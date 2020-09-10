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Багрир: рецепт ажурных марокканских блинчиков

Сегодня, 11:53

Готовим блинчики по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Марокканские блинчики – простой и универсальный завтрак, не требующий особых хлопот. Их особенность заключается в том, что они готовятся с добавлением манной крупы.

Марокканские блинчики очень красивые за счет большого количества ажурных дырочек (все благодаря дрожжам). Они впитывают любой соус, с которым подаются. А еще блинчики жарятся только с одной стороны.

Багрир: рецепт приготовления

Багрир часто подают с медом
Багрир часто подают с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 60 г муки
  • 125 г манки
  • 4 г разрыхлителя
  • 1 ч.л. сахара
  • Соль – на кончике ножа
  • 3 г сухих дрожжей
  • 250 г теплой воды

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Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте теплую воду (не слишком горячую, чтобы не погибли дрожжи) и перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут.
  2. Жарьте блинчики на хорошо прогретой антипригарной сковороде под крышкой. Готовить их нужно только с одной стороны (поверхность блинчика должна стать полностью матовой). Вкуснее всего жарить на капельке кокосового масла.

Как подавать блюдо

Такие блинчики абсолютно универсальны. Их можно есть и со взбитыми сливками, и с ягодами, и с вареньем, и с медом, и со сгущенным молоком. А также очень вкусно будет с авокадо, лососем, беконом, пармской ветчиной, любым сыром.

Смотрите видео, как приготовить панкейки по рецепту Александра Педана:

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом блинов на молоке, а также писали, как приготовить блины на пиве с грибами и сыром.

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Источник: Сегодня
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