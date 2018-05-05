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Багет с чесночным маслом: рецепт аппетитной горячей закуски

Хрустящий французский багет, пропитанный пряным маслом, никого не оставит равнодушным

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 08:49
Багет с маслом Фото: depositphotos.com
Багет с маслом Фото: depositphotos.com

Такой багет с чесноком – отличная закуска к горячим первым блюдам, попробуйте!

Запеченный багет с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

  • багет средний – 1 шт.
  • масло сливочное размягченное – 100 г
  • чеснок – 3-4 зубчиков
  • укроп или петрушка – по вкусу
  • соль – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Багет надрезать через каждые 2 см, не дорезая до конца.
  2. Мягкое сливочное масло смешать с натертым на мелкой терке чесноком, рубленой зеленью и солью.
  3. Аккуратно положить пряное масло в надрезы, а остатки распределить по поверхности хлеба. 
  4. Завернуть в фольгу и отправить в разогретую духовку на 10 минут. Затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5-10 минут. 
  5. Снять фольгу и окончательно разрезать багет на ломтики по надрезам. Вот и все, приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить на пикник фаршированный багет в итальянском стиле. Мы также рассказывали, как запечь курицу в прованских травах с чесноком. Кроме этого, мы делились рецептом мидий в сливочно-чесночном соусе.

Смотрите видео, как сделать чесночную приправу в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"

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