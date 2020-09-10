Багрир: рецепт ажурных марокканских блинчиков

Готовим блинчики по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Марокканские блинчики – простой и универсальный завтрак, не требующий особых хлопот. Их особенность заключается в том, что они готовятся с добавлением манной крупы.

Марокканские блинчики очень красивые за счет большого количества ажурных дырочек (все благодаря дрожжам). Они впитывают любой соус, с которым подаются. А еще блинчики жарятся только с одной стороны.

Багрир: рецепт приготовления

Багрир часто подают с медом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

60 г муки

125 г манки

4 г разрыхлителя

1 ч.л. сахара

Соль – на кончике ножа

3 г сухих дрожжей

250 г теплой воды

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Способ приготовления:

Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте теплую воду (не слишком горячую, чтобы не погибли дрожжи) и перемешайте. Оставьте тесто на 15 минут. Жарьте блинчики на хорошо прогретой антипригарной сковороде под крышкой. Готовить их нужно только с одной стороны (поверхность блинчика должна стать полностью матовой). Вкуснее всего жарить на капельке кокосового масла.

Как подавать блюдо

Такие блинчики абсолютно универсальны. Их можно есть и со взбитыми сливками, и с ягодами, и с вареньем, и с медом, и со сгущенным молоком. А также очень вкусно будет с авокадо, лососем, беконом, пармской ветчиной, любым сыром.

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Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом блинов на молоке, а также писали, как приготовить блины на пиве с грибами и сыром.

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