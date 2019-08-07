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Арбуз: как правильно выбрать и сколько можно есть в день

Арбузы полезны для сосудов и печени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:21

В Украине в разгаре сезон арбузов – на август приходится пик урожая. Но даже в сезон арбуз важно выбирать правильно. О чем нужно знать и на что обращать внимание, чтобы ягода досталась спелая и сладкая?

Как выбрать арбуз

Арбуз не должен быть слишком большим
Арбуз не должен быть слишком большим
Фото: freepik.com

Идеально подходит арбуз весом 5-7 килограммов. Полосы на арбузе должны быть яркими, а пятно – насыщенно-желтого или темно-оранжевого цвета. Хвостик – суховатым. Обязательно постучите по арбузу: если звук будто вибрирует, он спелый.

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А вот пробовать ягоду на месте продажи диетолог Борис Скачко не советует.

"Перед тем как разрезать, арбуз обязательно нужно помыть под проточной водой, желательно с мылом. Ни в коем случае нельзя резать его и пробовать в месте покупки, потому что легко перенести инфекцию во внутрь", – рассказал специалист по питанию.

Сколько можно съесть арбуза в день без вреда для здоровья

Злоупотреблять арбузами не стоит
Злоупотреблять арбузами не стоит
Фото: freepik.com

Слишком наедаться арбузом опасно, даже если в нем не превышена доза нитратов.

"Нарушается работа печени и очищение крови. Человеку среднего роста и среднего веса можно съесть где-то 300-г арбуза за один раз", – говорит Борис Скачко.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из арбуза и феты.

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Источник: Сегодня
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