Аранчини с моцареллой: рецепт сицилийской закуски
Аранчини – это шарики из риса во фритюре
В Италии аранчини – не только маленькие апельсины, которые растут на деревьях, но и название вкусного и традиционного сицилийского блюда – из риса c начинкой.
Смотрите видео, как приготовить сладкие шарики по-индийски:
Мы расскажем, как приготовить аранчини с моцареллой и томатным соусом. Чтобы их проще было есть, воткните в рисовые шарики зубочистки.
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Аранчини с моцареллой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 227 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Рис арборио – 500 г
- Вино белое – 30 г
- Шафран – щепотка
- Вода – 1,5 л
- Пармезан тертый – 3 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.,
- Лимонный сок – 1/4 шт.
Для начинки:
- Моцарелла – 300 г
- Оливки большие – 10 шт.
Для подачи:
- Томатный соус базовый или маринара
Способ приготовления:
- Подготовить рис. Лук спассеровать на сливочном масле до полупрозрачности на среднем огне. Добавить рис и дать ему пропитаться маслом 3-4 минуты помешивая. Ввести шафран и вино, выпарить. Влить большую часть воды и варить до тех пор, пока рис не станет липким. Подсолить по вкусу. Воду подливать при необходимости, периодически помешивая.
- Готовый рис охладить, выложив на большой поддон. После охлаждения добавить тертый сыр, взбитые яйца и лимонный сок, очень хорошо перемешать.
- Для соуса – спассеровать лук и чеснок, добавить вино и базилик, слегка выпарить. Ввести томаты в собственном соку, варить 10-15 минут, при желании пробить в блендере и добавить свежий рубленый базилик.
- Нарезать моцареллу кубиком с ребром чуть больше 1 см, подготовить оливки (вынуть косточку и разделить).
- Взбить яйцо с водой и мукой для кляра. Подготовить хлебную крошку.
- Сформировать аранчини. Выложить на ладонь столовую ложку густой и полностью остывшей рисовой массы, сформировать лепешку, в центр поместить начинку. Накрыть краями и плотно сжать, окунуть в кляр, затем в сухари. Еще раз плотно сжать и покатать в ладонях.
- Жарить во фритюре при 180 ºС 4-5 минут до золотистости.
- Сразу подавать с томатным соусом.
Как выбрать рис для аранчини
Важно купить правильный крахмалистый рис, как на ризотто – арборио, карнароли, виалоне нано. Консистенция вареного риса должна быть более густой, чем в ризотто, и довольно клейкой, чтобы было легче лепить шарики.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками. "Сегодня" также писали, как приготовить моцареллу во фритюре.
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