Баклажаны пармиджано: классический рецепт итальянского блюда
Чтобы сделать блюдо более сытным, можно добавить обжаренный мясной фарш
Баклажаны пармиджано – известное блюдо итальянской кухни. Его готовят из баклажанов с добавлением томатного соуса, базилика, чеснока и разных видов сыра.
Происхождение блюда до сих вызывает споры: его часто считают сицилийским, но есть те, кто присваивает создание блюда региону Кампания.
Баклажаны пармиджано
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 172 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг баклажанов
- 1 кг помидоров "сливка" для пассаты
- 200 г моцареллы
- 100 г пармезана
- 2 зубчика чеснока
- Щепотка сушеного орегано
- Пучок свежего базилика
- 2-3 столовых ложки оливкового масла
- Растительное масло для жарки
- Горсть панировочных сухарей (опционально)
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Способ приготовления:
- Баклажаны нарезать вдоль кусочками толщиной 5 мм. В сковороду налить растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало дно. На большом огне быстро обжарить баклажаны с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
- Приготовить пассату. Помидоры надрезать крест-накрест, бросить на минуту в кипящую воду. Удалить кожуру и взбить блендером. В сковороде разогреть оливковое масло с раздавленными зубчиками чеснока, слегка их подрумянить и выбросить. Выложить в сковороду томатное пюре, добавить щепотку орегано, соль и перец по вкусу, и тушить на маленьком огне 20-30 минут, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Собрать блюдо. На дно формы для запекания выложить немного соуса, затем – жареные баклажаны. Щедро смазать их соусом, выложить еще один слой овощей. Затем – нарезанные кусочки моцареллы, присыпать натертым на мелкой терке пармезаном.
- Сверху сыра – снова соус, баклажаны, соус, сыр и т.д., пока не закончатся слои. Сверху должны быть баклажаны, щедро политые соусом. Присыпать панировочными сухарями (по желанию) и пармезаном. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку и запекать 25-30 минут.
- Посыпать свежим базиликом, разделить на порционные кусочки и подавать.
Полезный совет
Чтобы сделать блюдо более диетическим, часть баклажанов можно не жарить, а бланшировать.
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:
Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.
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