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Ароматный сливовый джем с корицей

Вы можете добавить в сливовое варенье и другие пряности – ваниль, имбирь, бадьян

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сливовый джем Фото: pixabay.com
Сливовый джем Фото: pixabay.com

Сливовое варенье с корицей – это просто и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус.

Сливовый джем

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • 500-700 г сахара
  • 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы
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Рецепт приготовления:

  1. Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
  2. Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам.
  3. После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

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Источник: "Сегодня"
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