Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Баклажанная икра кусочками: необычный рецепт с грецкими орехами

Сегодня, 14:43

Рецепт быстрой икры из баклажанов с грецкими орехами

Икру из баклажанов можно заготовить на зиму, а можно подать летом в качестве горячей или холодной закуски. Она будет хорошо сочетаться с хлебом, лавашом и солеными крекерыми. Кроме этого, баклажанную икру можно подавать с отварным рисом или макаронами.

Баклажанная икра кусочками

Баклажанная икра
Баклажанная икра
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 90 ккал на 100 г

Ингредиенты на 1 порцию:

  • 150 г баклажана
  • 100 г моркови
  • 80 г лука
  • 100 г помидоров
  • 50 г растительного масла
  • 30 г грецких орехов
  • Соль, перец – по вкусу

Читайте также:
Что приготовить на обед из баклажанов: лучшие рецепты летних блюд

Способ приготовления:

  1. Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками.
  2. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности.
  3. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом.
  4. Подавать вместе с хлебом.

Полезный совет

Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:

Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированных баклажанов с мясом и рисом, а также рассказывали, как сделать запеканку из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт яичного паштета с грецкими орехами и луком Как сделать печеночный рулет с сырной начинкой Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов Что приготовить на ужин летом: рецепты вкусных блюд
овощи икра закуска баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту
Заготовка на зиму. Как мариновать огурцы по классическому рецепту

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Шоу-бизнес

Софии Ротару – 73: ТОП-10 фото певицы в молодости

Сегодня, 11:11Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Сегодня, 10:42Шоу-бизнес

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

Сегодня, 09:42Events

Именины Анны 7 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 09:17Events

Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Сегодня, 07:30Психология

Самые ненадежные знаки зодиака среди мужчин: таких только три

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Тина Кароль рассказала, вернется ли ее сын в Лондон на учебу

Вчера, 08:29Техно

Память обесценивается: SSD диски рухнули в цене

Вчера, 07:17Техно

На Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2"

Вчера, 05:21Психология

Гороскоп на сегодня 6 августа: Овнам нужно быть аккуратнее, а Тельцам – отдаться своим желаниям

5 августаПсихология

Когда и как тренировать мозг: 11 эффективных способов

5 августаFood

Как приготовить вкусную икру из баклажанов: три простых рецепта

5 августаEvents

Праздник Почаевской чудотворной иконы Божией Матери-2020

5 августаШоу-бизнес

Надя Дорофеева и Позитив из "Время и Стекло" признались, действительно ли группа распалась

5 августаFun

Самая красивая девушка на планете в прозрачном платье упала в бассейн: видео

4 августаШоу-бизнес

Меган Маркл – 39: как ее поздравила королевская семья

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Медики: сколько проживет нынешнее поколение среднего возраста
Медики: сколько проживет нынешнее поколение среднего возраста
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Звезда Dizel-show Виктория Булитко смутила Сеть фото из роддома
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
Джамала покорила внешностью в купальнике через месяц после родов
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
"Двойники" Кардашьян померились пышными прелестями
Ничего лишнего: самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт
Ничего лишнего: самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт
Ана Чери решила «вогнать в краску» поклонников
Ана Чери решила «вогнать в краску» поклонников

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять