Американский тыквенный пирог: классический рецепт приготовления

Готовим ароматную осеннюю выпечку

Тыквенный пирог в Америке традиционно готовят на Хэллоуин и День благодарения. Его характерный насыщенный вкус достигается за счет добавления особой смеси специй.

Все ингредиенты для пирога должны быть комнатной температуры. Для выпечки вам понадобится круглая рифленая форма диаметром 28 см.

Американский тыквенный пирог

Тыквенный пирог Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

224 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла

1 яйцо

335 г муки

130 г сахарной пудры

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка соли

4 печенья (30 г)

25 г орехов пекан или грецких орехов

Для тыквенной начинки:

425 г готового тыквенного пюре

165 г коричневого сахара

1 ч. л. имбиря в порошке

1/4 ч.л. гвоздики в порошке

1/4 ч.л. корицы в порошке

1/4 ч.л. муската в порошке

1/2 ч.л. соли

160 г молока

2/3 чашки сливок

3 крупных яйца

1/2 ч.л. ванильной эссенции

Смотрите видео, как приготовить сладкий тыквенный хлеб:

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для теста (кроме муки и разрыхлителя) в однородную гладкую массу. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и мешать 10 секунд, пока не получатся крошки. Руками слепить все крошки в один комок. Убрать на 30 минут в холодильник. Достать тесто, смазать форму сливочным маслом или выложить бумагу для выпечки. Распределить тесто, наколоть его вилкой и поставить в холодильник еще на 15 минут. Сделать начинку. В небольшой кастрюльке смешать готовое тыквенное пюре, сахар, специи и соль. Постоянно помешивая, довести до кипения и варить 3-5 минут, пока смесь не загустеет. Вылить в миксер и смешивать в течение 1 минуты. Не выключая, влить молоко и сливки. Добавить по одному яйца, затем ваниль, взбить. Достать из холодильника тесто. Придавить к нему измельченные в крошку печенье и орехи. Вылить начинку на основу из теста и выпекать пирог при температуре 190 градусов около одного часа. Чтобы края основы не подгорели, через 30 минут накрыть их полосками фольги. Подавать пирог полностью остывшим, со взбитыми сливками.

Полезный совет

Обычно используется консервированное пюре, но можно его приготовить и самостоятельно. Для этого нужно запечь кусочки мякоти тыквы в духовке, а затем измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенные маффины от Джейми Оливера. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом запеканки с тертой тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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