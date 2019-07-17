Авокадо: польза для здоровья и правила выбора

Авокадо включает витамины, минералы и полезные жирные кислоты

Авокадо богаты полезными жирами Фото: Depositphotos

Авокадо очень полезно для здоровья, а все из-за высокого содержания питательных веществ. Диетологи рекомендуют этот продукт людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, а также для общего улучшения состояния организма.

Смотрите видео, чем полезно авокадо:

Авокадо имеет мягкую сливочную консистенцию, что позволяет включать его в состав различных блюд: смузи, салатов и сэндвичей. Причем готовить зеленый плод долго не нужно, так что это идеальный фрукт для ленивых.

Авокадо: польза и вред для здоровья

Авокадо полезно для кожи Фото: freepik.com

Авокадо является отличным источником витаминов С, Е, К и В-6, а также рибофлавина, ниацина, фолата, пантотеновой кислоты, магния и калия. Эти зеленые плоды также содержат лютеин, бета-каротин и омега-3 жирные кислоты.

Одна порция (одна пятая часть авокадо, приблизительно 40 г) включает:

64 ккал

почти 6 г жира

3,4 г углеводов

меньше 1 г сахара

почти 3 г клетчатки

Авокадо полезны для сердца и зрения, предупреждают остеопороз, снижают риск онкологических заболеваний и депрессии. Эти зеленые фрукты – эффективный антиоксидант, который защищает наши клетки от старения. Плоды также содержат полезные жиры, дарят длительное чувство сытости и ускоряют обмен веществ.

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Несмотря на пользу авокадо, пожилым людям, страдающим разными болезнями, стоит посоветоваться с врачом перед тем, как вводить эти фрукты в свой рацион. Особенно это касается тех, кто принимают антикоагулянты – лекарства для разжижения крови. Дело в том, что авокадо богаты витамином К, который может уменьшить эффективность этих лекарств, потому что повышает свертываемость крови.

Кроме этого, авокадо противопоказаны тем, у кого аллергия на латекс, а также индивидуальная непереносимость фрукта.

Как выбрать авокадо

У спелого авокадо косточка легко отделяется от мякоти Фото: pexels.com

Вкусный, зрелый авокадо имеет равномерный цвет и среднюю мягкость: при нажатии на кожицу палец должен легко оставлять вмятину, но не утопать в плоде. Идеальный авокадо настолько мягкий и маслянистый внутри, что его можно легко намазать на хлеб.

А вот недозрелый авокадо станет сплошным разочарованием для тех, кто пробует его впервые. Его мякоть светло-зеленая, твердая и горькая. Другая крайность – переспевший, начинающий подгнивать плод. Признаками такого авокадо могут служить его чрезмерная мягкость, темные точки и пятна на кожуре.

Если вы по ошибке купили недозрелые плоды, то вполне можете довести их до кондиции самостоятельно. Просто заверните каждый авокадо в бумагу и положите в сухое темное место при комнатной температуре. Через три-шесть дней, в зависимости от изначальной стадии спелости, плоды будут готовы к употреблению. Ускорить процесс созревания можно, если поместить авокадо в один пакет с бананом.

Авокадо: как есть

Авокадо можно добавлять в салаты Фото: freepik.com

Мягкие авокадо отлично подходят для приготовления соуса гуакамоле или дипов, а более плотные фрукты хороши в салатах или бутербродах. С точки зрения сохранения полезных веществ – авокадо нужно есть сырыми и без добавления соусов и приправ (например, майонеза). Плоды отлично сочетаются со свежими овощами, морепродуктами, мягкими сырами.

Быстрые советы:

Утром намазывайте авокадо на тосты вместо масла.

Используйте авокадо вместо майонеза в курином или яичном салате, или как намазку на бутерброд.

Мягкая кремовая текстура авокадо и его мягкий вкус делают его идеальным прикормом для детей.

Авокадо: калорийность и сколько можно в день

Следует помнить, что на 100 г авокадо (а это половина мякоти одного фрукта) приходится около 120-160 ккал. И хотя в состав фрукта входят очень полезные для кожи незаменимые жирные кислоты -омега-3, омега-6, а также омега-9, злоупотреблять авокадо не следует. Ведь в 100 г продукта около 15 г жиров, что составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.

Эксперты в области здорового питания убеждены, что в день можно съедать не больше, чем половинку авокадо.

Авокадо: что делать с косточкой

Порошок из косточки авокадо добавляют в смузи Фото: freepik.com

Порошок из косточки авокадо добавляют в смузи, коктейли, мюсли, салаты и йогурт, так как считается, что он богат антиоксидантами. Кроме этого, косточку авокадо используют для приготовления домашней косметики: скрабов, масок для лица, ополаскивателей для волос и подсушивающих средств против воспалений на коже.

Для начала косточку авокадо нужно подсушить в духовке в течение нескольких часов для удаления влаги; затем снять внешнюю оболочку. После этого нужно измельчить внутреннюю часть с помощью терки или блендера.

Но будьте осторожны: существует мнение, что косточка содержит фунгицидный токсин, который может стать причиной аллергии и пищевых расстройств.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов из авокадо с помидорами. "Сегодня" также писали, как приготовить шоколадный мусс с авокадо по рецепту Гордона Рамзи.

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