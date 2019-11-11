Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов
Лучшие рецепты коктейлей из водки
Водка – один из самых популярных алкогольных напитков. Многие пьют ее в чистом виде или используют как основу для вкусных коктейлей.
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Водка может выступать и главным ингредиентом, и дополнительным, и в зависимости от других составляющих, хорошо чувствоваться или наоборот, быть мягкой и едва заметной. Главное – не переусердствовать.
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Коктейль "Космополитен"
"Космополитен" – алкогольный коктейль на основе водки, ликера трипл-сек, лимонного и клюквенного сока. Он приобрел широкую популярность в 1998 году, когда на экраны вышел сериал "Секс в большом городе", в котором коктейль "Космополитен" являлся любимым напитком героинь.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 25 мл водки
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро
- 100 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- Кубики льда или ледяная крошка
- Газированная вода
- Спираль из лимонной цедры
- Листик мяты
Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Освежающий цитрусовый коктейль с водкой
Освежающий цитрусовый коктейль из лимонада, лайма, апельсина, грейпфрута и водки – это восхитительный напиток для вечеринки. Он готовится максимально просто, но получается очень вкусным.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1.7 л лимонада
- Сок 6 лаймов
- Сок 2 больших апельсинов
- 1 стакан несладкого сока красного грейпфрута
- 425 мл водки
Способ приготовления:
- Смешайте лимонад и фруктовые соки. Процедите в кувшин, чтобы удалить мякоть.
- Влейте водку и размешайте.
- Перелейте напиток в бокалы, наполненные льдом (лучше всего подойдут стаканы хайбол или коллинз).
- По желанию украсьте коктейль ломтиками цитрусовых или листиками мяты.
Коктейль "Секс на пляже"
"Секс на пляже" – классический алкогольный коктейль, который состоит из водки, персикового ликера и фруктового сока. Он появился в 1980-1990-х годах. Считается, что напиток стал популярным благодаря сериалу "Санта-Барбара", где персонажи чаще всего заказывали именно его.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Кубики льда
- 50 мл водки
- 50 мл персикового шнапса (или другого персикового ликера)
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- 100-150 мл клюквенного сока
- 100-150 мл апельсинового сока
Для подачи:
- Ломтики лимона
- Свежая или коктейльная вишня
- Веточки мяты
Способ приготовления:
- Заполните два охлажденных бокала "хайбола" кубиками льда.
- Поместите водку, персиковый шнапс и лимонный сок в коктейльный шейкер и хорошо встряхните. Или налейте в кувшин и перемешайте. Разделите между двумя стаканами.
- Наполните каждый стакан равным количеством клюквенного и апельсинового сока. Добавьте кусочек лимона и вишни в каждый бокал и подавайте со свежими веточками мяты.
Совет: Для дополнительного фруктового вкуса приготовьте этот коктейль с клубничной водкой и замените половину апельсинового сока ананасовым.
Шоколадный коктейль с водкой
Если вы ищете рецепт алкогольного напитка с шоколадом, этот коктейль может стать вашим любимым. Он готовится из кофейного ликера, водки, сливок, ликера бейлис и шоколадного сиропа.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки шоколадного сиропа
- 30 мл водки
- 30 мл калуа или другого кофейный ликера
- 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
- 30 мл жирных сливок сливок
- 30 мл ликера крем де какао
- 1 чашка колотого льда
- Взбитые сливки
- Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения
Способ приготовления:
- Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
- В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
- Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.
Коктейль "Лонг-Айленд"
"Лонг-Айленд" – один из самых крепких коктейлей, который был назван в честь первого жилого острова в Нью-Йоркской бухте. Он состоит из равных частей водки, джина, текилы, рома и трипл сек, а также лайма, колы и большого количества льда.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 50 мл ванильной водки
- 50 мл сухого джина
- 50 мл текилы
- 50 мл рома
- 50 мл трипл сек
- 50-100 мл свежего сока лайма
- Лед
- 500 мл колы
- 2 лайма, нарезанных дольками
Способ приготовления:
- Налейте водку, джин, текилу, ром и трипл сек в большой (1,5 л) кувшин и добавьте сок лайма по вкусу.
- Наполовину заполните кувшин льдом, затем перемешайте, чтобы стенки кувшина стали холодными.
- Влейте колу и еще раз перемешайте. Добавьте дольки лайма.
- Наполните четыре высоких стакана большим количеством кубиков льда и влейте коктейль.
Напомним, ранее мы писали, как сделать коктейль "Голубая Маргарита". "Сегодня" также делились лучшими рецептами мохито.
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