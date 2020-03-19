Антивирусные продукты: что съесть, чтобы не заболеть

Список продуктов для укрепления иммунитета

Весной организм ослаблен, поэтому больше восприимчив к вирусам. Чтобы защитные силы организма работали на полную, ваш рацион должен быть сбалансированным. Продукты, которые содержат белок, в первую очередь будут сохранять ваш иммунитет в тонусе. Это мясо, рыба, морепродукты, яйца и соя. В списке нет колбасы, копченостей и сосисок – они негативно влияют на организм.

На защиту иммунитета также придут продукты растительного происхождения. Они богаты углеводами, чаще всего это злаковые. В этот список добавляем и картошку, но не жареную, а в "мундире", ведь именно в ней сохраняются все полезные витамины.

Не следует забывать и о молочных продуктах, в том числе о твороге. Впрочем, не делать из него сырники или начинку для налистников. Чтобы он укрепил ваш иммунитет, его следует употреблять без термообработки. А еще йогурт и кефир – в них содержатся разные полезные бактерии, которые отвечают за микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.

Фасоль – самый богатый источник полезных микроэлементов. Медь, которая содержится в ней, активизирует выработку гемоглобина, а сера защищает от вирусных заболеваний. Также полезно съедать в день по 150 г капусты. Она насыщена клетчаткой, и помогает выведению вирусов из организма.

Ешьте больше свежих овощей и фруктов Фото: Depositphotos

Ну и напоследок: не забывайте о фруктах, цитрусовых и пейте как можно больше жидкости, особенно зеленого чая, ведь катехин – один из его компонентов – даже может уничтожить вирус гриппа.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных завтраках для тех, кто худеет.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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