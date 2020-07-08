Ачма: как приготовить грузинский пирог из лаваша с сыром
Рецепт ленивой ачмы из лаваша с кефиром и сыром сулугуни
Ачма – это разновидность грузинского хачапури. В оригинале блюдо представляет собой сложный пирог из пластов тонкого отварного теста с начинкой из рассольных сыров. Мы же предлагаем вам приготовить упрощенную версию ачмы из лаваша с кефиром и сулугуни. Несмотря на это, пирог вызовет восторг у всех, кто его попробует.
Ачма из лаваша с сыром и кефиром
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 162 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 тонких листа лаваша
- 400 г сыра сулугуни
- 3 яйца
- 1 стакан кефира
- 3 ст.л. зелени укропа (по желанию)
- 2 ст.л. молодого чеснока (по желанию)
- Соль, перец – по вкусу
- 2 ст.л. сметаны
- 1 ст.л. сливочного масла
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Способ приготовления:
- Сулугуни натереть на крупной терке.
- Два средних яйца взбить вилкой в миске. Влить кефир и перемешать.
- Зелень мелко порубить ножом, предварительно вымыв и просушив ее.
- В глубокой миске смешать сулугуни, яично-кефирную заправку, зелень, добавить перец и немного соли.
- Форму для выпечки 25х25 смазать сливочным маслом. В форму положить лист лаваша, чтобы его края свисали. На лаваш выложить часть сырной начинки.
- Дальше накрыть начинку листом лаваша. Продолжать выкладывать начинку, чередуя с листами лаваша, пока она не закончится.
- Последний слой начинки накрыть свисающими листами лаваша.
- Чтобы у ачмы был красивый румяный верх, ее необходимо смазать взбитым яйцом со сметаной. Для этого в отдельной мисочке смешать сметану любой жирности и яйцо.
- Смазать ачму сметано-яичной смесью, выложить кусочки сливочного масла и отправить в духовку. Готовить 20-25 минут при 200 ºС или до золотистого цвета.
Как подавать выпечку
Разрезать грузинский пирог на порционные куски и подавать горячим.
Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури из слоеного теста. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.
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