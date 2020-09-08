Баклажаны пармиджано: классический рецепт итальянского блюда

Чтобы сделать блюдо более сытным, можно добавить обжаренный мясной фарш

Баклажаны пармиджано – известное блюдо итальянской кухни. Его готовят из баклажанов с добавлением томатного соуса, базилика, чеснока и разных видов сыра.

Происхождение блюда до сих вызывает споры: его часто считают сицилийским, но есть те, кто присваивает создание блюда региону Кампания.

Баклажаны пармиджано

Баклажаны пармиджано: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг баклажанов

1 кг помидоров "сливка" для пассаты

200 г моцареллы

100 г пармезана

2 зубчика чеснока

Щепотка сушеного орегано

Пучок свежего базилика

2-3 столовых ложки оливкового масла

Растительное масло для жарки

Горсть панировочных сухарей (опционально)

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Способ приготовления:

Баклажаны нарезать вдоль кусочками толщиной 5 мм. В сковороду налить растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало дно. На большом огне быстро обжарить баклажаны с двух сторон до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Приготовить пассату. Помидоры надрезать крест-накрест, бросить на минуту в кипящую воду. Удалить кожуру и взбить блендером. В сковороде разогреть оливковое масло с раздавленными зубчиками чеснока, слегка их подрумянить и выбросить. Выложить в сковороду томатное пюре, добавить щепотку орегано, соль и перец по вкусу, и тушить на маленьком огне 20-30 минут, пока не выпарится лишняя жидкость. Собрать блюдо. На дно формы для запекания выложить немного соуса, затем – жареные баклажаны. Щедро смазать их соусом, выложить еще один слой овощей. Затем – нарезанные кусочки моцареллы, присыпать натертым на мелкой терке пармезаном. Сверху сыра – снова соус, баклажаны, соус, сыр и т.д., пока не закончатся слои. Сверху должны быть баклажаны, щедро политые соусом. Присыпать панировочными сухарями (по желанию) и пармезаном. Отправить в разогретую до 190 градусов духовку и запекать 25-30 минут. Посыпать свежим базиликом, разделить на порционные кусочки и подавать.

Полезный совет

Чтобы сделать блюдо более диетическим, часть баклажанов можно не жарить, а бланшировать.

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

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