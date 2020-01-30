Альтернатива омлету: рецепты яичных маффинов на завтрак

Готовим кексы из яиц в духовке

Яичные кексы в духовке Фото: Depositphotos

Кексы из яиц, запеченные в духовке с различными добавками, – прекрасная замена классическому омлету. Они простые в приготовлении, вкусные и очень полезные, так как готовятся с минимумом масла. Кроме этого, яичные кексы можно заморозить, а утром только разогревать в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:

Яичные маффины с грибами и шпинатом

Яичные кексы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

10-12 яиц

1/2 чайной ложки морской соли

Растительное масло

1 чашка замороженного или свежего шпината

1 чашка тонко нарезанных грибов

1/4 чашки мелко нарезанного зеленого лука

1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºС. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком.

Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно сантиметр до верха.

Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой.

Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки.

Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник. Их можно поставить в морозилку и хранить там до месяца.

Яичные маффины с перцем и помидорами

Омлет в формочках для кексов Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

6 яиц

2 помидора

1 болгарский перец

50 г муки

60 г тертого сыра

20 мл растительного масла

Соль, перец – по вкусу

Свежий или замороженный шпинат – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Взбейте яйца, постепенно добавляя муку. Добавьте нарезанные овощи и тертый сыр в яичную смесь. Формочки для кексов смажьте маслом и наполните яичной массой. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 15 минут. Подавайте яичные маффины теплыми.

Яичные маффины с брокколи

Маффины с брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г замороженных соцветий брокколи

8 яиц

4 ст. л. муки

1 стакан молока

1 пучок свежей зелени

Масло сливочное – для смазывания формочек

Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.

Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.

Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.

Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.

Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.

Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.

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