Ароматно и вкусно: шашлык из курицы в апельсиновом маринаде

Узнайте, как приготовить сочный шашлык из курицы в цитрусовом соке

Курица в апельсиновом маринаде Фото: depositphotos.com

Для маринования шашлыков часто используется лимонный сок – он эффективно размягчает мясо и придает ему дополнительный легкий цитрусовый аромат. Между тем, достаточно лишь слегка отступить от рецепта, заменив традиционный лимон апельсином, чтобы получить оригинальное и не менее вкусное блюдо.

Приготовление шашлыка по правилам

Угли под шашлыком должны быть без пламени Фото: pixabay.com

Как приготовить куриный шашлык, чтобы он был по-настоящему вкусным? Большое значение имеет правильный выбор продуктов. Поэтому желательно покупать для шашлыка молодых цыплят весом не более полутора килограммов. Также следует отдавать предпочтение охлажденному, а не замороженному мясу.

Шашлык можно готовить как из белого, так и из темного куриного мяса, годятся также куриные сердечки и печень. Тем, что предпочитает менее жирный шашлык, могут снять кожу с кусочков курицы, но следует помнить, что с кожей шашлык получается более сочным и ароматным.

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Каким должен быть маринад для шашлыка

Куриное филе в маринаде Фото: pixabay.com

Главный секрет хорошего шашлыка – в маринаде. Куриное мясо само по себе достаточно нежное, поэтому не нуждается в дополнительном смягчении, но выдерживание куриного шашлыка в маринаде придает мясу изысканные вкусовые оттенки и обогащает его аромат.

Для маринования традиционно применяются кислые жидкости и разнообразные пряности. Классический маринад для куриного шашлыка может включать в себя лимоны, репчатый лук, чеснок и молотый перец. Замена некоторых ингредиентов и добавление пряных трав превратит обычный шашлык в оригинальное праздничное блюдо.

Так, очень интересные результаты дает добавление в маринад апельсинового сока. Яркий аромат и сладость апельсина гармонируют с деликатным вкусом куриного мяса. Украсят такое блюдо и различные травы: тимьян, базилик, орегано. Добавление куркумы придаст шашлыку приятный золотистый оттенок, а имбирь сделает маринад более острым и ароматным.

Замаринованное мясо нанизывается на шампуры и запекается на мангале над раскаленными углями. Шампуры следует периодически переворачивать, чтобы шашлык пропекался равномерно. В процессе запекания мясо следует сбрызгивать маринадом или пивом. Эта простая мера поможет избежать пересушивания шашлыка, сохранить его сочность.

Цыпленок в апельсинах

Шашлык в апельсиновом соке Фото: pixabay.com

Чтобы приготовить это вкусное блюдо, понадобится один килограмм куриного филе, две головки репчатого лука, четыре крупных апельсина, пара чайных ложек горчицы, пара чайных ложек меда, немного имбиря, пару зубчиков раздавленного чеснока, черный молотый перец и соль по вкусу. Апельсины желательно брать кисловатые, с выраженным ароматом. Мед следует предпочесть жидкий, если же он засахарился, то его можно растопить на водяной бане или в микроволновой печи.

Куриное филе нужно нарезать небольшими порционными кусочками и сложить в глубокую миску или эмалированную кастрюлю. Для приготовления маринада следует выдавить сок из четырех апельсинов, добавить натертую апельсиновую цедру, жидкий мед, горчицу, имбирь, чеснок, перец и соль. Репчатый лук измельчить при помощи терки или блендера, после чего смешать с маринадом. Полученной смесью залить кусочки курицы, плотно накрыть и оставить в прохладном месте мариноваться на ночь.

Замаринованный шашлык обжаривать над раскаленными углями или в духовке, периодически сбрызгивая маринадом. Подавать с салатами из свежих овощей, свежей зеленью, отварным рисом или картофельным пюре.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить куриный шашлык с огуречным соусом. Мы также сообщали, во сколько обойдется пикник с шашлыком на природе. Кроме этого, мы делились рецептами маринадов для шашлыка.

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