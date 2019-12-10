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Аранчини с моцареллой: рецепт сицилийской закуски

Аранчини – это шарики из риса во фритюре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Аранчини с моцареллой
Аранчини с моцареллой
Фото: Depositphotos

В Италии аранчини – не только маленькие апельсины, которые растут на деревьях, но и название вкусного и традиционного сицилийского блюда – из риса c начинкой.

Смотрите видео, как приготовить сладкие шарики по-индийски:

Мы расскажем, как приготовить аранчини с моцареллой и томатным соусом. Чтобы их проще было есть, воткните в рисовые шарики зубочистки.

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Аранчини с моцареллой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Лук – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Рис арборио – 500 г
  • Вино белое – 30 г
  • Шафран – щепотка
  • Вода – 1,5 л
  • Пармезан тертый – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.,
  • Лимонный сок – 1/4 шт.

Для начинки:

  • Моцарелла – 300 г
  • Оливки большие – 10 шт.

Для подачи:

  • Томатный соус базовый или маринара

Способ приготовления:

  1. Подготовить рис. Лук спассеровать на сливочном масле до полупрозрачности на среднем огне. Добавить рис и дать ему пропитаться маслом 3-4 минуты помешивая. Ввести шафран и вино, выпарить. Влить большую часть воды и варить до тех пор, пока рис не станет липким. Подсолить по вкусу. Воду подливать при необходимости, периодически помешивая.
  2. Готовый рис охладить, выложив на большой поддон. После охлаждения добавить тертый сыр, взбитые яйца и лимонный сок, очень хорошо перемешать.
  3. Для соуса – спассеровать лук и чеснок, добавить вино и базилик, слегка выпарить. Ввести томаты в собственном соку, варить 10-15 минут, при желании пробить в блендере и добавить свежий рубленый базилик.
  4. Нарезать моцареллу кубиком с ребром чуть больше 1 см, подготовить оливки (вынуть косточку и разделить).
  5. Взбить яйцо с водой и мукой для кляра. Подготовить хлебную крошку.
  6. Сформировать аранчини. Выложить на ладонь столовую ложку густой и полностью остывшей рисовой массы, сформировать лепешку, в центр поместить начинку. Накрыть краями и плотно сжать, окунуть в кляр, затем в сухари. Еще раз плотно сжать и покатать в ладонях.
  7. Жарить во фритюре при 180 ºС 4-5 минут до золотистости.
  8. Сразу подавать с томатным соусом.

Как выбрать рис для аранчини

Важно купить правильный крахмалистый рис, как на ризотто – арборио, карнароли, виалоне нано. Консистенция вареного риса должна быть более густой, чем в ризотто, и довольно клейкой, чтобы было легче лепить шарики.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками. "Сегодня" также писали, как приготовить моцареллу во фритюре.

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Источник: Сегодня
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