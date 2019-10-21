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Английский шоколадный пудинг: рецепт с фото

Рецепт самого вкусного шоколадного пудинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:30
Шоколадный пудинг: рецепт
Шоколадный пудинг: рецепт
Фото: Unsplash

Домашний шоколадный пудинг готовится очень просто и быстро, и получается гораздо вкуснее магазинного.

Смотрите видео, как приготовить мандарины в шоколаде:

Для пудинга желательно использовать горький шоколад с содержанием какао-порошка не менее 56%. Готовый десерт можно украсить свежими ягодами, фруктами или кокосовой стружкой.

Пудинг шоколадный: рецепт

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 75-100 г сахара
  • 5 ст. л. кукурузного крахмала или 4 ст.л. картофельного
  • 2 ст. л. темного какао-порошка
  • Щепотка соли
  • 600 мл (3 стакана) молока
  • 200 мл сливок 20 % жирности
  • 170 г черного шоколада
  • 30 г (2 ст. л.) сливочного масла
  • 5 г ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Шоколад поломайте и положите в сотейник, установленный над кастрюлей с кипящей водой. Помешивая, растопите его.
  2. Пока шоколад плавится, положите в маленький сотейник с антипригарным дном сахар, крахмал, какао, соль и ванильный сахар. Перемешайте, добавьте молоко и сливки, еще раз хорошо перемешайте.
  3. Держите получившуюся смесь на среднем огне, помешивая, пока какао не растворится. Снимите с огня, добавьте растаявший шоколад и осторожно перемешайте.
  4. Верните смесь на средний огонь. Постоянно аккуратно помешивайте, пока смесь не загустеет и не начнет пузыриться.
  5. Снимите сотейник с огня. Добавьте масло и осторожно мешайте, пока масло не растает и не растворится. По желанию протереть массу через сито.
  6. Переложить шоколадный пудинг в креманки или стаканчики и дать остыть в холодильнике. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте десерт пленкой в контакт.

Секреты приготовления домашнего пудинга

  • С кукурузным крахмалом десерт получится более воздушным, чем с картофельным.
  • Чтобы пудинг приобрел кремовую текстуру, его не нужно варить дольше указанного времени.
  • Если сахар заменить медом, то такая сладость не принесет вреда фигуре.
  • Калорийность шоколадного пудинга снизится, если добавить в него обезжиренное молоко (вместо сливок).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить веганский шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи. "Сегодня" также писали, как сделать горячий банановый коктейль с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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