Айва: польза и вред яркого осеннего суперфуда

Айва богата витаминами, но употреблять ее стоит с осторожностью

Айва несет как пользу, так и вред Фото: Depositphotos

В октябре начинается главный сезон айвы. Родиной этого фрукта является Азия, однако он без проблем растет и в нашем умеренном климате. Айву можно сохранить и до февраля, выбрав целые и спелые плоды.

Смотрите видео, как вырастить экзотические фрукты в домашних условиях:

В свежем виде айву употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. У вареной айвы мякоть розоватая, с характерной гранулированной текстурой. Внешне и по вкусу она напоминает грушу. Плоды айвы зелено-желтые или золотистые.

Польза айвы для здоровья

В айве много пектина Фото: freepik.com

Айва содержит множество полезных веществ. В ее составе имеется глюкоза, фруктоза, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, калия, фосфора и кальция. Кроме того, плоды этого растения богаты витаминами А, В, С, Е и РР.

Народная медицина издавна использует айву для приготовления различных жаропонижающих средств при каких-либо простудных заболеваниях. Варенье из айвы поможет наладить работу пищеварительной системы. Для остановки кровотечений рекомендуется пить отвар из семян данного фрукта.

Кстати, народная медицина использует в лечебных целях не только плоды, но и листья айвы. Настой из листьев эффективно снижает уровень сахара в крови. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, следует обратить на айву особое внимание.

Полезен также и сок этого растения, обладающий антисептическим действием. Употреблять айвовый сок рекомендуют страдающим астмой и заболеваниями верхних дыхательных путей.

Содержащиеся в плодах пектиновые и дубильные вещества помогут вывести из организма токсины и различные канцерогенные соединения, способствуя прочищению кишечника. Они же противостоят развитию заболеваний и воспалительных процессов пищеварительной системы. Кроме того, айва характеризуется низкой калорийностью, благодаря чему пользуется благосклонностью диетологов.

Употребление в пищу плодов айвы поможет бороться с умственным напряжением и стрессом, а также способствует повышению настроения. Беременным женщинам пойдет на пользу чай с кусочками айвы.

Сок этого растения часто используется в косметологии для избавления от веснушек и очищения проблемных зон кожи лица. Рецепт прост: ватный тампон смочить в свежевыжатом соке плода и протереть предварительно очищенную от косметики кожу. Для жирной кожи подойдут лосьоны или бальзами из айвы. Применение таких косметических средств поможет сделать кожу нежной и гладкой на ощупь.

Вред айвы для здоровья

Айва может вызвать першение в горле Фото: Pixabay

Как и любой продукт, айву нужно употреблять в разумных количествах. В любом случае не рекомендуется есть семена, поскольку они содержат некоторые вредные для организма человека вещества. Также не стоит увлекаться айвой тем, кто страдает от плевритов и запоров.

Весьма необычный побочный эффект от употребления плодов этого растения – негативное влияние на голосовые связки и гортань. Так что певцам, лекторам и педагогам лучше воздержаться от соблазна съесть вареную айву. А вот с препаратами на ее основе нет никаких проблем – применять их можно спокойно, в этом случае связки и горло не пострадают.

Даже если вы любите кислое, лучше не есть айву в сыром виде, поскольку она может вызвать раздражение слизистой желудка и першение в горле, таким образом оказав противоположный эффект при болях в животе или болезнях гортани.

Рецепт варенья из айвы

Варенье из айвы на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Айва – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 3 стакана

Способ приготовления:

Айву почистить от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать квадратиками размером 1,5-2 см. Сложить в миску и залить 3 стаканами воды. Довести до кипения, варить 10-15 минут. Шумовкой вынуть айву, в чашке оставить 1,5 стакана отвара. В отвар всыпать сахар, довести до кипения, проварить пару минут. В получившийся сироп выложить айву и варить на небольшом огне до готовности. Сироп должен загустеть, а кусочки айвы стать прозрачными. В конце можно добавить сок половины лимона и звездочку бадьяна.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, что можно приготовить из фейхоа.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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