Алкогольные коктейли на основе рома: ТОП-5 рецептов

Лучшие алкогольные коктейли для вечеринки

Ром входит в классический состав мохито Фото: freepik.com

Многие популярные коктейли содержат ром. Вы можете заказать их в ближайшем баре, а можете приготовить на собственной кухне. Рецепты домашних алкогольных коктейлей будут особенно актуальны, если вы планируете сезон летних вечеринок.

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Коктейль с ананасами, имбирем и мятой

Ананасовый коктейль Фото: freepik.com

Ингредиенты:

500 г свежих ананасов

60 мл сока лайма

1 ст.л. тертого имбиря

110 г мелкого сахара, желательно коричневого

125 мл белого рома

750 мл холодной воды

Лед

Листочки мяты для сервировки

Рецепт приготовления:

Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах. Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать. Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед. Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию красить кусочками ананаса и листиками мяты.

Коктейль Пина колада

Коктейль Пина колада Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

120 мл ананасового сока

60 мл белого рома

60 мл кокосового молока, сливок или ликера

Долька ананаса – для украшения (необязательно)

Лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы. Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса. Подавайте коктейль вместе с трубочкой.

Коктейль Кайпиринья

Коктейль с лаймом Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Лайм – 0,5 шт.

Тростниковый сахар – 2 ч. л.

Кашаса, белый ром или водка – 50 мл

Колотый лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Разрезать половинку лайма на 4 части и положить дольки в стакан. Добавить сахар и раздавить дольки небольшой скалкой или ложкой. Сок лайма должен растворить сахар. Доверху наполнить стакан колотым льдом. Влить кашасу (ром, водку) и хорошо перемешать. Украсить коктейль долькой лайма, пить через трубочку.

Коктейль Лонг-Айленд

Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

50 мл ванильной водки

50 мл сухого джина

50 мл текилы

50 мл рома

50 мл трипл сек

50-100 мл свежего сока лайма

лед

500 мл колы

2 лайма, нарезанных дольками

Рецепт приготовления:

Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу. Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.

Классический коктейль "Мохито"

Коктейль Мохито Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 чайные ложки тростникового сахара

6-8 листьев мяты

газировка – по вкусу

1 лайм, разрезанный пополам

30 мл светлого рома

Веточка мяты – для украшения

Лед

Рецепт приготовления:

Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол. Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным. Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан. Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Маргарита. Кроме этого, мы делились рецептом коктейля Секс на пляже.

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