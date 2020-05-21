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5 рецептов простых и здоровых завтраков

Используем преимущества растительно-сливочной смеси

Смесь растительного и сливочного масла зарекомендовала себя не только как полезный и вкусный продукт, но и как незаменимый ингредиент в приготовлении различных блюд – от бутербродов до выпечки. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- содержит полезные ненасыщенные жиры;

- содействует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

- не замерзает в холодильнике и всегда легко намазывается на хлеб;

- обладает приятным сливочным вкусом.

Предлагаем вашему вниманию пять рецептов простых и здоровых завтраков с использованием смеси растительного и сливочного масла.

Бутерброд с растительно-сливочной смесью Фото: Depositphotos

Овсяная каша с яблоками и корицей

Ингредиенты:

хлопья овсяные – 150 г

яблоки – 60 г

смесь растительного и сливочного масла – 1 ст. ложка

корица молотая – 1 ч. ложка

соль – щепотка

сахар – 1 ст. ложка

мед – 1,5 ст. ложки

вода/молоко – 220 мл

Способ приготовления:

Высыпать овсяные хлопья в кастрюлю, посолить и добавить ложку сахара. Варить на умеренном огне. Когда хлопья впитают воду – выключить огонь и оставить на плите закипать. Взять отдельную тарелку, нарезать квадратиками яблоки, посыпать корицей и добавить ложечку меда. Как только каша закипит, переложить ее в тарелку с яблоками, корицей и медом. Добавить растительно-сливочную смесь. Благодаря смеси каша получится рассыпчатой и приобретет приятный сливочный вкус. Можно также добавить в блюдо орехи, изюм и различные сухофрукты.

Овсяная каша с яблоками и корицей Фото: Depositphotos

Бутерброды с рыбой и огурцом

Ингредиенты:

багет

огурец

малосольная рыба

смесь растительного и сливочного масла

зелень

Способ приготовления:

Багет нарезать толщиной 1-1,5 см, подсушить в духовке. Затем остудить и намазать каждый кусочек растительно-сливочной смесью. Малосольную рыбу (а это может быть семга, толстолобик, лосось или даже селедка) нарезать тонкими слайсами и положить на ломтики багета, смазанные растительно-сливочной смесью. Огурец помыть, нарезать тонкими кружечками. Промыть зелень, обсушить ее бумажным полотенцем и украсить маленькими веточками готовые бутерброды.

Бутерброд с рыбой и огурцом Фото: Depositphotos

Омлет с сыром и помидорами

Ингредиенты:

яйца куриные – 2 штуки

помидор – 1 штука

сыр твердый – 50 г

смесь растительного и сливочного масла – 20 г

зелень – 20 г

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Взбить яйца, добавить в них соль и перец. В сковороде на растительно-сливочной смеси немного протушить помидоры, а затем залить их взбитой яичной смесью. На смеси очень удобно жарить, потому что она не пригорает на сковороде. Секунд через двадцать добавить тертый твердый сыр и мелко нарубленную зелень. Когда омлет поднимется, убирать сковороду с огня.

Омлет с сыром и помидорами Фото: Depositphotos

Панкейки с ягодами

Ингредиенты:

яйца куриные – 1 штука

молоко – 1 стакан

мука пшеничная – 1 стакан

разрыхлитель – 1 ч. ложка

сахар – 1 ст. ложка

соль – щепотка

ягоды для украшения

мед – по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль. Яйцо взбить в пену. Добавить молоко и перемешать. Добавить полученную смесь в сухие ингредиенты и аккуратно перемешать. Растительно-сливочную смесь растопить и влить в тесто. Благодаря растительно-сливочной смеси панкейки приобретут приятный сливочный вкус. Выливать небольшие порции теста на сковороду и обжаривать каждый панкейк примерно по 2–3 минуты с каждой стороны на сухой раскаленной сковороде. Украсить любимыми ягодами и полить медом.

Панкейки с ягодами Фото: Depositphotos

Тосты с томатами и сыром

Ингредиенты:

хлеб

смесь растительного и сливочного масла

шпинат

сыр фета или брынза

томаты

петрушка

специи по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать ломтиками хлеб и подсушить в духовке или тостере. Мелко нарубленный шпинат соединить с растительно-сливочной смесью и намазать полученной массой поджаренный хлеб. Тонко нарезать томаты и запечь их в духовке или на гриле со специями по вкусу. Выложить томаты на ломтики хлеба. Поверх томатов выкладываем кусочки сыра и присыпаем измельченной петрушкой. Можно украсить листиком шпината.

Приятного аппетита!

Тосты с томатами и сыром Фото: Depositphotos

Все подробности в спецтеме Что мазать на хлеб

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