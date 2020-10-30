Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Алкогольные коктейли на Хэллоуин: 3 будоражащих рецепта

Сегодня, 15:54

Хотите удивить, а потом и "разогреть" своих гостей на Хэллоуин – записывайте рецепты алкогольных коктейлей

Какой праздник 100% удастся, если на столе не будет вкусных и согревающих коктейлей? Ответ очевиден. В преддверии Хэллоуина предлагаем вам рецепты трех тематических коктейлей – "Клыки Дракулы", "Поцелуй вампира" и "Таинственный мартини". Все ингредиенты легкодоступны.

Записывайте.

Клыки Дракулы

Фото: Unsplash.com, Red Raspberries

Ингредиенты

  • 2 л вишневого или малинового сока
  • 200 мл водки
  • 3 апельсина, очищенных от кожуры и измельченных
  • 3 палочки корицы
  • 10 бутонов гвоздики
  • 6 кусочков имбиря
  • мармеладные "клыки Дракулы"

Как готовить:

  1. Налейте вишневый или малиновый сок, цедру апельсина, палочки корицы, гвоздику и имбирь в большую кастрюлю
  2. Варите на медленном огне 5 минут, затем дайте остыть в течение 4 часов
  3. Вылейте сок в кувшин и добавьте водку
  4. Подавайте в стаканах, украсив каждый "клыками"

Таинственный мартини

Фото: Instagram/iheartGin

Ингредиенты

  • 50 мл джина
  • 15 мл мартини
  • 2 капли самодельной искусственной крови (растворите сахарную пудру в красном жидком пищевом красителе)
  • лед

Как готовить:

  1. Приготовьте бокал для мартини, смочив край и окунув его в сахар
  2. Добавьте джин и вермут в шейкер со льдом, взбейте
  3. Перелейте в бокал для мартини
  4. Украсьте 2 каплями домашней искусственной крови

Поцелуй вампира

Фото: Unsplash.com, Jordan Nix

Ингредиенты:

  • 20 мл малинового ликера
  • 25 мл водки
  • лед
  • горсть замороженной малины
  • красный сахар для украшения (по желанию)
  • шампанское, чтобы долить

Как готовить:

  1. Налейте малиновый ликер и водку в шейкер. Добавьте горсть льда и малину
  2. Встряхивайте до тех пор, пока шейкер снаружи не станет очень холодным
  3. Перелейте коктейль в приготовленный бокал и добавьте шампанского по вкусу

А здесь вы найдете классические рецепты коктейлей "Текила Санрайз", "Зеленый мексиканец" и "Голубая лагуна".

Все подробности в спецтеме Halloween-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Коктейль из куркумы, джина и имбиря: готовим идеальный осенний напиток Коктейль "Текила Санрайз": классический рецепт приготовления Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления Как приготовить классический коктейль "Маргарита" Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"
коктейли рецепт Хеллоуин
Реклама

Новости партнеров

Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Жена Корниенко — молодая мама и настоящая красотка
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
31-летняя певица Яна Соломко изменилась до неузнаваемости
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
10 самых соблазнительных женщин в истории кино
10 самых соблазнительных женщин в истории кино
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Как у Началовой: страшная болезнь изуродовала Дубовицкую
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять