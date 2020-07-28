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Арбузная "Маргарита": рецепт освежающего летнего коктейля

Сегодня, 10:17

Самый летний рецепт приготовления "Маргариты" – с арбузной мякотью и ледяной крошкой

Вам нравится коктейль "Маргарита"? Тогда попробуйте вариант с арбузом. Это ягодный напиток на основе текилы, алкогольный и крепкий.

Чтобы сделать "съедобный" край бокала, нужно натереть его кусочком лимона или лайма, а затем перевернуть на тарелку с солью или сахаром. Кроме этого, коктейль можно украсить кусочками лайма или лимона.

Арбузная "Маргарита"

Коктейль "Маргарита" с арбузом
Коктейль "Маргарита" с арбузом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 166 ккал

Ингредиенты:

  • 50 г арбузного фреша
  • 25 г лаймового или лимонного фреша
  • 25 апельсинового ликера
  • 50 г текилы
  • 25 г измельченного льда

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Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты и взбейте вместе с ледяной крошкой в блендере.
  2. Получившийся коктейль немедленно подавайте на стол с соломинкой и сразу же пейте.

Как сделать ледяную крошку

Заморозьте лед в кубиках, а затем измельчите его в крошку с помощью мощного блендера.

Смотрите видео, как приготовить лед для коктейлей дома:

Напомним, ранее мы делились рецептом "Маргариты" с розовым вином, а также писали, как сделать "Маргариту" с клюквой.

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Источник: Сегодня
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