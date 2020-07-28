Арбузная "Маргарита": рецепт освежающего летнего коктейля
Самый летний рецепт приготовления "Маргариты" – с арбузной мякотью и ледяной крошкой
Вам нравится коктейль "Маргарита"? Тогда попробуйте вариант с арбузом. Это ягодный напиток на основе текилы, алкогольный и крепкий.
Чтобы сделать "съедобный" край бокала, нужно натереть его кусочком лимона или лайма, а затем перевернуть на тарелку с солью или сахаром. Кроме этого, коктейль можно украсить кусочками лайма или лимона.
Арбузная "Маргарита"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 166 ккал
Ингредиенты:
- 50 г арбузного фреша
- 25 г лаймового или лимонного фреша
- 25 апельсинового ликера
- 50 г текилы
- 25 г измельченного льда
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Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты и взбейте вместе с ледяной крошкой в блендере.
- Получившийся коктейль немедленно подавайте на стол с соломинкой и сразу же пейте.
Как сделать ледяную крошку
Заморозьте лед в кубиках, а затем измельчите его в крошку с помощью мощного блендера.
Смотрите видео, как приготовить лед для коктейлей дома:
Напомним, ранее мы делились рецептом "Маргариты" с розовым вином, а также писали, как сделать "Маргариту" с клюквой.
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