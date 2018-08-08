Ароматный сливовый джем с корицей
Вы можете добавить в сливовое варенье и другие пряности – ваниль, имбирь, бадьян
Сливовое варенье с корицей – это просто и очень вкусно. Количество сахара зависит от сладости фруктов, поэтому регулируйте его на свой вкус.
Сливовый джем
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- 500-700 г сахара
- 1/2 – 1 ч.л. молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Сливы помыть, удалить косточки. Мякоть измельчить с помощью погружного блендера, засыпать сахаром и добавить корицу, перемешать. Дать постоять при комнатной температуре, чтобы сахар растворился.
- Небольшими порциями (примерно по 2 половника) наливать варенье в металлическую кастрюльку с широким дном и варить, время от времени помешивая, пока джем не загустеет и не начнет слегка прилипать к стенкам.
- После этого проварить еще 1-2 минуты и перелить в стерилизованную банку. Повторить с оставшейся сливовой массой. Закатать и хранить в сухом прохладном месте.
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Источник: "Сегодня"