыр и мелко нарубленную зелень.
  4. Когда омлет поднимется, убирать сковороду с огня.

Омлет с сыром и помидорами
Омлет с сыром и помидорами
Фото: Depositphotos

Панкейки с ягодами

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 1 штука
  • молоко – 1 стакан
  • мука пшеничная – 1 стакан
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • сахар – 1 ст. ложка
  • соль – щепотка
  • ягоды для украшения
  • мед – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  2. Яйцо взбить в пену. Добавить молоко и перемешать.
  3. Добавить полученную смесь в сухие ингредиенты и аккуратно перемешать.
  4. Растительно-сливочную смесь растопить и влить в тесто. Благодаря растительно-сливочной смеси панкейки приобретут приятный сливочный вкус.
  5. Выливать небольшие порции теста на сковороду и обжаривать каждый панкейк примерно по 2–3 минуты с каждой стороны на сухой раскаленной сковороде.
  6. Украсить любимыми ягодами и полить медом.

Панкейки с ягодами
Панкейки с ягодами
Фото: Depositphotos

Тосты с томатами и сыром

Ингредиенты:

  • хлеб
  • смесь растительного и сливочного масла
  • шпинат
  • сыр фета или брынза
  • томаты
  • петрушка
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарезать ломтиками хлеб и подсушить в духовке или тостере.
  2. Мелко нарубленный шпинат соединить с растительно-сливочной смесью и намазать полученной массой поджаренный хлеб.
  3. Тонко нарезать томаты и запечь их в духовке или на гриле со специями по вкусу.
  4. Выложить томаты на ломтики хлеба.
  5. Поверх томатов выкладываем кусочки сыра и присыпаем измельченной петрушкой. Можно украсить листиком шпината.

Приятного аппетита!

Тосты с томатами и сыром
Тосты с томатами и сыром
Фото: Depositphotos

Все подробности в спецтеме Что мазать на хлеб

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