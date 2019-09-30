Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Айва: польза и вред яркого осеннего суперфуда

Айва богата витаминами, но употреблять ее стоит с осторожностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Айва несет как пользу, так и вред
Айва несет как пользу, так и вред
Фото: Depositphotos

В октябре начинается главный сезон айвы. Родиной этого фрукта является Азия, однако он без проблем растет и в нашем умеренном климате. Айву можно сохранить и до февраля, выбрав целые и спелые плоды.

Смотрите видео, как вырастить экзотические фрукты в домашних условиях:

В свежем виде айву употребляют крайне редко, так как она отличается кислым и вяжущим вкусом. У вареной айвы мякоть розоватая, с характерной гранулированной текстурой. Внешне и по вкусу она напоминает грушу. Плоды айвы зелено-желтые или золотистые.

Польза айвы для здоровья

В айве много пектина
В айве много пектина
Фото: freepik.com

Айва содержит множество полезных веществ. В ее составе имеется глюкоза, фруктоза, яблочная и лимонная кислота, пектины, соли железа, калия, фосфора и кальция. Кроме того, плоды этого растения богаты витаминами А, В, С, Е и РР.

Народная медицина издавна использует айву для приготовления различных жаропонижающих средств при каких-либо простудных заболеваниях. Варенье из айвы поможет наладить работу пищеварительной системы. Для остановки кровотечений рекомендуется пить отвар из семян данного фрукта.

Кстати, народная медицина использует в лечебных целях не только плоды, но и листья айвы. Настой из листьев эффективно снижает уровень сахара в крови. Поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, следует обратить на айву особое внимание.

Полезен также и сок этого растения, обладающий антисептическим действием. Употреблять айвовый сок рекомендуют страдающим астмой и заболеваниями верхних дыхательных путей.

Читайте также:
Груши: польза и вред для здоровья

Содержащиеся в плодах пектиновые и дубильные вещества помогут вывести из организма токсины и различные канцерогенные соединения, способствуя прочищению кишечника. Они же противостоят развитию заболеваний и воспалительных процессов пищеварительной системы. Кроме того, айва характеризуется низкой калорийностью, благодаря чему пользуется благосклонностью диетологов.

Употребление в пищу плодов айвы поможет бороться с умственным напряжением и стрессом, а также способствует повышению настроения. Беременным женщинам пойдет на пользу чай с кусочками айвы.

Сок этого растения часто используется в косметологии для избавления от веснушек и очищения проблемных зон кожи лица. Рецепт прост: ватный тампон смочить в свежевыжатом соке плода и протереть предварительно очищенную от косметики кожу. Для жирной кожи подойдут лосьоны или бальзами из айвы. Применение таких косметических средств поможет сделать кожу нежной и гладкой на ощупь.

Вред айвы для здоровья

Айва может вызвать першение в горле
Айва может вызвать першение в горле
Фото: Pixabay

Как и любой продукт, айву нужно употреблять в разумных количествах. В любом случае не рекомендуется есть семена, поскольку они содержат некоторые вредные для организма человека вещества. Также не стоит увлекаться айвой тем, кто страдает от плевритов и запоров.

Весьма необычный побочный эффект от употребления плодов этого растения – негативное влияние на голосовые связки и гортань. Так что певцам, лекторам и педагогам лучше воздержаться от соблазна съесть вареную айву. А вот с препаратами на ее основе нет никаких проблем – применять их можно спокойно, в этом случае связки и горло не пострадают.

Даже если вы любите кислое, лучше не есть айву в сыром виде, поскольку она может вызвать раздражение слизистой желудка и першение в горле, таким образом оказав противоположный эффект при болях в животе или болезнях гортани.

Рецепт варенья из айвы

Варенье из айвы на зиму
Варенье из айвы на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Айва – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 3 стакана

Способ приготовления:

  1. Айву почистить от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать квадратиками размером 1,5-2 см.
  2. Сложить в миску и залить 3 стаканами воды. Довести до кипения, варить 10-15 минут.
  3. Шумовкой вынуть айву, в чашке оставить 1,5 стакана отвара.
  4. В отвар всыпать сахар, довести до кипения, проварить пару минут.
  5. В получившийся сироп выложить айву и варить на небольшом огне до готовности. Сироп должен загустеть, а кусочки айвы стать прозрачными.
  6. В конце можно добавить сок половины лимона и звездочку бадьяна.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свинину с айвой по рецепту Гордона Рамзи. Кроме этого, "Сегодня" писали, что можно приготовить из фейхоа.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать Артишоки: польза, вред и секреты приготовления Тыквенные семечки: польза, вред и калорийность Брокколи: польза, вред и секреты приготовления
свойства продуктов вред продуктов польза продуктов айва
Источник: domashniy.ru
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца
Известные женщины, которые сами сделали предложение руки и сердца

Популярные статьи

Сегодня, 12:34Fun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в шестом выпуске

Сегодня, 08:07Events

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 05:53Fun

Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта

Вчера, 16:21Шоу-бизнес

Аноним передумала продавать фото больной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Вчера, 10:50Техно

Электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение

Вчера, 07:59Fun

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 29 сентября – 5 октября для всех знаков зодиака

28 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

28 сентябряШоу-бизнес

Леся Никитюк показала родинку на интимном месте: смелое фото

28 сентябряШоу-бизнес

"Я – актриса": звезда "Крепостной" рассказала о романе с партнером по "Танці з зірками"

28 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Заворотнюк и отключила комментарии

28 сентябряТехно

Игра PUBG станет бесплатной для Украины

28 сентябряEvents

Новолуние 28 сентября 2019: действенные ритуалы

27 сентябряШоу-бизнес

Главное за неделю: скандал вокруг Олега Винника и признание Ольги Сумской

27 сентябряШоу-бизнес

Завещание и скандал с фото: последние новости об Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
СМИ: 52-летняя Николь Кидман станет мамой в 5 раз
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)