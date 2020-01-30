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Альтернатива омлету: рецепты яичных маффинов на завтрак

Готовим кексы из яиц в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Яичные кексы в духовке
Яичные кексы в духовке
Фото: Depositphotos

Кексы из яиц, запеченные в духовке с различными добавками, – прекрасная замена классическому омлету. Они простые в приготовлении, вкусные и очень полезные, так как готовятся с минимумом масла. Кроме этого, яичные кексы можно заморозить, а утром только разогревать в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:

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Яичные маффины с грибами и шпинатом

Яичные кексы
Яичные кексы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 10-12 яиц
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • Растительное масло
  • 1 чашка замороженного или свежего шпината
  • 1 чашка тонко нарезанных грибов
  • 1/4 чашки мелко нарезанного зеленого лука
  • 1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)

Способ приготовления:

  • Разогрейте духовку до 180 ºС. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком.
  • Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно сантиметр до верха.
  • Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой.
  • Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки.
  • Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник. Их можно поставить в морозилку и хранить там до месяца.

Яичные маффины с перцем и помидорами

Омлет в формочках для кексов
Омлет в формочках для кексов
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 2 помидора
  • 1 болгарский перец
  • 50 г муки
  • 60 г тертого сыра
  • 20 мл растительного масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Свежий или замороженный шпинат – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца, постепенно добавляя муку.
  2. Добавьте нарезанные овощи и тертый сыр в яичную смесь.
  3. Формочки для кексов смажьте маслом и наполните яичной массой.
  4. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 15 минут. Подавайте яичные маффины теплыми.

Яичные маффины с брокколи

Маффины с брокколи
Маффины с брокколи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г замороженных соцветий брокколи
  • 8 яиц
  • 4 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 1 пучок свежей зелени
  • Масло сливочное – для смазывания формочек
  • Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

  • Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.
  • Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
  • Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.
  • Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.
  • Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.

Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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Источник: Сегодня
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