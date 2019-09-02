Аджика на зиму с варкой: пошаговый рецепт острой приправы
Вкусная аджика на зиму с перцем, томатами и яблоками
Аджика – это острая приправа родом из Абхазии. Ее главный ингредиент – красный жгучий перец. Именно он придает этой приправе темно-красный цвет. Сейчас в аджику добавляют сладкий перец, помидоры и даже яблоки.
Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров:
Аджика не только вкусная, но и очень полезная: она стимулирует процессы пищеварения, усиливает обмен веществ и обладает противовирусным эффектом, что делает ее необходимой в простудное время.
Вкусная аджика на зиму
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 600 г сладкого болгарского перца
- 3 свежих горьких красных перца
- 2 яблока
- 2 ч. л. молотого имбиря
- 3 ст. л. сахара
- 20 мл уксуса
- 150 г чеснока
- Сок 1 лимона
- 70 г свежего базилика
- 2 ст. л. готового белого хрена
- 50 мл оливкового масла
- Соль, перец черный — по вкусу
Читайте также:Слава Каминская поделилась рецептом фирменной аджики
Способ приготовления:
- Подготовить и нарезать все овощи и яблоки.
- Пропустить их через мясорубку.
- Добавить сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Посолить и поперчить.
- Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Выпаривать около 30-40 минут.
- Переложить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Перевернуть, накрыть пледом и дать остыть.
Совет: можно употреблять аджику в сыром виде: настоять в течение 2-х часов и добавить мелко нарезанный базилик.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный перец на зиму. "Сегодня" также делились рецептом вяленых помидоров в сушилке.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram