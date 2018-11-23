Ароматный грушевый пирог с корицей и ванилью
Готовим мягкий осенний пирог с фруктовой начинкой
Тесто, приготовленное с добавлением йогурта, получается самым мягким и нежным. Вместо груш в этом пироге вы можете использовать яблоки, сливы ли персики.
Грушевый пирог на йогурте
Ингрeдиенты:
- 1 кг груш
- 250 г сливочного масла
- 350 г муки
- 3 яйца
- 250 г сахара
- 150 мл йогурта или кефира
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 1 ч.л. молотой корицы
- 40 г порошкового ванильного пудинга или кукурузного крахмала
- 3 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. ванильного сахара
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Снять с лимона и апельсина цедру, не задевая белую часть кожуры, выжать сок.
- Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, ванилью, корицей, цедрой и щепоткой соли до получения пышного крема.
- Добавить яйца, взбивая после каждого добавления. Сахар должен полностью раствориться.
- В муку добавить разрыхлитель и ванильный пудинг.
- Добавить в масляно-яичную смесь муку, йогурт и сок апельсина. Перемешать тесто.
- Противень или форму для выпечки диаметром 30 см застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто и разровнять лопаткой.
- Груши очистить, разрезать пополам и сделать на выпуклой стороне насечки. Сразу сбрызнуть груши лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Вдавить половинки груш в тесто. Можно посыпать пирог лепестками миндаля.
- Выпекать пирог в течение 40 минут в разогретой до 175 градусов духовке. Остудить и порезать на куски.
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Источник: "Сегодня"