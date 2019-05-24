Алкогольные коктейли на основе рома: ТОП-5 рецептов
Лучшие алкогольные коктейли для вечеринки
Многие популярные коктейли содержат ром. Вы можете заказать их в ближайшем баре, а можете приготовить на собственной кухне. Рецепты домашних алкогольных коктейлей будут особенно актуальны, если вы планируете сезон летних вечеринок.
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Коктейль с ананасами, имбирем и мятой
Ингредиенты:
- 500 г свежих ананасов
- 60 мл сока лайма
- 1 ст.л. тертого имбиря
- 110 г мелкого сахара, желательно коричневого
- 125 мл белого рома
- 750 мл холодной воды
- Лед
- Листочки мяты для сервировки
Рецепт приготовления:
- Измельчить все ингредиенты, кроме воды, в блендере. Проследите, чтобы сахар хорошо растворился, иначе в готовом напитке он будет хрустеть на зубах.
- Затем влить бутилированную воду и хорошо перемешать.
- Разложить по высоким бокалам промытые листики мяты, добавить лед.
- Затем медленно влить холодный коктейль. По желанию красить кусочками ананаса и листиками мяты.
Коктейль Пина колада
Ингредиенты:
- 120 мл ананасового сока
- 60 мл белого рома
- 60 мл кокосового молока, сливок или ликера
- Долька ананаса – для украшения (необязательно)
- Лед – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Смешайте все ингредиенты вместе с горсткой льда в блендере до получения однородной массы.
- Перелейте в высокий стакан и по желанию украсьте ломтиком свежего ананаса.
- Подавайте коктейль вместе с трубочкой.
Коктейль Кайпиринья
Ингредиенты:
- Лайм – 0,5 шт.
- Тростниковый сахар – 2 ч. л.
- Кашаса, белый ром или водка – 50 мл
- Колотый лед – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разрезать половинку лайма на 4 части и положить дольки в стакан.
- Добавить сахар и раздавить дольки небольшой скалкой или ложкой. Сок лайма должен растворить сахар.
- Доверху наполнить стакан колотым льдом.
- Влить кашасу (ром, водку) и хорошо перемешать.
- Украсить коктейль долькой лайма, пить через трубочку.
Коктейль Лонг-Айленд
Ингредиенты:
- 50 мл ванильной водки
- 50 мл сухого джина
- 50 мл текилы
- 50 мл рома
- 50 мл трипл сек
- 50-100 мл свежего сока лайма
- лед
- 500 мл колы
- 2 лайма, нарезанных дольками
Рецепт приготовления:
- Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу.
- Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными.
- Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
- Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.
Классический коктейль "Мохито"
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки тростникового сахара
- 6-8 листьев мяты
- газировка – по вкусу
- 1 лайм, разрезанный пополам
- 30 мл светлого рома
- Веточка мяты – для украшения
- Лед
Рецепт приготовления:
- Положите сахар и промытые листики мяты в стакан хайбол.
- Влейте немного газированной воды. Хорошо разомните, чтобы растворить сахар и сделать аромат мяты более выраженным.
- Выжмите сок из обеих половинок лайма в бокал. Бросьте одну половинку лайма в стакан.
- Добавьте ром и хорошо перемешайте. Наполните стакан кубиками льда или ледяной крошкой. Влейте оставшуюся газировку и украсьте коктейль веточкой мяты.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль Маргарита. Кроме этого, мы делились рецептом коктейля Секс на пляже.
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