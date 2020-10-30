Алкогольные коктейли на Хэллоуин: 3 будоражащих рецепта

Хотите удивить, а потом и "разогреть" своих гостей на Хэллоуин – записывайте рецепты алкогольных коктейлей

Какой праздник 100% удастся, если на столе не будет вкусных и согревающих коктейлей? Ответ очевиден. В преддверии Хэллоуина предлагаем вам рецепты трех тематических коктейлей – "Клыки Дракулы", "Поцелуй вампира" и "Таинственный мартини". Все ингредиенты легкодоступны.

Записывайте.

Клыки Дракулы

Фото: Unsplash.com, Red Raspberries

Ингредиенты

2 л вишневого или малинового сока

200 мл водки

3 апельсина, очищенных от кожуры и измельченных

3 палочки корицы

10 бутонов гвоздики

6 кусочков имбиря

мармеладные "клыки Дракулы"

Как готовить:

Налейте вишневый или малиновый сок, цедру апельсина, палочки корицы, гвоздику и имбирь в большую кастрюлю Варите на медленном огне 5 минут, затем дайте остыть в течение 4 часов Вылейте сок в кувшин и добавьте водку Подавайте в стаканах, украсив каждый "клыками"

Таинственный мартини

Фото: Instagram/iheartGin

Ингредиенты

50 мл джина

15 мл мартини

2 капли самодельной искусственной крови (растворите сахарную пудру в красном жидком пищевом красителе)

лед

Как готовить:

Приготовьте бокал для мартини, смочив край и окунув его в сахар Добавьте джин и вермут в шейкер со льдом, взбейте Перелейте в бокал для мартини Украсьте 2 каплями домашней искусственной крови

Поцелуй вампира

Фото: Unsplash.com, Jordan Nix

Ингредиенты:

20 мл малинового ликера

25 мл водки

лед

горсть замороженной малины

красный сахар для украшения (по желанию)

шампанское, чтобы долить

Как готовить:

Налейте малиновый ликер и водку в шейкер. Добавьте горсть льда и малину Встряхивайте до тех пор, пока шейкер снаружи не станет очень холодным Перелейте коктейль в приготовленный бокал и добавьте шампанского по вкусу

А здесь вы найдете классические рецепты коктейлей "Текила Санрайз", "Зеленый мексиканец" и "Голубая лагуна".

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться