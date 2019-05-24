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Алкогольные коктейли на основе рома: ТОП-5 рецептов

Лучшие алкогольные коктейли для вечеринки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04
Ром входит в классический состав мохито
Ром входит в классический состав мохито
Фото: freepik.com

Многие популярные коктейли содержат ром. Вы можете заказать их в ближайшем баре, а можете приготовить на собственной кухне. Рецепты домашних алкогольных коктейлей будут особенно актуальны, если вы планируете сезон летних вечеринок. 

Смотрите видео, как распознать некачественный алкоголь:

Коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ананасовый коктейль
Ананасовый коктейль
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 г свежих ананасов
  • 60 мл сока лайма
  • 1 ст.л. тертого имбиря
  • 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
  • 125 мл белого рома
  • 750 мл холодной воды
  • Лед 
  • Листочки мяты для сервировки

Рецепт приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
  2. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать. 
  3. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
  4. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию красить кусочками ананаса и листиками мяты.

Коктейль Пина колада

Коктейль Пина колада
Коктейль Пина колада
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 120 мл ананасового сока
  • 60 мл белого рома
  • 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
  • Долька ананаса – для украшения (необязательно)
  • Лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы. 
  2. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
  3. Подавайте коктейль вместе с трубочкой. 

Коктейль Кайпиринья

Коктейль с лаймом
Коктейль с лаймом
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • Лайм – 0,5 шт.
  • Тростниковый сахар – 2 ч. л.
  • Кашаса, белый ром или водка – 50 мл
  • Колотый лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Разрезать половинку лайма на 4 части и положить дольки в стакан.
  2. Добавить сахар и раздавить дольки небольшой скалкой или ложкой. Сок лайма должен растворить сахар.
  3. Доверху наполнить стакан колотым льдом.
  4. Влить кашасу (ром, водку) и хорошо перемешать.
  5. Украсить коктейль долькой лайма, пить через трубочку.

Коктейль Лонг-Айленд

Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com
Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 50 мл ванильной водки
  • 50 мл сухого джина
  • 50 мл текилы
  • 50 мл рома
  • 50 мл трипл сек
  • 50-100 мл свежего сока лайма
  • лед
  • 500 мл колы
  • 2 лайма, нарезанных дольками

Рецепт приготовления:

  1. Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу. 
  2. Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными. 
  3. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
  4. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.

Классический коктейль "Мохито"

Коктейль Мохито
Коктейль Мохито
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 2 чайные ложки тростникового сахара
  • 6-8 листьев мяты
  • газировка – по вкусу
  • 1 лайм, разрезанный пополам
  • 30 мл светлого рома
  • Веточка мяты – для украшения
  • Лед

Рецепт приготовления:

  1. Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.
  2. Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.
  3. Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.
  4. Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Маргарита. Кроме этого, мы делились рецептом коктейля Секс на пляже.

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Источник: Сегодня
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