Ароматный сливовый джем с корицей

Вы можете добавить в сливовое варенье и другие пряности – ваниль, имбирь, бадьян

Сливовый джем Фото: pixabay.com

Сливовое варенье с корицей – это просто и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус.

Сливовый джем

Ингредиенты:

1 кг слив

500-700 г сахара

1/2 – 1 ч.л. молотой корицы

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Рецепт приготовления:

Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

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