Альтернатива омлету: рецепты яичных маффинов на завтрак
Готовим кексы из яиц в духовке
Кексы из яиц, запеченные в духовке с различными добавками, – прекрасная замена классическому омлету. Они простые в приготовлении, вкусные и очень полезные, так как готовятся с минимумом масла. Кроме этого, яичные кексы можно заморозить, а утром только разогревать в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:
Читайте также:Как приготовить омлет "Пуляр" по классическому рецепту
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 10-12 яиц
- 1/2 чайной ложки морской соли
- Растительное масло
- 1 чашка замороженного или свежего шпината
- 1 чашка тонко нарезанных грибов
- 1/4 чашки мелко нарезанного зеленого лука
- 1 1/2 – 2 чашки тертого сыра (чеддера или пармезана)
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºС. Разбейте яйца в большую мерную чашку. Добавьте соль и взболтайте венчиком.
- Смажьте форму для маффинов с 12 ячейками маслом. Разделите шпинат, грибы, зеленый лук и сыр между формочками, затем аккуратно добавьте яйца, оставляя примерно сантиметр до верха.
- Выпекайте в течение 20-25 минут или до тех пор, пока деревянная палочка, вставленная в центр маффина, не будет выходить сухой.
- Достаньте из духовки, дайте остыть в течение нескольких минут, а затем переложите на тарелку с помощью лопатки.
- Подавайте маффины сразу же или охладите и переложите в герметичный контейнер, после чего поставьте в холодильник. Их можно поставить в морозилку и хранить там до месяца.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 2 помидора
- 1 болгарский перец
- 50 г муки
- 60 г тертого сыра
- 20 мл растительного масла
- Соль, перец – по вкусу
- Свежий или замороженный шпинат – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Взбейте яйца, постепенно добавляя муку.
- Добавьте нарезанные овощи и тертый сыр в яичную смесь.
- Формочки для кексов смажьте маслом и наполните яичной массой.
- Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °С, в течение 15 минут. Подавайте яичные маффины теплыми.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г замороженных соцветий брокколи
- 8 яиц
- 4 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 1 пучок свежей зелени
- Масло сливочное – для смазывания формочек
- Соль морская и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.
- Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
- Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.
- Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.
- Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.
Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышный омлет с грибами. "Сегодня" также делились рецептом омлета в мультиварке с помидорами и сыром.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.