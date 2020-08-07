Баклажанная икра кусочками: необычный рецепт с грецкими орехами
Рецепт быстрой икры из баклажанов с грецкими орехами
Икру из баклажанов можно заготовить на зиму, а можно подать летом в качестве горячей или холодной закуски. Она будет хорошо сочетаться с хлебом, лавашом и солеными крекерыми. Кроме этого, баклажанную икру можно подавать с отварным рисом или макаронами.
Баклажанная икра кусочками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 90 ккал на 100 г
Ингредиенты на 1 порцию:
- 150 г баклажана
- 100 г моркови
- 80 г лука
- 100 г помидоров
- 50 г растительного масла
- 30 г грецких орехов
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
- После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
- Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
- Подавать вместе с хлебом.
Полезный совет
Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:
Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированных баклажанов с мясом и рисом, а также рассказывали, как сделать запеканку из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное