Американское печенье с шоколадной крошкой

Такой десерт идеально подходит к утреннему кофе

Печенье с кусочками шоколада Фото: Dashu83 / Freepik

Печенье по этому рецепту получается очень мягким, ароматным и вкусным. Вместо нарезанного шоколада вы можете использовать специальные шоколадные капли для выпечки.

Печенье с кусочками шоколада

Ингредиенты:

100 г размягченного сливочного масла

100 г мелкого сахара

1 ч.л. ванильного сахара

1 большое яйцо или 2 маленьких

150 г муки

щепотка соли

1/3 ч.л. разрыхлителя

100 г черного шоколада

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучшие рецепты: сырное печенье с кунжутом

Рецепт приготовления:

Охлажденный шоколад порубить на маленькие кусочки. Взбить миксером размягченное сливочное масло с сахаром в пышный светлый крем. Добавить яйца, еще раз взбить. Смешать в отдельной миске муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Добавить к масляно-яичной смеси, перемешать с помощью силиконовой лопатки. В конце добавить кусочки шоколада, еще раз перемешать лопаткой. Застелить противень бумагой для выпечки и выложить тесто шариками с помощью столовой ложки, оставляя между ними по 5–6 см свободного пространства. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 8-12 минут, пока края печенья не подрумянятся. Остудить и подавать вместе с какао или молоком.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

Смотрите видео, как приготовить настоящие итальянские бискотти: