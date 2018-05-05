Багет с чесночным маслом: рецепт аппетитной горячей закуски

Хрустящий французский багет, пропитанный пряным маслом, никого не оставит равнодушным

Багет с маслом Фото: depositphotos.com

Такой багет с чесноком – отличная закуска к горячим первым блюдам, попробуйте!

Запеченный багет с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

багет средний – 1 шт.

масло сливочное размягченное – 100 г

чеснок – 3-4 зубчиков

укроп или петрушка – по вкусу

соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Багет надрезать через каждые 2 см, не дорезая до конца. Мягкое сливочное масло смешать с натертым на мелкой терке чесноком, рубленой зеленью и солью. Аккуратно положить пряное масло в надрезы, а остатки распределить по поверхности хлеба. Завернуть в фольгу и отправить в разогретую духовку на 10 минут. Затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5-10 минут. Снять фольгу и окончательно разрезать багет на ломтики по надрезам. Вот и все, приятного аппетита!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить на пикник фаршированный багет в итальянском стиле. Мы также рассказывали, как запечь курицу в прованских травах с чесноком. Кроме этого, мы делились рецептом мидий в сливочно-чесночном соусе.

Смотрите видео, как сделать чесночную приправу в домашних условиях: