Алкогольные коктейли на Хэллоуин: 3 будоражащих рецепта
Хотите удивить, а потом и "разогреть" своих гостей на Хэллоуин – записывайте рецепты алкогольных коктейлей
Какой праздник 100% удастся, если на столе не будет вкусных и согревающих коктейлей? Ответ очевиден. В преддверии Хэллоуина предлагаем вам рецепты трех тематических коктейлей – "Клыки Дракулы", "Поцелуй вампира" и "Таинственный мартини". Все ингредиенты легкодоступны.
Записывайте.
Ингредиенты
- 2 л вишневого или малинового сока
- 200 мл водки
- 3 апельсина, очищенных от кожуры и измельченных
- 3 палочки корицы
- 10 бутонов гвоздики
- 6 кусочков имбиря
- мармеладные "клыки Дракулы"
Как готовить:
- Налейте вишневый или малиновый сок, цедру апельсина, палочки корицы, гвоздику и имбирь в большую кастрюлю
- Варите на медленном огне 5 минут, затем дайте остыть в течение 4 часов
- Вылейте сок в кувшин и добавьте водку
- Подавайте в стаканах, украсив каждый "клыками"
Ингредиенты
- 50 мл джина
- 15 мл мартини
- 2 капли самодельной искусственной крови (растворите сахарную пудру в красном жидком пищевом красителе)
- лед
Как готовить:
- Приготовьте бокал для мартини, смочив край и окунув его в сахар
- Добавьте джин и вермут в шейкер со льдом, взбейте
- Перелейте в бокал для мартини
- Украсьте 2 каплями домашней искусственной крови
Ингредиенты:
- 20 мл малинового ликера
- 25 мл водки
- лед
- горсть замороженной малины
- красный сахар для украшения (по желанию)
- шампанское, чтобы долить
Как готовить:
- Налейте малиновый ликер и водку в шейкер. Добавьте горсть льда и малину
- Встряхивайте до тех пор, пока шейкер снаружи не станет очень холодным
- Перелейте коктейль в приготовленный бокал и добавьте шампанского по вкусу
А здесь вы найдете классические рецепты коктейлей "Текила Санрайз", "Зеленый мексиканец" и "Голубая лагуна".
Все подробности в спецтеме Halloween-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное