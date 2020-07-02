Баклажаны как грибы: рецепт тушеных овощей в сметане

Другое название блюда – "Грибы из баклажанов"

Баклажаны как грибы в сметане – это очень вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин летом. Чтобы сделать сметанный соус более ароматным, добавьте раскрошенный кубик грибного бульона или молотые сушеные грибы.

Баклажаны как грибы на сковороде

Баклажаны как грибы в сметане Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

98 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 средних баклажана

4 средних луковицы

3 яйца

3-4 ст.л. сметаны

Соль, перец

Специи

1-2 зубчика чеснока

50 г сливочного масла для жарки

Растительное масло для жарки

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Способ приготовления:

Баклажаны помыть и нарезать кубиками со стороной 1,5 см. Яйца немного взбить вилкой, посолить и залить ими баклажаны. Хорошо перемешать и оставить на 10-15 минут. Пока баклажаны лежат в яичной смеси, мелко нарезать лук. Разогреть сковороду, налить растительное масло и растопить сливочное. Обжарить лук до золотистого цвета. Убавить огонь до минимума и выложить баклажанно-яичную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца распределились равномерно и не получился омлет. Выдавить через пресс чеснок. Можно добавить другие любимые специи. Когда баклажаны будут почти готовы, добавить сметану, хорошо перемешать и тушить все еще 2-3 минуты. Подавать, по желанию посыпав зеленью.

Полезный совет

Если вы хотите получить более диетическое блюдо, используйте для жарки баклажанов только растительное масло. А чтобы баклажаны тушились и не пригорали, влейте немного воды.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны:

Напомним, ранее мы делились рецептами икры из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить тушеные баклажаны с овощами.

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