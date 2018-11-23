Ароматный грушевый пирог с корицей и ванилью

Готовим мягкий осенний пирог с фруктовой начинкой

Грушевый пирог Фото: depositphotos.com

Тесто, приготовленное с добавлением йогурта, получается самым мягким и нежным. Вместо груш в этом пироге вы можете использовать яблоки, сливы ли персики.

Грушевый пирог на йогурте

Ингрeдиенты:

1 кг груш

250 г сливочного масла

350 г муки

3 яйца

250 г сахара

150 мл йогурта или кефира

1 апельсин

1 лимон

1 ч.л. молотой корицы

40 г порошкового ванильного пудинга или кукурузного крахмала

3 ч.л. разрыхлителя

1 ст.л. ванильного сахара

щепотка соли

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Рецепт приготовления:

Снять с лимона и апельсина цедру, не задевая белую часть кожуры, выжать сок. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, ванилью, корицей, цедрой и щепоткой соли до получения пышного крема. Добавить яйца, взбивая после каждого добавления. Сахар должен полностью раствориться. В муку добавить разрыхлитель и ванильный пудинг. Добавить в масляно-яичную смесь муку, йогурт и сок апельсина. Перемешать тесто. Противень или форму для выпечки диаметром 30 см застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто и разровнять лопаткой. Груши очистить, разрезать пополам и сделать на выпуклой стороне насечки. Сразу сбрызнуть груши лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Вдавить половинки груш в тесто. Можно посыпать пирог лепестками миндаля. Выпекать пирог в течение 40 минут в разогретой до 175 градусов духовке. Остудить и порезать на куски.

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