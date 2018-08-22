Американский кондитер создает жуткие десерты, которые вы вряд ли решитесь попробовать

Художник творит в стиле "фуд-хоррор"

Торт в виде Эдварда Руки-ножницы Фото: instagram.com/guymeetscake

Эндрю Фуллер, американский кондитер и оформитель тортов, является настоящим поклонником ужасов, и вы можете без проблем заметить это по его работам. Художник из города Де-Мойн, Айова, создает жуткие десерты, которые, вероятно, заставят вас дважды подумать, прежде чем попробовать их.

Работая под псевдонимом Guy Meets Cake, Эндрю приобретает все больше поклонников, создавая работы, которые, на первый взгляд, совсем не похожи на торты. Кровоточащие глаза, старые зубы, свежие сердца и сочные пауки – это не то, что люди хотят немедленно попробовать. Но мы уверены, что на вкус они потрясающие!

Фото работ Эндрю Фуллера вы можете увидеть в галерее:

Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake Эндрю Фуллер и его работы Фото: instagram.com/guymeetscake 1/27

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Сайт "Сегодня" также сообщал о художнице, которая "оживляет" свою еду с помощью игрушечных глаз.

Кроме этого, мы рассказывали о 16-летнем подростке-вегане Хосе, который удивляет своих подписчиков невероятно красивыми десертами, и о британке, использующей еду, чтобы рассказать забавные визуальные истории.

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