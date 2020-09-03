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Анита Луценко рассказала, полезно ли пить медовую воду по утрам

Сегодня, 09:03

Для приготовления одной порции медовой воды нужно развести 1 ст. л. меда в 100 мл теплой воды

Известная звездная тренер и телеведущая Анита Луценко часто делится полезными советами по здоровому образу жизни на своей странице в Instagram. Недавно она ответила на популярный вопрос – полезно ли пить медовую воду по утрам.

Анита заявила, что натуральный мед по сути – это просто сахар, который обладает некоторыми полезными свойствами. При нагревании мед теряет свою пользу и превращается в обычный подсластитель.

Мед – довольно калорийный продукт
Мед – довольно калорийный продукт
Фото: freepik.com

"Зачем утром натощак есть сахар (мед), разбавленный водой? Я не знаю", – прокомментировала Луценко.

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Тренер продолжила: "У кого-то он вызывает желчегонный эффект, скорее даже ослабляет спазм, но не у всех. Для тех, у кого проблемы с весом и напряженные отношения со сладким, есть более эффективные способы "погнать" желчь".

Анита Луценко добавила, что будет полезнее добавить мед в овсянку или в творог на завтрак для сладости. Но считать, что медовая вода поспособствует какому-то из пунктов здоровья или похудения – странно. Мед – довольно калорийный продукт, он не поможет сбросить лишний вес.

Ведущая и тренер Анита Луценко
Ведущая и тренер Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

"Итак, вывод: мед утром натощак не способствует похудению", – завершила свой пост тренер.

Смотрите видео, как выбрать хороший мед:

Напомним, ранее мы делились рецептом имбирного чая с медом, а также писали, как сделать ленивую овсянку в банке с яблоками и медом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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