Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Лучшие рецепты коктейлей из водки

Коктейли с водкой Фото: freepik.com

Водка – один из самых популярных алкогольных напитков. Многие пьют ее в чистом виде или используют как основу для вкусных коктейлей.

Смотрите видео, как сделать сангриту в домашних условиях:

Водка может выступать и главным ингредиентом, и дополнительным, и в зависимости от других составляющих, хорошо чувствоваться или наоборот, быть мягкой и едва заметной. Главное – не переусердствовать.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: Depositphotos

"Космополитен" – алкогольный коктейль на основе водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Он приобрел широкую популярность в 1998 году, когда на экраны вышел сериал "Секс в большом городе", в котором коктейль "Космополитен" являлся любимым напитком героинь.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Освежающий цитрусовый коктейль с водкой

Цитрусовый коктейль с водкой Фото: Depositphotos

Освежающий цитрусовый коктейль из лимонада, лайма, апельсина, грейпфрута и водки – это восхитительный напиток для вечеринки. Он готовится максимально просто, но получается очень вкусным.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1.7 л лимонада

Сок 6 лаймов

Сок 2 больших апельсинов

1 стакан несладкого сока красного грейпфрута

425 мл водки

Способ приготовления:

Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть. Влейте водку и размешайте. Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз). По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.

Коктейль "Секс на пляже"

Коктейль "Секс на пляже" Фото: Depositphotos

"Секс на пляже" – классический алкогольный коктейль, который состоит из водки, персикового ликера и фруктового сока. Он появился в 1980-1990-х годах. Считается, что напиток стал популярным благодаря сериалу "Санта-Барбара", где персонажи чаще всего заказывали именно его.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Кубики льда

50 мл водки

50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)

Немного свежевыжатого лимонного сока

100-150 мл клюквенного сока

100-150 мл апельсинового сока

Для подачи:

Ломтики лимона

Свежая или коктейльная вишня

Веточки мяты

Способ приготовления:

Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда. Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами. Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.

Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.

Шоколадный коктейль с водкой

Шоколадный коктейль алкогольный Фото: Depositphotos

Если вы ищете рецепт алкогольного напитка с шоколадом, этот коктейль может стать вашим любимым. Он готовится из кофейного ликера, водки, сливок, ликера бейлис и шоколадного сиропа.

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

2 столовые ложки шоколадного сиропа

30 мл водки

30 мл калуа или другого кофейный ликера

30 мл бейлиса или другого сливочного ликера

30 мл жирных сливок сливок

30 мл ликера крем де какао

1 чашка колотого льда

Взбитые сливки

Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Способ приготовления:

Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Коктейль "Лонг-Айленд"

Коктейль Лонг-Айленд подается со льдом Фото: depositphotos.com

"Лонг-Айленд" – один из самых крепких коктейлей, который был назван в честь первого жилого острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл сек, а также лайма, колы и большого количества льда.

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

50 мл ванильной водки

50 мл сухого джина

50 мл текилы

50 мл рома

50 мл трипл сек

50-100 мл свежего сока лайма

Лед

500 мл колы

2 лайма, нарезанных дольками

Способ приготовления:

Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу. Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными. Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма. Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.

Напомним, ранее мы писали, как сделать коктейль "Голубая Маргарита". "Сегодня" также делились лучшими рецептами мохито.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.