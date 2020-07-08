Ачма: как приготовить грузинский пирог из лаваша с сыром

Рецепт ленивой ачмы из лаваша с кефиром и сыром сулугуни

Ачма – это разновидность грузинского хачапури. В оригинале блюдо представляет собой сложный пирог из пластов тонкого отварного теста с начинкой из рассольных сыров. Мы же предлагаем вам приготовить упрощенную версию ачмы из лаваша с кефиром и сулугуни. Несмотря на это, пирог вызовет восторг у всех, кто его попробует.

Ачма из лаваша с сыром и кефиром

Ачма – разновидность хачапури Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 тонких листа лаваша

400 г сыра сулугуни

3 яйца

1 стакан кефира

3 ст.л. зелени укропа (по желанию)

2 ст.л. молодого чеснока (по желанию)

Соль, перец – по вкусу

2 ст.л. сметаны

1 ст.л. сливочного масла

Способ приготовления:

Сулугуни натереть на крупной терке. Два средних яйца взбить вилкой в миске. Влить кефир и перемешать. Зелень мелко порубить ножом, предварительно вымыв и просушив ее. В глубокой миске смешать сулугуни, яично-кефирную заправку, зелень, добавить перец и немного соли. Форму для выпечки 25х25 смазать сливочным маслом. В форму положить лист лаваша, чтобы его края свисали. На лаваш выложить часть сырной начинки. Дальше накрыть начинку листом лаваша. Продолжать выкладывать начинку, чередуя с листами лаваша, пока она не закончится. Последний слой начинки накрыть свисающими листами лаваша. Чтобы у ачмы был красивый румяный верх, ее необходимо смазать взбитым яйцом со сметаной. Для этого в отдельной мисочке смешать сметану любой жирности и яйцо. Смазать ачму сметано-яичной смесью, выложить кусочки сливочного масла и отправить в духовку. Готовить 20-25 минут при 200 ºС или до золотистого цвета.

Как подавать выпечку

Разрезать грузинский пирог на порционные куски и подавать горячим.

Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури из слоеного теста. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.

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