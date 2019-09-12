Аджапсандали: рецепт с баклажанами и картофелем

Как приготовить аджапсандали по-грузински на сковороде

Аджапсандали: фото Фото: Depositphotos

Аджапсандали – вкуснейшее блюдо грузинской кухни. Оно готовится из овощей с добавлением пряностей.

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Существует множество рецептов аджапсандали. Предлагаем вам самый простой и быстрый вариант.

Аджапсандали: рецепт на сковороде

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Болгарский перец – 2 шт.

Репчатый лук – 2 шт.

Морковь – 3 шт.

Помидор – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Растительное масло

Кинза, петрушка, базилик – по вкусу

Чеснок – 3 зубчика

Красный перец

Кориандр

Соль

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте кубиками. Посолите их и выдержите в течение 20 минут. На помидорах сделайте надрезы в виде крестика, обдайте кипятком и снимите кожицу. Нарежьте кубиком все овощи. Измельчите зелень. Пропустите чеснок через пресс. Обжарьте на сковороде картофель и баклажаны. Добавьте соль, перец. Выложите их в кастрюлю. Сверху посыпьте зеленью и чесноком. В сковороде обжарьте лук. Затем добавьте морковь и перец. Тушите 5-7 минут. Добавьте помидоры и оставьте на медленном огне еще на 5 минут. Затем выложите все в кастрюлю. Влейте полстакана воды и тушите 10 минут. Перед подачей обильно украсьте свежей зеленью.

Секреты приготовления аджапсандали

Все овощи должны быть доведены до полной готовности, еще во время предварительной обжарки. И степень прожарки всех овощей должна быть одинаковая.

Обязательно нужно обжарить перец до мягкости: если он останется хрустящим и упругим, то не будет вписываться в общую мягкую и нежную консистенцию блюда. Также это касается баклажанов – они должны быть полностью приготовлены.

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