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Ачма: как приготовить грузинский пирог из лаваша с сыром

Сегодня, 18:51

Рецепт ленивой ачмы из лаваша с кефиром и сыром сулугуни

Ачма – это разновидность грузинского хачапури. В оригинале блюдо представляет собой сложный пирог из пластов тонкого отварного теста с начинкой из рассольных сыров. Мы же предлагаем вам приготовить упрощенную версию ачмы из лаваша с кефиром и сулугуни. Несмотря на это, пирог вызовет восторг у всех, кто его попробует.

Ачма из лаваша с сыром и кефиром

Ачма – разновидность хачапури
Ачма – разновидность хачапури
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 тонких листа лаваша
  • 400 г сыра сулугуни
  • 3 яйца
  • 1 стакан кефира
  • 3 ст.л. зелени укропа (по желанию)
  • 2 ст.л. молодого чеснока (по желанию)
  • Соль, перец – по вкусу
  • 2 ст.л. сметаны
  • 1 ст.л. сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Сулугуни натереть на крупной терке.
  2. Два средних яйца взбить вилкой в миске. Влить кефир и перемешать.
  3. Зелень мелко порубить ножом, предварительно вымыв и просушив ее.
  4. В глубокой миске смешать сулугуни, яично-кефирную заправку, зелень, добавить перец и немного соли.
  5. Форму для выпечки 25х25 смазать сливочным маслом. В форму положить лист лаваша, чтобы его края свисали. На лаваш выложить часть сырной начинки.
  6. Дальше накрыть начинку листом лаваша. Продолжать выкладывать начинку, чередуя с листами лаваша, пока она не закончится.
  7. Последний слой начинки накрыть свисающими листами лаваша.
  8. Чтобы у ачмы был красивый румяный верх, ее необходимо смазать взбитым яйцом со сметаной. Для этого в отдельной мисочке смешать сметану любой жирности и яйцо.
  9. Смазать ачму сметано-яичной смесью, выложить кусочки сливочного масла и отправить в духовку. Готовить 20-25 минут при 200 ºС или до золотистого цвета.

Как подавать выпечку

Разрезать грузинский пирог на порционные куски и подавать горячим.

Смотрите видео о секретах приготовления хачапури:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить быстрые хачапури из слоеного теста. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить хачапури по-аджарски.

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Источник: Сегодня
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