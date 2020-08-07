Баклажанная икра кусочками: необычный рецепт с грецкими орехами

Рецепт быстрой икры из баклажанов с грецкими орехами

Икру из баклажанов можно заготовить на зиму, а можно подать летом в качестве горячей или холодной закуски. Она будет хорошо сочетаться с хлебом, лавашом и солеными крекерыми. Кроме этого, баклажанную икру можно подавать с отварным рисом или макаронами.

Баклажанная икра кусочками

Баклажанная икра Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

90 ккал на 100 г

Ингредиенты на 1 порцию:

150 г баклажана

100 г моркови

80 г лука

100 г помидоров

50 г растительного масла

30 г грецких орехов

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Все овощи помыть, почистить, нарезать небольшими кубиками. После чего обжарить все сразу на растительном масле до готовности. Выложить получившуюся баклажанную икру на тарелку, посолить и поперчить, а также посыпать сверху измельченным грецким орехом. Подавать вместе с хлебом.

Полезный совет

Закуску можно украсить зеленью петрушки или базилика.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле с салом:

Напомним, ранее мы делились рецептом фаршированных баклажанов с мясом и рисом, а также рассказывали, как сделать запеканку из баклажанов с мясным фаршем и помидорами.

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