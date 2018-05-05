Багет с чесночным маслом: рецепт аппетитной горячей закуски
Хрустящий французский багет, пропитанный пряным маслом, никого не оставит равнодушным
Такой багет с чесноком – отличная закуска к горячим первым блюдам, попробуйте!
Запеченный багет с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
- багет средний – 1 шт.
- масло сливочное размягченное – 100 г
- чеснок – 3-4 зубчиков
- укроп или петрушка – по вкусу
- соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Багет надрезать через каждые 2 см, не дорезая до конца.
- Мягкое сливочное масло смешать с натертым на мелкой терке чесноком, рубленой зеленью и солью.
- Аккуратно положить пряное масло в надрезы, а остатки распределить по поверхности хлеба.
- Завернуть в фольгу и отправить в разогретую духовку на 10 минут. Затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5-10 минут.
- Снять фольгу и окончательно разрезать багет на ломтики по надрезам. Вот и все, приятного аппетита!
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить на пикник фаршированный багет в итальянском стиле. Мы также рассказывали, как запечь курицу в прованских травах с чесноком. Кроме этого, мы делились рецептом мидий в сливочно-чесночном соусе.
Смотрите видео, как сделать чесночную приправу в домашних условиях:
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Источник: "Сегодня"