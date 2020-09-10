Багрир: рецепт ажурных марокканских блинчиков
Готовим блинчики по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи
Марокканские блинчики – простой и универсальный завтрак, не требующий особых хлопот. Их особенность заключается в том, что они готовятся с добавлением манной крупы.
Марокканские блинчики очень красивые за счет большого количества ажурных дырочек (все благодаря дрожжам). Они впитывают любой соус, с которым подаются. А еще блинчики жарятся только с одной стороны.
Багрир: рецепт приготовления
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 254 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 60 г муки
- 125 г манки
- 4 г разрыхлителя
- 1 ч.л. сахара
- Соль – на кончике ножа
- 3 г сухих дрожжей
- 250 г теплой воды
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Способ приготовления:
- Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте теплую воду (не слишком горячую, чтобы не погибли дрожжи) и перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут.
- Жарьте блинчики на хорошо прогретой антипригарной сковороде под крышкой. Готовить их нужно только с одной стороны (поверхность блинчика должна стать полностью матовой). Вкуснее всего жарить на капельке кокосового масла.
Как подавать блюдо
Такие блинчики абсолютно универсальны. Их можно есть и со взбитыми сливками, и с ягодами, и с вареньем, и с медом, и со сгущенным молоком. А также очень вкусно будет с авокадо, лососем, беконом, пармской ветчиной, любым сыром.
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Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом блинов на молоке, а также писали, как приготовить блины на пиве с грибами и сыром.
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