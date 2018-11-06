Ароматный салат из брокколи и курицы от Юлии Высоцкой

Вкусный, полезный и быстрый в приготовлении салат

Салат из курицы и брокколи Фото: depositphotos.com

Кто сказал, что здоровое питание – это скучно? Юлия Высоцкая готовит потрясающе вкусный и полезный салат из брокколи, куриной грудки и оливок с пряной заправкой.

Ароматный салат из брокколи и курицы

Ингредиенты:

1/2 кочана свежей брокколи

1 филе куриной грудки

горсть оливок без косточек

1 ст. л. оливкового масла

перец черный свежемолотый

соль морская

2 лука-шалот

маленький корень имбиря

1/2 красного перца чили

2 зубчика чеснока

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. оливкового масла

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Рецепт приготовления:

Куриное филе нарезать кусочками. Разогреть в сковороде гриль 1 ст. ложку оливкового масла и обжарить мясо с двух сторон до готовности. Брокколи разобрать на соцветия, удалив грубые черенки. В небольшой кастрюле вскипятить воду и отварить брокколи, затем воду слить, обдать капусту ледяной водой и промокнуть бумажным полотенцем. Имбирь почистить и натереть на мелкой терке – должно получиться пол чайной ложки. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа. Половинку перца чили вместе с семенами нарезать тонкими полосками. Шалот почистить и нарезать тонкими кольцами. Разогреть в сковороде-вок оливковое масло, поджарить кусочки куриного филе. Выложить в сковороду имбирь, чеснок, перец чили, шалот, все обжарить, затем снять сковороду с огня, влить соевый соус и перемешать. Отваренную брокколи выложить в горячую сковороду с соусом, перемешать. Выложить на блюдо брокколи с соусом, сверху куриное мясо и украсить все оливками.

Напомним, ранее Джейми Оливер рассказал, как правильно готовить брокколи и цветную капусту. А Юлия Высоцкая поделилась рецептом фаршированных кальмаров.