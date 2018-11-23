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Ароматный грушевый пирог с корицей и ванилью

Готовим мягкий осенний пирог с фруктовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:12
Грушевый пирог Фото: depositphotos.com
Грушевый пирог Фото: depositphotos.com

Тесто, приготовленное с добавлением йогурта, получается самым мягким и нежным. Вместо груш в этом пироге вы можете использовать яблоки, сливы ли персики. 

Грушевый пирог на йогурте

Ингрeдиенты:

  • 1 кг груш
  • 250 г сливочного масла
  • 350 г муки
  • 3 яйца
  • 250 г сахара
  • 150 мл йогурта или кефира
  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 40 г порошкового ванильного пудинга или кукурузного крахмала
  • 3 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • щепотка соли
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Рецепт приготовления:

  1. Снять с лимона и апельсина цедру, не задевая белую часть кожуры, выжать сок.
  2. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром, ванилью, корицей, цедрой и щепоткой соли до получения пышного крема.
  3. Добавить яйца, взбивая после каждого добавления. Сахар должен полностью раствориться.
  4. В муку добавить разрыхлитель и ванильный пудинг.
  5. Добавить в масляно-яичную смесь муку, йогурт и сок апельсина. Перемешать тесто.
  6. Противень или форму для выпечки диаметром 30 см застелить пергаментной бумагой. Распределить тесто и разровнять лопаткой.
  7. Груши очистить, разрезать пополам и сделать на выпуклой стороне насечки. Сразу сбрызнуть груши лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Вдавить половинки груш в тесто. Можно посыпать пирог лепестками миндаля.
  8. Выпекать пирог в течение 40 минут в разогретой до 175 градусов духовке. Остудить и порезать на куски. 

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Источник: "Сегодня"
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