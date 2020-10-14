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А вы правильно едите суши? Шеф-повар знаменитого ресторана Nobu в этом сомневается

Сегодня, 14:49

"Люди во всем мире не умеют есть суши". Загвоздка том, как мы окунаем их в соус и как кладем их в рот

Шеф-повар ресторана Nobu в испанском городе Марбелья Элени Манусу рассказала, что люди во всем мире неправильно едят суши. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Пришло время узнать, как можно получить от японского блюда максимальное удовольствие.

Фото: Unsplash

Итак, перед вами набор суши. Вы берете палочки, обхватываете суши и окунаете в соевый соус. Как правило – опускаете их на дно пиалы. Это первая ошибка. По словам Элени Манусу, в соус нужно окунать исключительно рыбу, а не рис. Так ее вкус лучше раскрывается.

Второе заблуждение касается процесса отправки суши в рот. На это тоже обращайте внимание. Оказывается, суши должны лежать рыбой на языке и никак иначе.

И наконец, третья ошибка – это большое количество соевого соуса и васаби. Конечно, без них никуда. Но важно помнить: васаби подавляет вкус ингредиентов суши, а соевый соус "крадет" у рыбы свежесть.

Ранее мы рассказывали, как правильно есть яблоки, морковь и орехи, чтобы получить от них максимальную пользу.

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