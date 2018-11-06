Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой
Вкусный, полезный и быстрый в приготовлении салат
Кто сказал, что здоровое питание – это скучно? Юлия Высоцкая готовит потрясающе вкусный и полезный салат из брокколи, куриной грудки и оливок с пряной заправкой.
Ароматный салат из брокколи и курицы
Ингредиенты:
- 1/2 кочана свежей брокколи
- 1 филе куриной грудки
- горсть оливок без косточек
- 1 ст. л. оливкового масла
- перец черный свежемолотый
- соль морская
- 2 лука-шалот
- маленький корень имбиря
- 1/2 красного перца чили
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезать кусочками.
- Разогреть в сковороде гриль 1 ст. ложку оливкового масла и обжарить мясо с двух сторон до готовности.
- Брокколи разобрать на соцветия, удалив грубые черенки.
- В небольшой кастрюле вскипятить воду и отварить брокколи, затем воду слить, обдать капусту ледяной водой и промокнуть бумажным полотенцем.
- Имбирь почистить и натереть на мелкой терке – должно получиться пол чайной ложки. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Половинку перца чили вместе с семенами нарезать тонкими полосками.
- Шалот почистить и нарезать тонкими кольцами.
- Разогреть в сковороде-вок оливковое масло, поджарить кусочки куриного филе. Выложить в сковороду имбирь, чеснок, перец чили, шалот, все обжарить, затем снять сковороду с огня, влить соевый соус и перемешать.
- Отваренную брокколи выложить в горячую сковороду с соусом, перемешать.
- Выложить на блюдо брокколи с соусом, сверху куриное мясо и украсить все оливками.
Напомним, ранее Джейми Оливер рассказал, как правильно готовить брокколи и цветную капусту. А Юлия Высоцкая поделилась рецептом фаршированных кальмаров.
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Источник: "Сегодня"