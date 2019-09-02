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Аджика на зиму с варкой: пошаговый рецепт острой приправы

Вкусная аджика на зиму с перцем, томатами и яблоками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Аджика вареная: рецепт с фото
Аджика вареная: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Аджика – это острая приправа родом из Абхазии. Ее главный ингредиент – красный жгучий перец. Именно он придает этой приправе темно-красный цвет. Сейчас в аджику добавляют сладкий перец, помидоры и даже яблоки.

Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров:

Аджика не только вкусная, но и очень полезная: она стимулирует процессы пищеварения, усиливает обмен веществ и обладает противовирусным эффектом, что делает ее необходимой в простудное время.

Вкусная аджика на зиму

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 600 г сладкого болгарского перца
  • 3 свежих горьких красных перца
  • 2 яблока
  • 2 ч. л. молотого имбиря
  • 3 ст. л. сахара
  • 20 мл уксуса
  • 150 г чеснока
  • Сок 1 лимона
  • 70 г свежего базилика
  • 2 ст. л. готового белого хрена
  • 50 мл оливкового масла
  • Соль, перец черный — по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Подготовить и нарезать все овощи и яблоки.
  2. Пропустить их через мясорубку.
  3. Добавить сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Посолить и поперчить.
  4. Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Выпаривать около 30-40 минут.
  5. Переложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Перевернуть, накрыть пледом и дать остыть.

Совет: можно употреблять аджику в сыром виде: настоять в течение 2-х часов и добавить мелко нарезанный базилик.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный перец на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров в сушилке.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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