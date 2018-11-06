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Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Вкусный, полезный и быстрый в приготовлении салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Салат из курицы и брокколи Фото: depositphotos.com
Салат из курицы и брокколи Фото: depositphotos.com

Кто сказал, что здоровое питание – это скучно? Юлия Высоцкая готовит потрясающе вкусный и полезный салат из брокколи, куриной грудки и оливок с пряной заправкой.

Ароматный салат из брокколи и курицы

Ингредиенты:

  • 1/2 кочана свежей брокколи
  • 1 филе куриной грудки
  • горсть оливок без косточек 
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • перец черный свежемолотый
  • соль морская
  • 2 лука-шалот
  • маленький корень имбиря 
  • 1/2 красного перца чили
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. оливкового масла
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кусочками.
  2. Разогреть в сковороде гриль 1 ст. ложку оливкового масла и обжарить мясо с двух сторон до готовности.
  3. Брокколи разобрать на соцветия, удалив грубые черенки.
  4. В небольшой кастрюле вскипятить воду и отварить брокколи, затем воду слить, обдать капусту ледяной водой и промокнуть бумажным полотенцем.
  5. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке – должно получиться пол чайной ложки. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа.
  6. Половинку перца чили вместе с семенами нарезать тонкими полосками.
  7. Шалот почистить и нарезать тонкими кольцами.
  8. Разогреть в сковороде-вок оливковое масло, поджарить кусочки куриного филе. Выложить в сковороду имбирь, чеснок, перец чили, шалот, все обжарить, затем снять сковороду с огня, влить соевый соус и перемешать.
  9. Отваренную брокколи выложить в горячую сковороду с соусом, перемешать.
  10. Выложить на блюдо брокколи с соусом, сверху куриное мясо и украсить все оливками.

Напомним, ранее Джейми Оливер рассказал, как правильно готовить брокколи и цветную капусту. А Юлия Высоцкая поделилась рецептом фаршированных кальмаров.

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Источник: "Сегодня"
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